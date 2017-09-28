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Для чего нашей армии машина СВЧ-разминирования и электромагнитные бомбы

17:0228.09.2017
(обновлено: 17:03 28.09.2017)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкМашина дистанционного разминирования Листва Новосибирского ракетного соединения РВСН перед началом учений в Новосибирской областиМашина дистанционного разминирования Листва Новосибирского ракетного соединения РВСН перед началом учений в Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Радиоэлектронное оружие на новых физических принципах уже находится в боевом строю и используется российскими войсками. Так, машина дистанционного разминирования (МДР) "Листва" помогает избежать сюрпризов противника экипажам мобильных ракетных комплексов РВСН. Новейшая машина способна обнаруживать и подрывать мины и фугасы на дистанции до 100 метров.

Внешне все выглядит просто: бронеавтомобиль с блоком сверхвысокочастотного излучения (СВЧ) движется по маршруту боевого патрулирования впереди грунтового ракетного комплекса и, моделируя сигналы сотовой связи, подрывает радиоуправляемые мины (фугасы) — на обочине и на значительном удалении от дороги. Ранее эту технологию ликвидации взрывных устройств не использовали.

Военнослужащая на командном пункте
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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"Периметр": как устроена российская система ответного ядерного удара
В ходе учения РВСН в среду на маршруте движения колонны условные диверсанты заложили около 20 дистанционно управляемых и вполне реальных взрывных устройств, которые планировалось привести в действие с помощью сотовых телефонов. Однако в "поле зрения" машины разминирования все закладки были подорваны на значительном удалении, задолго до подхода грунтового ракетного комплекса "Ярс". Убедительная демонстрация стопроцентной эффективности.

Министерство обороны России отмечает, что в ближайшие два года инженерные подразделения соединений РВСН получат более 150 МДР "Листва". И это лишь фрагмент масштабного высокотехнологичного перевооружения российских войск.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкКолонна бронетехники Новосибирского ракетного соединения РВСН во время учений по противодействию диверсионным группам условного противника
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Колонна бронетехники Новосибирского ракетного соединения РВСН во время учений по противодействию диверсионным группам условного противника

Перспективы и принципы

Новые образцы российского оружия на новых физических принципах, не имеющие аналогов в мире, созданы и успешно испытаны прошлой осенью. Такое оружие способно нейтрализовать технику противника без применения традиционных средств поражения. С помощью направленной энергии оно воздействует на высокоточные боеголовки и бортовую аппаратуру самолетов, а также беспилотных аппаратов. Передвижные генераторы электромагнитного излучения (ЭМИ) могут вывести из строя электронику противника на расстоянии в десятки километров.

Военнослужащие вооруженных сил РФ во время учений вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области. 14 сентября 2017
© РИА Новости / Павел Герасимов
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Эксперт: только Россия имеет на вооружении электромагнитные боеприпасы

Парализующие технику противника российские электромагнитные бомбы могут повлиять на методы ведения войны значительнее, чем ядерное оружие. Они позволяют конвенционно нейтрализовать целые армии противника одним коротким импульсом. Заметим: в отличие от средств радиоэлектронного подавления, перспективные разработки способны уничтожить полностью или частично повредить даже отключенную от сети аппаратуру, например бронетехнику и самолеты на стоянке, ракеты в шахтах.

© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкМобильный штаб в наземном многофункциональном модуле помех Красуха-4
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Мобильный штаб в наземном многофункциональном модуле помех Красуха-4

Ранее сообщалось о создании российской ракеты "Алабуга" с генератором электромагнитного поля высокой мощности. Такая ракета может одним ударом "накрыть" территорию в несколько квадратных километров и вывести из строя всю электронику противника.

Ракеты. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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В России создают электромагнитные бомбы, парализующие технику противника
Направленный пучок волн определенной частоты воздействует на электроприборы как удар кувалды. Компьютеры зависают, системы наведения (навигации) теряют функциональность. Импульс способен уничтожить микросхемы физически, то есть сжечь, а защититься от волны крайне сложно. Подобное оружие планируется устанавливать на российские беспилотные истребители шестого поколения (мощное СВЧ-излучение опасно для жизни летчика).

Радиоэлектронное оружие может дистанционно заклинить автоматику заряжания танка или подорвать снаряд в башне, а также уничтожить живую силу противника внутри укрытия или под землей на глубине до 100 метров. Подобные образцы отечественного ОПК впервые продемонстрировали ограниченному кругу российских специалистов на форуме "Армия-2016".

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкМеждународный военно-технический форум "Армия-2016"
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Международный военно-технический форум "Армия-2016"

Зарубежные разработки

Сегодня для поражения цели большая часть оружия использует принципы прошлых веков (энергию пороховых газов). Однако в ближайшие годы все может измениться. К примеру, снаряды из токопроводящего материала будут запускать посредством электромагнитных волн. В этой области активно работают специалисты США, Израиля, Китая.

Стенд ОПК. Архивное фото
© Фото : ОПК
ОПК создала мощные СВЧ-компоненты для военной и гражданской электроники

Американцы еще в 1958 году взорвали над Тихим океаном термоядерную бомбу, что привело к нарушению связи на огромном пространстве, даже в Австралии, а на Гавайских островах пропало электричество. При ядерном взрыве в избытке образуется гамма-излучение, сильнейший электронный импульс распространяется на сотни километров и выключает все электронные приборы. Аналогичный эффект достигается и без использования ядерного взрыва. В неядерных электромагнитных боеприпасах используют принцип сжатия магнитного поля соленоида обычным взрывчатым веществом, получая высокоэнергетическое магнитное поле над объектами противника.

В ходе войны в Персидском заливе в 1991 году американцы применили электронную бомбу в относительно примитивном виде, оснастив боеголовки крылатых ракет "Томагавк" нитями из углеродного волокна. После ракетного удара возникли короткие замыкания в цепях электростанций и ЛЭП, что привело к нарушению энергоснабжения систем управления и ПВО Ирака.

Более совершенные образцы Пентагон использовал в ходе воздушной войны против Югославии в 1999 году. В первые две недели боевых действий американские летчики сбросили на сербскую территорию более четырех сотен сверхтяжелых планирующих авиабомб JDAM, содержащих графитовые и металлизированные волокна и частицы. В результате из строя вышла система управления югославской ПВО.

Военнослужащий. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Российские вооруженные силы получат электронные карты нового поколения

Вероятный "электронный Армагеддон" будущего специалисты описывают так: не очень сильная вспышка, раскат грома, запах озона в воздухе, самопроизвольное включение люминесцентных ламп и горение проводки электроприборов, выход из строя аккумуляторов, генераторов, двигателей внутреннего сгорания, электросетей и средств связи.

Электромагнитное оружие может отбросить любую страну в прошлое на столетия, поэтому параллельно разрабатываются технологии и методы защиты.

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