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Безопасность

Арктика и не только: как идет программа перевооружения российской армии

19:4915.06.2017
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© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкИспытания новых и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники в условиях АрктикиИспытания новых и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники в условиях Арктики
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

В ходе "Прямой линии" президент России Владимир Путин заявил: "Арктика — важнейший регион, который обеспечит будущее России. <…> Не будем забывать и о чисто военной стороне дела. <…> Американские подводные лодки дежурят у северного побережья Норвегии". И отметил успехи в деле высокотехнологичного перевооружения: "Наши Вооруженные силы приобрели совершенно другое качество".

Здание Конгресса США. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В конгрессе США требуют принять стратегию по нацбезопасности
Россия многое делает для укрепления своих рубежей в Арктике, и не только там. У наших "зарубежных партнеров" не должно быть иллюзий на этот счет. В конгрессе США 14 июня демократы представили "Акт 2017 года о стимулировании единства против российской агрессии". Законопроект подразумевает разработку и принятие новой Стратегии национальной безопасности — в прямой связи с "агрессией России". Согласно документу, Министерство обороны США должно выработать специальную стратегию по России, в том числе и по противостоянию российской военной технике.

Многолетнее расширение НАТО на восток, "цветные революции" в странах СНГ, развертывание войск и тяжелого вооружения США в Прибалтике, старые и новые антироссийские санкции и военно-политические стратегии, изучение специалистами STRATCOM "выживаемости" российского руководства после ядерного удара, широкомасштабная кампания демонизации Кремля в западных СМИ — все это Россия учитывает в оборонном строительстве.

Арктические доминанты

Российские войска размещаются по всему арктическому поясу — от Мурманска до Чукотки. Одной из первых была развернута группировка войск воздушно-космической обороны. Минобороны создает в Арктике исследовательско-испытательный научный центр.

© РИА Новости / Минобороны РФПерейти в фотобанкРоссийская военная база "Арктический трилистник" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости / Минобороны РФ
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Российская военная база "Арктический трилистник" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа

Американское издание The New York Daily News комментирует: "Внезапный интерес России к Арктике вызвал тревогу в США относительно планов Кремля на тундру. Министр обороны США Джеймс Мэттис (James Mattis) заявил в своей речи при утверждении его в этой должности в cенате, что игнорировать территории, где США не предпринимают активных действий, "не в наших интересах"… Он разработает американскую стратегию по ответу на "агрессивные действия" России в Арктике".

Арктика. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Россия создаст в Арктике научно-испытательный центр для военных
Надо сказать, что не только в Арктике, но и на всех других стратегических направлениях к 2020 году Москва планирует создать самодостаточные группировки войск и сил, способные эффективно реагировать на любые угрозы военной безопасности. За год в России сформирована новая танковая армия, в Сухопутных войсках появились четыре новые мотострелковые и одна танковая дивизии, а также четыре бригады различного назначения (мотострелковая, ракетная, зенитная ракетная и армейской авиации). Приоритетной задачей остается перевооружение группировок войск в Арктической зоне, на Западном и Юго-Западном стратегических направлениях.

Сегодня на качественно новый уровень выведены возможности Национального центра управления обороной. Информационная платформа центра интегрировала в единую систему межведомственного взаимодействия 73 федеральных органа исполнительной власти, органы власти всех 85 субъектов Российской Федерации, 1320 государственных корпораций и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© AP Photo / Steve Helber
Курс на сближение: Тиллерсон заявил о просьбах союзников США поладить с РФ
Безусловно, возврат к разрядке международной напряженности возможен, и президент во время "Прямой линии" еще раз подчеркнул, что заинтересован в выстраивании нормальных отношений с партнерами за рубежом. Да и за океаном такие разговоры то и дело ведутся. В начале июня стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил Госдепартаменту наладить отношения с Москвой. И госсекретарь США Рекс Тиллерсон на слушаниях в сенате заявил: "Союзники, партнеры, большие и маленькие, и это без исключений, <…> в Европе, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии (говорят): "Пожалуйста, займитесь отношениями с Россией, они должны быть улучшены". Они уверены, что ухудшение этих отношений, безусловно, ухудшит их ситуацию".

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время ежегодной "Прямой линии". 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной "Прямой линии". 15 июня 2017

Однако между словами и делами — целая пропасть. Отношения между США и Россией не вышли из пике. Американские санкции расширяются, а гонка вооружений продолжается, и это не наш выбор.

Темпы перевооружения

Правительственный час на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Россия создаст надежный заслон глобальному удару противника, пообещал Шойгу
При том что расходы России на оборону в 11 с лишним раз меньше, чем в США, Государственная программа вооружений на 2018-2025 годы оценивается в 30 триллионов рублей. Аналогичная действующая госпрограмма (на 2011-2020 годы) "стоит" около 20 триллионов рублей.

Доля современного вооружения и военной техники в воинских частях постоянной готовности на данный момент составляет 58 процентов, и до конца 2017 года возрастет до 62 процентов.

За минувшие пять лет войска получили более 30 тысяч единиц новых и модернизированных образцов вооружения и техники, в том числе свыше 50 боевых кораблей, 1300 летательных аппаратов, 4700 танков и боевых бронированных машин. Уровень оснащенности Сухопутных войск современным вооружением составляет 42 процента.

В боеготовом состоянии находятся 99 процентов пусковых установок РВСН, из них более 96 процентов — в постоянной готовности к немедленному пуску. Ракетные войска стратегического назначения перевооружаются на современные ракетные комплексы "Ярс", которые имеют повышенные возможности преодоления противоракетной обороны противника. Такими комплексами оснащены уже девять ракетных полков. К 2021 году в наземных стратегических ядерных силах на "Ярс" перейдут 17 ракетных полков.

Морские стратегические ядерные силы располагают девятью современными ракетными подводными лодками стратегического назначения, которые обеспечивают непрерывное патрулирование. Предусмотрено боевой состав морских стратегических ядерных сил нарастить до 13 подводных ракетоносцев, включая семь перспективных "Бореев" с новыми ракетными комплексами "Булава".

Цех Казанского авиазавода. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ОАК планирует произвести от 30 до 50 бомбардировщиков Ту-160М2
В авиационных стратегических ядерных силах ежегодно модернизируется четыре-пять стратегических ракетоносцев. После 2021 года планируется начать серийное производство модернизированного Ту-160М2, который способен наносить удары по наземным объектам противника в удаленных районах планеты без захода в зоны действия ПВО и ПРО.

Российская ядерная триада в целом оснащена современным вооружением на 60 процентов.

Высокоточные тенденции

За год в войска поступили 40 носителей высокоточного оружия и 180 крылатых ракет большой дальности, что позволило на треть увеличить возможности Вооруженных сил.

Сегодня в России уже 10 бригад вооружены "Искандерами", и в 2018 году перевооружение будет завершено. Уникальные боевые свойства "Искандер-М" очень тревожат США и страны НАТО.

© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкРасчеты оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" в рамках командно-штабных учений
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" в рамках командно-штабных учений

Зенитной ракетной системой С-400 "Триумф" оснащены 13 зенитных ракетных полков. Воздушно-космические силы в 2017 году будут усилены 16 новыми фронтовыми бомбардировщиками Су-34, в 2018-м получат более 30 истребителей Су-30СМ, в 2019-м начнутся серийные поставки перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА) Т-50, в 2020-м — зенитного ракетного комплекса С-500. При этом основу парка истребительной авиации составят Су-30СМ и Су-35С, бомбардировочной авиации — Су-34, штурмовой — модернизированные Су-25СМ.

Разрабатывается новый истребитель-перехватчик на смену МиГ-31.

Истребитель-перехватчик МиГ-31. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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В России начали разработку нового истребителя-перехватчика на смену МиГ-31
Оснащенность Военно-морского флота современными образцами вооружений составляет 47 процентов. За год в боевой состав ВМФ вошли 24 корабля и судна обеспечения. На Северном, Балтийском и Черноморском флотах сформированы четыре армейских корпуса береговых войск. К 2020 году около половины кораблей ВМФ будут оснащены крылатыми ракетами морского базирования "Калибр".

Ранее Владимир Путин отметил, что высказывания о "поверженной России" являются мечтами и не соответствуют действительности. И мы видим, что Вооруженные силы остаются надежным гарантом реального суверенитета Российской Федерации. Суверенитета, который, по словам того же Путина, мало какие страны сейчас могут себе позволить.

 

 

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