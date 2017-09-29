Почему американский генерал боится маневров России, которые уже закончились

Военнослужащий во время тактических учений мотострелковых подразделений Балтийского флота в рамах стратегических учений Запад-2017 на полигоне Правдинский в Калининградской области. Архивное фото

Военнослужащий во время тактических учений мотострелковых подразделений Балтийского флота в рамах стратегических учений Запад-2017 на полигоне Правдинский в Калининградской области. Архивное фото

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

США и их союзники по НАТО продолжают анализировать "агрессивный" характер "непрозрачных" учений "Запад-2017", потенциал российских войск, ведь негативные военные прогнозы — это выгодный бизнес. Интересы Европы — не в счет.

Совместные российско-белорусские стратегические учения "Запад-2017" официально завершились 20 сентября. Войска и техника, которые участвовали в маневрах, убыли в пункты постоянной дислокации. Вчера Белоруссию покинул последний эшелон Вооруженных сил России (подразделения тылового обеспечения). Вроде бы это хеппи-энд для ряда западных политиков, во всем видящих российскую угрозу или подготовку к агрессии. Не все так просто.

"Голос Америки" опубликовал сегодня весьма содержательное интервью командующего войсками США в Европе Бена Ходжеса. Анализируя учения "Запад-2017", генерал утверждает: "Россия — равный соперник", и это заставляет военнослужащих США переучиваться, а блок НАТО — развиваться и совершенствоваться.

Полагаю, взгляд Бена Ходжеса на российско-белорусские маневры интересен не только для профессионалов, ибо отражает американскую политику и отчасти раскрывает планы Пентагона в Европе. Речь идет не о взаимодействии, сотрудничестве или партнерстве, но о соперничестве с Россией. Европейцам прямо предписываются пресловутые "два процента" взносов и дальнейшая конфронтация с Москвой. Впрочем, обо всем по порядку.

Российская угроза

Рассуждая о стратегических учениях "Запад-2017", командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес выделил три аспекта. Якобы именно благодаря российско-белорусским маневрам Североатлантический альянс стал сильнее, в частности, усовершенствовал обмен разведданными внутри НАТО (особенно с Польшей и странами Балтии). Кроме того, выросло доверие европейцев к развернутым до учений "боевым группам передового усиленного присутствия".

И еще одна доминанта: все убедились, что "Российской Федерации абсолютно нельзя доверять", ведь прозрачность ее действий равна нулю.

По мнению американского военачальника, в маневрах "Запад-2017" на территории России и Белоруссии было задействовано более 12 700 военнослужащих — и потому "сторонних наблюдателей" должны были пригласить в экипаж каждого самолета или танка. Ходжес привел в пример учения альянса, которые освещают сотни журналистов (будто бы "Запад-2017" был лишен присутствия прессы).

Сравнивая потенциал НАТО с российскими возможностями, главком ВС США в Европе заявил: "Приходится признать, что Россия — равный соперник". Меняется структура управления российскими войсками, и результаты заметны как в Белоруссии, так и в Сирии.

Генерал отметил прогресс и совершенствование Вооруженных сил России по направлениям радиоэлектронной борьбы, противовоздушной и противоракетной обороны, ракетно-артиллерийского вооружения. Войска координируют электронные средства с ракетами и артиллерией и очень быстро наносят удары по целям. Разработана новая тактика применения беспилотников, которая используется в Сирии и на Украине. И американцам теперь приходится переучиваться в рассосредоточении и маскировке, следить за воздушным пространством, от чего они давно отвыкли на Ближнем Востоке. Заметим, если Пентагон защищает Европу, на которую никто не нападает, для чего ему маскироваться и прятаться от авиационных средств поражения?

Сравнивая "Запад-2017" и прошлогоднюю "Анаконду" НАТО, Бен Ходжес отметил кристальную прозрачность и оборонительный характер самых масштабных за четверть века маневров в Польше (более 30 тысяч военнослужащих, в том числе 14 тысяч — американских). И заявил, что учения альянса "никогда не начинаются с ядерных ударов по какому-нибудь европейскому городу, тогда как российские учения обычно начинаются с применения ядерного оружия". Очевидная цель подобных утверждений — представить США и НАТО защитниками Европы, а Россию — угрозой.

Перспективы соперничества

Некоторые оценки американского генерала явно свидетельствуют о некомпетентности либо сознательном искажении фактов. Сценарий учений "Запад-2017" предусматривал противодействие зарубежным экстремистским группам на территории Белоруссии и Калининградской области России.

Москва заранее проинформировала Вашингтон и Брюссель о содержании российско-белорусских маневров, но Бен Ходжес сегодня вышел за рамки "Запада-2017" и заявил: "Украинская армия меня впечатлила, она остановила Россию. <…> Украина — единственная страна, где люди гибли с флагом ЕС в руках". Видимо, главкому ВС США в Европе неизвестно, что Украина и Россия не воюют, а ЕС прохладно относится к Незалежной.

А еще американский военачальник считает, что Российская армия наполовину комплектуется по призыву. Такие ошибки в оценках потенциального противника генералу непростительны. Согласно официальным данным, в октябре-декабре будет призвано 134 тысячи новобранцев, а всего призывников в нашей миллионной армии менее 300 тысяч. И только с начала года набрано свыше 15 тысяч военнослужащих по контракту (всего их более 400 тысяч).

Цифры и факты — не главное: все интервью напоминает театрализованное представление. Подчеркивая американский приоритет безопасности европейских союзников, Ходжес снова и снова называет "сдерживание России" первым пунктом — наряду со "сдерживанием" Северной Кореи, Ирана и с противодействием группировке "Исламское государство"*. Однако в этом театре слишком дорогие билеты.

Оборонный бюджет США на 2018 год — 700 миллиардов долларов, но американский главком настоятельно рекомендует европейским союзникам потратить свои взносы — два процента ВВП — на вполне определенный "готовый список покупок". Вероятно, в этом суть американо-российского соперничества. Европу всеми методами принуждают покупать больше американского оружия и меньше — российских энергоносителей. Здесь для Вашингтона "каждое лыко в строку", сгодятся даже страшилки-небылицы об учениях "Запад-2017" и силовом изменении Россией государственных границ Грузии и Украины.

Деструктивные усилия США в Европе не оставляют России выбора. Многолетнее расширение НАТО на восток, "цветные революции" в странах СНГ, развертывание американских войск и тяжелого вооружения в странах Балтии, старые и новые антироссийские санкции и военно-политические стратегии, кампания демонизации Кремля в западных СМИ — все это Россия учитывает в оборонном строительстве.

Белого флага над Москвой никто не увидит. Армейские группировки России усиливаются и к 2021 году будут самодостаточны на стратегических и операционных направлениях. А годом ранее оснащенность Сухопутных войск оперативно-тактическими комплексами "Искандер-М" достигнет ста процентов. Вынужденное для России военное соперничество продолжается, и оно не обещает европейцам ничего хорошего.

Очевидно, генерал Бен Ходжес и его коллеги в Вашингтоне и Брюсселе все это понимают, но цинично разыгрывают "европейскую карту" в интересах США, пренебрегая безопасностью сотен миллионов людей.

*Террористическая организация, запрещенная в России.