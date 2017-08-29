Юнкер отказался считать Украину частью Евросоюза и НАТО

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что сейчас Украина не имеет никакого отношения ни к Евросоюзу, ни к НАТО. Об этом европейский политик сказал, комментируя слова украинского президента Петра Порошенко о перспективах Киева в международных организациях.
"На данный момент в мире идут 60 войн, из них ни одна не идет в Европе, если не считать Украину, которая не является европейской в смысле Евросоюза", — добавил глава Еврокомиссии.
Еще весной прошлого года Юнкер заявил, что Украина не сможет присоединиться к ЕС в ближайшие 20-25 лет. Такое же прогноз он дал и касательно членства Киева в НАТО.
Грезы Порошенко
С громким заявлением о роли Украины в мире Порошенко выступил в минувшую среду. Во время мероприятий, посвященных Дню государственного флага, он пообещал, что Киев будет настойчиво работать, чтобы стать членом Евросоюза и НАТО.
"Настойчиво работая, мы будем приближать те дни, когда в перспективе Украина станет и членом ЕС, и участницей НАТО", — сказал украинский лидер.
"Обратите внимание, как нашему флагу идет соседство с флагом Европейского союза. Два с половиной месяца назад мы завоевали возможность свободных путешествий в Европу, сделав для этого все необходимые реформы… Первого сентября, буквально через неделю, соглашение об ассоциации вступает в силу в полном объеме", — отметил Порошенко.
Уже в субботу политик вновь поднял эту тему. По его словам, страна продолжит идти по европейскому и евроатлантическому пути и станет членом Евросоюза и НАТО.
Киев хочет учить НАТО
Оптимизм Порошенко разделяют и другие украинские политики. В июне министр иностранных дел Павел Климкин заявил в интервью австрийскому журналу Profil, что Киев может принести пользу НАТО.
"Западный альянс должен готовиться к новым вызовам, а с Украиной это легче, чем без нас", — сказал он.
Вступление Украины в ЕС, по словам Климкина, произойдет тогда, когда к этому будет готов сам Евросоюз. При этом дипломат высказал мнение, что Брюссель мог бы больше помогать Киеву.
"Восприятие Украины в ЕС спустя три года после Майдана резко изменилось в положительном направлении. Поддержка есть. Но достаточно ли ЕС делает для Украины? Возможно, не совсем", — заявил дипломат.
Перспективы в НАТО
В середине декабря 2015 года во время визита Порошенко в Брюссель была подписана "дорожная карта" между Украиной и НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.
Для вступления в альянс Киев должен соответствовать ряду критериев, а выполнение этих условий потребует много времени, заявил ранее экс-генсек организации Андерс Фог Расмуссен. НАТО не принимает страны, у которых есть территориальные споры, в то время как Украина претендует на Крым, вошедший в состав России по итогам референдума в марте 2014 года.
Исследование показало, что вступление Украины в альянс поддерживают жители западных и центральных регионах страны. При этом юг и восток, в основном, выступают против: так, например, в Донбассе скептически к этой идее отнеслись 50 процентов респондентов.