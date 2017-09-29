РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Почему американский генерал боится маневров России, которые уже закончились

21:3329.09.2017
(обновлено: 21:34 29.09.2017)
01240
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкВоеннослужащий во время тактических учений мотострелковых подразделений Балтийского флота в рамах стратегических учений Запад-2017 на полигоне Правдинский в Калининградской области. Архивное фотоВоеннослужащий во время тактических учений мотострелковых подразделений Балтийского флота в рамах стратегических учений Запад-2017 на полигоне Правдинский в Калининградской области. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

США и их союзники по НАТО продолжают анализировать "агрессивный" характер "непрозрачных" учений "Запад-2017", потенциал российских войск, ведь негативные военные прогнозы — это выгодный бизнес. Интересы Европы — не в счет.

Совместные российско-белорусские стратегические учения "Запад-2017" официально завершились 20 сентября. Войска и техника, которые участвовали в маневрах, убыли в пункты постоянной дислокации. Вчера Белоруссию покинул последний эшелон Вооруженных сил России (подразделения тылового обеспечения). Вроде бы это хеппи-энд для ряда западных политиков, во всем видящих российскую угрозу или подготовку к агрессии. Не все так просто.

"Голос Америки" опубликовал сегодня весьма содержательное интервью командующего войсками США в Европе Бена Ходжеса. Анализируя учения "Запад-2017", генерал утверждает: "Россия — равный соперник", и это заставляет военнослужащих США переучиваться, а блок НАТО — развиваться и совершенствоваться.

Военнослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссия и Российской Федерации Запад-2017. 20 сентября 2017
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
"Запад-2017" не зря испугал Запад. Ведь Россия больше не добрая

Полагаю, взгляд Бена Ходжеса на российско-белорусские маневры интересен не только для профессионалов, ибо отражает американскую политику и отчасти раскрывает планы Пентагона в Европе. Речь идет не о взаимодействии, сотрудничестве или партнерстве, но о соперничестве с Россией. Европейцам прямо предписываются пресловутые "два процента" взносов и дальнейшая конфронтация с Москвой. Впрочем, обо всем по порядку.

© AFP 2017 / Atill Kisbenedek Командующий войсками США в Европе Бен Ходжес
© AFP 2017 / Atill Kisbenedek
Командующий войсками США в Европе Бен Ходжес

Российская угроза

Рассуждая о стратегических учениях "Запад-2017", командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес выделил три аспекта. Якобы именно благодаря российско-белорусским маневрам Североатлантический альянс стал сильнее, в частности, усовершенствовал обмен разведданными внутри НАТО (особенно с Польшей и странами Балтии). Кроме того, выросло доверие европейцев к развернутым до учений "боевым группам передового усиленного присутствия".

Заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе
© РИА Новости / Эдуард Песов
Перейти в фотобанк
Не было печали. Брюссель может "заморозить" Совет Россия-НАТО

И еще одна доминанта: все убедились, что "Российской Федерации абсолютно нельзя доверять", ведь прозрачность ее действий равна нулю.

По мнению американского военачальника, в маневрах "Запад-2017" на территории России и Белоруссии было задействовано более 12 700 военнослужащих — и потому "сторонних наблюдателей" должны были пригласить в экипаж каждого самолета или танка. Ходжес привел в пример учения альянса, которые освещают сотни журналистов (будто бы "Запад-2017" был лишен присутствия прессы).

© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкБереговой ракетный комплекс "Бал" во время подготовки к запуску противокорабельной крылатой ракеты в рамках совместных стратегических учений Вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2017"
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Береговой ракетный комплекс "Бал" во время подготовки к запуску противокорабельной крылатой ракеты в рамках совместных стратегических учений Вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2017"

Сравнивая потенциал НАТО с российскими возможностями, главком ВС США в Европе заявил: "Приходится признать, что Россия — равный соперник". Меняется структура управления российскими войсками, и результаты заметны как в Белоруссии, так и в Сирии.

Военнослужащие НАТО во время учений в Латвии. Архивное фото
© AFP 2017 / Ilmars Znotins
В НАТО обсудили прошедшие учения России и Белоруссии "Запад 2017"
Генерал отметил прогресс и совершенствование Вооруженных сил России по направлениям радиоэлектронной борьбы, противовоздушной и противоракетной обороны, ракетно-артиллерийского вооружения. Войска координируют электронные средства с ракетами и артиллерией и очень быстро наносят удары по целям. Разработана новая тактика применения беспилотников, которая используется в Сирии и на Украине. И американцам теперь приходится переучиваться в рассосредоточении и маскировке, следить за воздушным пространством, от чего они давно отвыкли на Ближнем Востоке. Заметим, если Пентагон защищает Европу, на которую никто не нападает, для чего ему маскироваться и прятаться от авиационных средств поражения?

Сравнивая "Запад-2017" и прошлогоднюю "Анаконду" НАТО, Бен Ходжес отметил кристальную прозрачность и оборонительный характер самых масштабных за четверть века маневров в Польше (более 30 тысяч военнослужащих, в том числе 14 тысяч — американских). И заявил, что учения альянса "никогда не начинаются с ядерных ударов по какому-нибудь европейскому городу, тогда как российские учения обычно начинаются с применения ядерного оружия". Очевидная цель подобных утверждений — представить США и НАТО защитниками Европы, а Россию — угрозой.

Перспективы соперничества

Некоторые оценки американского генерала явно свидетельствуют о некомпетентности либо сознательном искажении фактов. Сценарий учений "Запад-2017" предусматривал противодействие зарубежным экстремистским группам на территории Белоруссии и Калининградской области России.

Здание Министерства обороны Литвы в Вильнюсе. Архивное фото
© Flickr / Bernt Rostad
Литва обвинила Россию в "симуляции нападения" на страны Балтии

Москва заранее проинформировала Вашингтон и Брюссель о содержании российско-белорусских маневров, но Бен Ходжес сегодня вышел за рамки "Запада-2017" и заявил: "Украинская армия меня впечатлила, она остановила Россию. <…> Украина — единственная страна, где люди гибли с флагом ЕС в руках". Видимо, главкому ВС США в Европе неизвестно, что Украина и Россия не воюют, а ЕС прохладно относится к Незалежной.

© РИА Новости / Михаил Метцель/POOLПерейти в фотобанкСовместные стратегические учения "Запад-2017" Вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии
© РИА Новости / Михаил Метцель/POOL
Перейти в фотобанк
Совместные стратегические учения "Запад-2017" Вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии

А еще американский военачальник считает, что Российская армия наполовину комплектуется по призыву. Такие ошибки в оценках потенциального противника генералу непростительны. Согласно официальным данным, в октябре-декабре будет призвано 134 тысячи новобранцев, а всего призывников в нашей миллионной армии менее 300 тысяч. И только с начала года набрано свыше 15 тысяч военнослужащих по контракту (всего их более 400 тысяч).

Российско-белорусские военные учения Запад-2017 в Белоруссии. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
В посольстве России в США ответили на истерию СМИ из-за учений "Запад-2017"
Цифры и факты — не главное: все интервью напоминает театрализованное представление. Подчеркивая американский приоритет безопасности европейских союзников, Ходжес снова и снова называет "сдерживание России" первым пунктом — наряду со "сдерживанием" Северной Кореи, Ирана и с противодействием группировке "Исламское государство"*. Однако в этом театре слишком дорогие билеты.

Оборонный бюджет США на 2018 год — 700 миллиардов долларов, но американский главком настоятельно рекомендует европейским союзникам потратить свои взносы — два процента ВВП — на вполне определенный "готовый список покупок". Вероятно, в этом суть американо-российского соперничества. Европу всеми методами принуждают покупать больше американского оружия и меньше — российских энергоносителей. Здесь для Вашингтона "каждое лыко в строку", сгодятся даже страшилки-небылицы об учениях "Запад-2017" и силовом изменении Россией государственных границ Грузии и Украины.

© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкВоеннослужащие у берегового ракетного комплекса "Бал" перед запуском противокорабельной крылатой ракеты в рамках совместных стратегических учений Вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2017"
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Военнослужащие у берегового ракетного комплекса "Бал" перед запуском противокорабельной крылатой ракеты в рамках совместных стратегических учений Вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2017"

Деструктивные усилия США в Европе не оставляют России выбора. Многолетнее расширение НАТО на восток, "цветные революции" в странах СНГ, развертывание американских войск и тяжелого вооружения в странах Балтии, старые и новые антироссийские санкции и военно-политические стратегии, кампания демонизации Кремля в западных СМИ — все это Россия учитывает в оборонном строительстве.

Владимир Путин во время инспекции учений Запад-2017. 18 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Путин позитивно высказался об учениях "Запад-2017", сообщил Песков
Белого флага над Москвой никто не увидит. Армейские группировки России усиливаются и к 2021 году будут самодостаточны на стратегических и операционных направлениях. А годом ранее оснащенность Сухопутных войск оперативно-тактическими комплексами "Искандер-М" достигнет ста процентов. Вынужденное для России военное соперничество продолжается, и оно не обещает европейцам ничего хорошего.

Очевидно, генерал Бен Ходжес и его коллеги в Вашингтоне и Брюсселе все это понимают, но цинично разыгрывают "европейскую карту" в интересах США, пренебрегая безопасностью сотен миллионов людей.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена