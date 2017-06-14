Сенат США одобрил расширение санкций против России

ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. Сенат США подавляющим большинством голосов одобрил законопроект по расширению антироссийских санкций.

Новые меры представлены в виде поправки к законопроекту о применении санкций в отношении Ирана. При этом в документе есть положение, не позволяющее президенту Дональду Трампу ослабить или отменить принятые меры без одобрения конгресса.

Предложенные санкции предполагают сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков до 14 дней, а компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Кроме того, в течение 180 дней после введения поправок глава минфина США должен представить в конгресс доклад о возможных последствиях распространения санкций на суверенный долг России.

Теперь законопроект перейдет на рассмотрение палаты представителей конгресса, откуда, в случае утверждения, отправится на подпись главе Белого дома.

Ранее в Москве заявили, что планы американских сенаторов грозят обернуться новым "санкционным пике". Причем, как подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, "это не наш выбор".