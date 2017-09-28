Для чего нашей армии машина СВЧ-разминирования и электромагнитные бомбы

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"
Радиоэлектронное оружие на новых физических принципах уже находится в боевом строю и используется российскими войсками. Так, машина дистанционного разминирования (МДР) "Листва" помогает избежать сюрпризов противника экипажам мобильных ракетных комплексов РВСН. Новейшая машина способна обнаруживать и подрывать мины и фугасы на дистанции до 100 метров.
Внешне все выглядит просто: бронеавтомобиль с блоком сверхвысокочастотного излучения (СВЧ) движется по маршруту боевого патрулирования впереди грунтового ракетного комплекса и, моделируя сигналы сотовой связи, подрывает радиоуправляемые мины (фугасы) — на обочине и на значительном удалении от дороги. Ранее эту технологию ликвидации взрывных устройств не использовали.
Министерство обороны России отмечает, что в ближайшие два года инженерные подразделения соединений РВСН получат более 150 МДР "Листва". И это лишь фрагмент масштабного высокотехнологичного перевооружения российских войск.
Перспективы и принципы
Новые образцы российского оружия на новых физических принципах, не имеющие аналогов в мире, созданы и успешно испытаны прошлой осенью. Такое оружие способно нейтрализовать технику противника без применения традиционных средств поражения. С помощью направленной энергии оно воздействует на высокоточные боеголовки и бортовую аппаратуру самолетов, а также беспилотных аппаратов. Передвижные генераторы электромагнитного излучения (ЭМИ) могут вывести из строя электронику противника на расстоянии в десятки километров.
Парализующие технику противника российские электромагнитные бомбы могут повлиять на методы ведения войны значительнее, чем ядерное оружие. Они позволяют конвенционно нейтрализовать целые армии противника одним коротким импульсом. Заметим: в отличие от средств радиоэлектронного подавления, перспективные разработки способны уничтожить полностью или частично повредить даже отключенную от сети аппаратуру, например бронетехнику и самолеты на стоянке, ракеты в шахтах.
Ранее сообщалось о создании российской ракеты "Алабуга" с генератором электромагнитного поля высокой мощности. Такая ракета может одним ударом "накрыть" территорию в несколько квадратных километров и вывести из строя всю электронику противника.
Радиоэлектронное оружие может дистанционно заклинить автоматику заряжания танка или подорвать снаряд в башне, а также уничтожить живую силу противника внутри укрытия или под землей на глубине до 100 метров. Подобные образцы отечественного ОПК впервые продемонстрировали ограниченному кругу российских специалистов на форуме "Армия-2016".
Зарубежные разработки
Сегодня для поражения цели большая часть оружия использует принципы прошлых веков (энергию пороховых газов). Однако в ближайшие годы все может измениться. К примеру, снаряды из токопроводящего материала будут запускать посредством электромагнитных волн. В этой области активно работают специалисты США, Израиля, Китая.
Американцы еще в 1958 году взорвали над Тихим океаном термоядерную бомбу, что привело к нарушению связи на огромном пространстве, даже в Австралии, а на Гавайских островах пропало электричество. При ядерном взрыве в избытке образуется гамма-излучение, сильнейший электронный импульс распространяется на сотни километров и выключает все электронные приборы. Аналогичный эффект достигается и без использования ядерного взрыва. В неядерных электромагнитных боеприпасах используют принцип сжатия магнитного поля соленоида обычным взрывчатым веществом, получая высокоэнергетическое магнитное поле над объектами противника.
В ходе войны в Персидском заливе в 1991 году американцы применили электронную бомбу в относительно примитивном виде, оснастив боеголовки крылатых ракет "Томагавк" нитями из углеродного волокна. После ракетного удара возникли короткие замыкания в цепях электростанций и ЛЭП, что привело к нарушению энергоснабжения систем управления и ПВО Ирака.
Более совершенные образцы Пентагон использовал в ходе воздушной войны против Югославии в 1999 году. В первые две недели боевых действий американские летчики сбросили на сербскую территорию более четырех сотен сверхтяжелых планирующих авиабомб JDAM, содержащих графитовые и металлизированные волокна и частицы. В результате из строя вышла система управления югославской ПВО.
Вероятный "электронный Армагеддон" будущего специалисты описывают так: не очень сильная вспышка, раскат грома, запах озона в воздухе, самопроизвольное включение люминесцентных ламп и горение проводки электроприборов, выход из строя аккумуляторов, генераторов, двигателей внутреннего сгорания, электросетей и средств связи.
Электромагнитное оружие может отбросить любую страну в прошлое на столетия, поэтому параллельно разрабатываются технологии и методы защиты.