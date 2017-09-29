ФСБ и МВД провели масштабную операцию по изъятию незаконного оружия

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. ФСБ и МВД пресекли деятельность групп и лиц, причастных к организации каналов поставок в незаконный оборот оружия, сообщает ЦОС ФСБ РФ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России пресечена противоправная деятельность групп и отдельных лиц, причастных к организации и функционированию устойчивых каналов поставок в незаконный оборот средств поражения на территориях ряда субъектов РФ", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в 21 регионе страны проведены обыски у 62 граждан, причастных к приобретению, изготовлению, модернизации и сбыту вооружения, а также его контрабандным поставкам с территории Украины.

"В результате из незаконного оборота изъята 181 единица огнестрельного оружия иностранного и российского производства: ручной пулемет "Калашникова", 11 автоматов, 10 пистолетов-пулеметов, 38 карабинов и винтовок, 121 пистолет и револьвер ("Глок", "Вальтер", "ПМ", "ТТ", "АПС", "ПСМ", "Наган"), в том числе с приспособлениями для бесшумной стрельбы, гранаты, основные части и комплектующие для изготовления более 200 единиц оружия, свыше 7000 боеприпасов различного калибра, более 18 кг взрывчатых веществ и средств инициирования взрыва", — отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, прекращена деятельность восьми мастерских по изготовлению боеприпасов, а также модернизации гражданских образцов оружия ограниченного поражения в боевые аналоги. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Проводятся дополнительные оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению преступных связей задержанных, в том числе за рубежом, а также фактов возможной причастности к совершению иных противоправных деяний на территории РФ, добавляется в сообщении.