Путин обвинил США и Евросоюз в поддержке госпереворота на Украине

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Владимир Путин считает, что Европа и США поддержали государственный переворот на Украине в 2014 году. По словам российского президента, запад "оседлал коня недовольства" простых украинцев и не стал выяснять, что происходит в стране на самом деле.

В четверг на американском телеканале Showtime вышла третья часть фильма Оливера Стоуна "Интервью с Путиным". Ситуация на Украине стала одной из главных тем общения президента с режиссером.

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"Оседлали коня недовольства"

По мнению Путина, проблемы на Украине начались много лет назад.

"Сразу же после получения независимости началась еще более дикая приватизация и растаскивание имущества, государственной собственности, понижение жизненного уровня населения. При чем, какие бы власти не меняли друг друга, для жизни рядового гражданина ничего не изменяло. И конечно люди устали от произвола, от этой совершенно сумасшедшей коррупции, от обнищания одних и бессовестного незаконного обогащения других", — заявил российский лидер.

Он отметил, что украинцы надеялись на то, что "присоединение в любой форме к стандартам Евросоюза избавит их от того унизительного положения, в котором они оказались с начала 90-х и до сегодняшнего времени".

"С этого все началось. Наши партнеры в Европе и Соединенных штатах оседлали этого "коня" недовольства людей, и вместо того, чтобы выяснять, что реально происходит, они поддержали государственный переворот", — подчеркнул Путин.

Он также напомнил сообщения американских СМИ о том, что украинский президент бежал из Киева. По словам российского лидера, подобные версии были призваны "оправдать поддержку госпереворота".

"Стоило ему только уехать во второй по величине город страны на внутриполитические мероприятия, вооруженные люди захватили резиденцию президента. Если бы в США захватили Белый дом, как бы это называлось? Госпереворот или что? Или, думаете, они пришли туда, чтобы пол подмести?" — отметил президент.

"Конечно, можно все извращать и можно обманывать миллионы людей, используя монопольное право на СМИ, но в конечном итоге я думаю, что для объективного наблюдателя все-таки понятно, что произошло", — добавил Владимир Путин.

О роли Януковича

Российский президент также рассказал Стоуну о том, как Запад просил Москву повлиять на Януковича. Просьба заключалась в том, чтобы российские власти убедили украинское руководство не применять войска против митингующих людей.

"Нам было сказано: "мы вас очень просим не допустить применение Януковичем вооруженных силы, А мы обещаем, что мы сделаем все для того, чтобы оппозиция освободила площади и административные здания", — пояснил Путин.

По словам Путина, это было хорошим предложением, однако Янукович и сам не планировал использовать силу.

"Он и сказал, что я себе не представляю другого, рука не поднимается подписать какой-то приказ о применение оружия. Я думаю, что это снайперы, какие могли быть, кто их мог поставить… только те, которые заинтересован в том, чтобы ситуация эскалировалась. У меня нет данных, кто это конкретно. Но элементарная логика подсказывает", — подчеркнул глава государства.

Внимание ЦРУ

По словам Путина, американская разведка пристально следила за происходящим на Украине.

"Надо просто посмотреть за тем, как развивались события. После того, как Янукович заявил о том, что он должен перенести подписание соглашения с Евросоюзом об экономической ассоциации, никто не стал слушать, почему, на какой срок. Сразу начались массовые беспорядки", — сказал российский лидер.

Президент также рассказал, что во время обострения ситуации он постоянно контактировал со своим американским коллегой Бараком Обамой. На вопрос Стоуна, удавалось ли им прийти к согласию, Путин ответил "нет".

"У нас разные были оценки… по поводу причин кризиса на Украине и его хода. Диалог носит деловой характер. Диалог заинтересованный, не конфронтационный совсем", — подчеркнул Путин.

О родстве народов

В интервью Стоуну Путин также заявил, что русский и украинский народы — "близкие родственники".

"С Украиной нас связывают тысяча нитей. Я глубоко убежден, что украинский и русский народ — они просто близкие родственники. Это практически одно и то же. Достаточно сказать, что весь Советский союз в течение десятилетий возглавляли выходцы с Украины", — пояснил президент.

По его словам, рано или поздно ситуация на Украине изменится.

"Надежда всегда есть. Я просто уверен, что рано или поздно придут решения, о которых сегодня мы даже не можем догадываться. Но придут и другие проблемы, которые мы должны будем решать", — подчеркнул Путин.