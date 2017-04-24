Рогозин рассказал, где будут производить бомбардировщики "Белый лебедь"

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Рогозин совершил рабочую поездку в Татарстан, по итогам которой принято решение о начале консолидации отрасли специальной химии и боеприпасов. Кроме того, по его словам, готовится производство нового поколения стратегических бомбардировщиков Ту-160 — "Белый лебедь".

Ту-160 ─ сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в ОКБ Туполева. Состоит на вооружении с 1987 года. Это самый крупный и самый мощный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет с изменяемой геометрией крыла. Среди пилотов получил прозвище Белый лебедь.