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В мире

Юнкер отказался считать Украину частью Евросоюза и НАТО

15:2229.08.2017
(обновлено: 15:26 29.08.2017)
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© Фото : официальный сайт президента УкраиныПрезидент Украины Петр Порошенко и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Архивное фотоПрезидент Украины Петр Порошенко и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Архивное фото
© Фото : официальный сайт президента Украины

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что сейчас Украина не имеет никакого отношения ни к Евросоюзу, ни к НАТО. Об этом европейский политик сказал, комментируя слова украинского президента Петра Порошенко о перспективах Киева в международных организациях.

Вид на улицу Богдана Хмельницкого в Киеве, Украина. Архивное фото
© AFP 2017 / Vasily Maximov
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"Я видел, что мой друг Порошенко несколько дней назад сказал, что Украина — это ЕС, это НАТО. На данный момент это ни то, ни другое. Все должны это знать", — подчеркнул Юнкер, выступая перед послами Евросоюза.

"На данный момент в мире идут 60 войн, из них ни одна не идет в Европе, если не считать Украину, которая не является европейской в смысле Евросоюза", — добавил глава Еврокомиссии.

Еще весной прошлого года Юнкер заявил, что Украина не сможет присоединиться к ЕС в ближайшие 20-25 лет. Такое же прогноз он дал и касательно членства Киева в НАТО.

Грезы Порошенко

С громким заявлением о роли Украины в мире Порошенко выступил в минувшую среду. Во время мероприятий, посвященных Дню государственного флага, он пообещал, что Киев будет настойчиво работать, чтобы стать членом Евросоюза и НАТО.

"Настойчиво работая, мы будем приближать те дни, когда в перспективе Украина станет и членом ЕС, и участницей НАТО", — сказал украинский лидер.

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 8 июля 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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По его словам, Украина провела все необходимые реформы для получения безвизового режима с ЕС.

"Обратите внимание, как нашему флагу идет соседство с флагом Европейского союза. Два с половиной месяца назад мы завоевали возможность свободных путешествий в Европу, сделав для этого все необходимые реформы… Первого сентября, буквально через неделю, соглашение об ассоциации вступает в силу в полном объеме", — отметил Порошенко.

Уже в субботу политик вновь поднял эту тему. По его словам, страна продолжит идти по европейскому и евроатлантическому пути и станет членом Евросоюза и НАТО.

Сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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"Некоторые политики внутри Украины и за ее пределами также не верят, что мы получим и перспективу членства в Европейском Союзе, и перспективу членства в НАТО. Мы преодолеем эти барьеры. Мы изменим страну. Украина будет отвечать тем критериям, которые необходимы для того, чтобы подавать заявку на членство. И мы продолжим наш европейский и евроатлантический путь", — заявил Порошенко во время выступления на Всемирном конгрессе украинцев.

Киев хочет учить НАТО

Оптимизм Порошенко разделяют и другие украинские политики. В июне министр иностранных дел Павел Климкин заявил в интервью австрийскому журналу Profil, что Киев может принести пользу НАТО.

"Западный альянс должен готовиться к новым вызовам, а с Украиной это легче, чем без нас", — сказал он.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер на Донбассе. Архивное фото
© Фото : Минобороны Украины
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"Наши партнеры по НАТО могут у нас многому поучиться. Речь идет о тактике, выносливости и боеготовности. Без них современное вооружение не поможет", — добавил министр.

Вступление Украины в ЕС, по словам Климкина, произойдет тогда, когда к этому будет готов сам Евросоюз. При этом дипломат высказал мнение, что Брюссель мог бы больше помогать Киеву.

"Восприятие Украины в ЕС спустя три года после Майдана резко изменилось в положительном направлении. Поддержка есть. Но достаточно ли ЕС делает для Украины? Возможно, не совсем", — заявил дипломат.

Перспективы в НАТО

Украинские военнослужащие на параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августва 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Украина достанется не победителю, а проигравшему
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.

В середине декабря 2015 года во время визита Порошенко в Брюссель была подписана "дорожная карта" между Украиной и НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.

Для вступления в альянс Киев должен соответствовать ряду критериев, а выполнение этих условий потребует много времени, заявил ранее экс-генсек организации Андерс Фог Расмуссен. НАТО не принимает страны, у которых есть территориальные споры, в то время как Украина претендует на Крым, вошедший в состав России по итогам референдума в марте 2014 года.

Военнослужащие стран НАТО на параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августа 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Согласия по поводу вступления Украины в НАТО нет и внутри самой страны. На прошлой неделе фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива провел опрос, согласно которому членство в альянсе одобряют лишь 40 процентов украинцев.

Исследование показало, что вступление Украины в альянс поддерживают жители западных и центральных регионах страны. При этом юг и восток, в основном, выступают против: так, например, в Донбассе скептически к этой идее отнеслись 50 процентов респондентов.

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