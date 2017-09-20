Под наблюдением Путина: военные завершили учения "Запад-2017"

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Михаил Севастьянов. Совместные российско-белорусские стратегические учения "Запад-2017", завершившиеся в среду, показали готовность армий Союзного государства к отражению масштабной агрессии международных террористов. Активная фаза маневров прошла в условиях максимальной открытости для иностранных наблюдателей, которые смогли убедиться в их сугубо оборонительном характере.

Совместимость и сопряжение

Учения проводятся раз в два года и являются завершающим этапом совместной боевой подготовки российских и белорусских вооруженных сил. Их цель — проверка возможностей военного обеспечения безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии; повышение слаженности органов военного управления, полевой и воздушной выучки соединений и воинских частей.

Совместные стратегические учения "Запад-2017" были проведены с 14 по 20 сентября под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил России и Белоруссии. В них участвовали около 12,7 тысячи военнослужащих (от Белоруссии — около 7,2 тысячи человек, от РФ — около 5,5 тысячи человек, из них на территории Белоруссии — около 3 тысяч человек), было задействовано около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также 10 кораблей. Для планирования совместных действий привлекались оперативные группы Росгвардии, ФСБ, МВД, МЧС России.

Учения "Запад-2017" прошли на полигонах в Белоруссии, а также в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях. В ходе маневров были отработаны задачи совершенствования оперативной совместимости штабов различных уровней, сопряжения перспективных систем управления войсками и оружием; апробированы положения новых уставных документов, разработанных в ВС России и Белоруссии.

Замысел учений предусматривал проникновение на территорию Белоруссии и Калининградской области РФ экстремистских групп для проведения террористических актов и дестабилизации обстановки в Союзном государстве Белоруссии и России. Экстремисты, по легенде учений, имели внешнюю поддержку, получая вооружение и военную технику с воздуха и моря.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly "Запад-2017": залпы РСЗО, удары Су-25 и маневры кораблей Балтфлота

Для борьбы с условными террористами была отработана переброска воинских частей и подразделений российско-белорусской региональной группировки войск (сил) в районы проникновения незаконных вооруженных формирований (НВФ); действия группировки ВВС и ПВО по поддержке сухопутных войск и блокированию воздушных каналов снабжения бандформирований; проведение специальной операции по ликвидации НВФ; обеспечение силами Балтийского флота морской блокады района проведения специальной операции, пресечение отхода бандформирований по морю.

Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) ВС РФ Андрей Картаполов пояснил, что при разработке замысла "Запада-2017" использовались современные подходы к применению войск и сил на основе опыта локальных войн и вооруженных конфликтов, в том числе приобретенного в ходе операции против международных террористов на территории Сирии.

"Несмотря на то, что основная часть учений проводится на территории Республики Беларусь, при разработке замысла подразумевался условный противник, не имеющий отношения к конкретному региону. По нашим оценкам, обстановка, предусмотренная в сценарии учения, может возникнуть в любой точке мира", — заявил накануне начала учений заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин.

Он отметил, что для максимальной транспарентности на заключительный этап учений на полигон Лужский в Ленинградской области приглашено руководство оборонных ведомств ряда зарубежных государств и представителей военно-дипломатического корпуса.

Для представителей российских и зарубежных СМИ были запланированы пресс-туры на самые динамичные эпизоды учений.

Оккупация не планировалась

О завершении "Запада-2017" объявил 20 сентября на полигоне Борисовский президент Белоруссии Александр Лукашенко, отметив, что совместная военная деятельность и сотрудничество с Россией не направлены против третьих стран "и служат исключительно защите наших национальных интересов". По его словам, в этом могли убедиться представители военно-дипломатического корпуса и международных организаций, присутствовавшие на завершающем этапе учений.

"Все войска будут возвращены в места постоянной дислокации — и белорусские, и российские", — заявил Лукашенко.

При этом он выразил непонимание в связи с развернувшейся в СМИ ряда стран кампанией по дискредитации совместных учений, подчеркнув, что она "была крайне непрофессиональной".

По словам главы белорусского государства, то количество российских военнослужащих, которые участвовали в "Западе" на территории Белоруссии, не могло существенно повлиять на ситуацию в регионе.

Лукашенко отметил, что численность белорусской армии составляет 75 тысяч человек и не было замысла оставлять российских военнослужащих после учений, подчеркнув, что его страна не является агрессивным государством.

"С нашей земли никогда не исходили войны. Мы не хотим воевать, мы только восстановили довоенный уровень населения… Мы не будем воевать против кого-либо, если нас не будут трогать", — сказал президент Белоруссии, призвав критиков учений успокоиться.

"Если нам понадобится привлечь братьев-россиян на помощь, это будет сделано мгновенно. Мы это тоже отрабатывали эти меры на учениях", — сказал Лукашенко.

Ранее в Минобороны Белоруссии заявили, что после завершения активной фазы учений "Запад-2017" до 30 сентября личный состав, техника вооруженных сил Белоруссии и РФ вернутся в места постоянной дислокации.

Заинтересованная обеспокоенность

Еще за год до проведения "Запада-2017" многие западные политики и аналитики начали заявлять об учениях как о возможной угрозе независимости Белоруссии, Украины или бывших республик советской Прибалтики. К примеру, военное ведомство Литвы подготовило отчет об угрозах нацбезопасности, усмотрев особую опасность в "Западе-2017". Глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что НАТО опасается российско-белорусских учений из-за их масштабности. Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен 7 сентября на встрече с коллегами из ЕС в Таллине конкретизировала масштабность угрозы, сказав, что "в учениях "Запад-2017" примут участие свыше 100 тысяч военнослужащих".

Минобороны России опровергло эту цифру, а командующий войсками ЗВО отметил, что страны Запада провели на территории Европы около 50 маневров с участием примерно 60 тысяч человек, в том числе с участием американских военных, и "количество мероприятий оперативной и боевой подготовки у наших границ постоянно растет".

Ранее замминистра обороны РФ Фомин заявил, что маневры носят сугубо оборонительный характер и назвал не имеющими ничего общего с реальностью версии о том, что на учениях готовится "плацдарм для оккупации" Литвы, Польши или Украины.

На "Запад-2017" были приглашены международные наблюдатели от ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и НАТО. В рамках сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске приглашение получили представители делегации ОБСЕ из США.

На Лужском полигоне в Ленинградской области 18 сентября за одним из основных эпизодов учений наблюдал президент России Владимир Путин. Глава российского оборонного ведомства генерал армии Сергей Шойгу, который находился вместе с ним, поинтересовался у своих подчиненных, сколько иностранных атташе присутствует на "Западе-2017". Выяснилось, что за ходом маневров наблюдают 95 иностранных представителей из 50 стран.

"Интересуются", — резюмировал Путин.

Взгляд на транспарентность

Открытость учений для иностранных наблюдателей отметил, в частности, представлявший НАТО на маневрах в Белоруссии Томас Вестерман. "Я могу видеть открытость со стороны министерства обороны Белоруссии в плане приглашения на добровольной основе наблюдателей на эти учения "Запад-2017" и также готовность пригласить представителей НАТО в этот день. Я бы сказал, что относительно этой открытости существует очень хороший подход к прозрачности учений", — сказал он РИА Новости.

Как заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, президент Литвы Даля Грибаускайте будет иметь возможность поменять свою точку зрения относительно учений "Запад-2017" после получения информации от международных наблюдателей, которые убедились в соответствии учений заявленному сценарию.

Грибаускайте, выступая с трибуны Генассамблеи ООН, выразила мнение, что учения "Запад-2017" являются частью информационной войны и направлены на распространение страха. По мнению президента Литвы, Россия, проводя подобные учения, "репетирует агрессивные сценарии против соседних государств, обучая свою армию нападению на Запад".

"Достаточно много международных наблюдателей присутствовало на учениях, они получили исчерпывающий брифинг относительно целей и замыслов маневров, которые проводились, и воочию могли убедиться, что сценарий учений соответствовал заявленному. Думаю, что после получения этой информации у госпожи Грибаускайте будет возможность поменять свою точку зрения", — сказал Песков.

Два этапа "Запада"

Длившийся трое суток первый этап "Запада-2017" завершился 16 сентября. По данным Минобороны России, за это время были отработаны вопросы планирования стратегической операции в районах ответственности и управления войсками в ходе отражения нападения условного противника. Все воинские части и подразделения, участвовавшие в маневрах, были приведены в высшие степени боевой готовности и вышли в районы сосредоточения; развернуты пункты управления; организовано всестороннее обеспечение действий войск.

В ходе первого этапа учений группировки авиации и войск противовоздушной обороны (ПВО) выполнили комплекс мероприятий по прикрытию Центрального промышленного района РФ от воздушного нападения "противника" с применением стоящих на вооружении современных и перспективных автоматизированных систем управления войсками различных уровней. Были также проверены вопросы совместимости и взаимодействия средств разведки, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), ПВО вооруженных сил Союзного государства Белоруссии и России.

Подразделения вооруженных сил двух стран на полигонах Борисовский и Осиповический обнаружили и уничтожили диверсионные группы, блокировали незаконные вооруженные формирования и отразили наступление условного противника.

Такие же вопросы в составе региональной группировки войск (сил) на Западном направлении были отработаны участвующими в учениях подразделениями ЗВО, Балтийского флота, Воздушно-космических сил (ВКС), Воздушно-десантных войск (ВДВ) и войск специального назначения на полигонах Лужский, Правдинский, Струги Красные и в морских полигонах Балтийского моря.

На первом этапе учений основное внимание уделялось вопросам борьбы с диверсионно-разведывательными группами условного противника и незаконными вооруженными формированиями.

Как сообщило Минобороны Белоруссии, основной задачей второго этапа учений "Запад-2017", который начался 17 сентября, стала отработка управления войсками при отражении агрессии против Союзного государства в условиях быстро меняющейся обстановки.

Штабы всех уровней в течение этапа отработали широкий спектр задач, связанных с управлением войсками при отражении наступления сухопутных группировок противника, ведением контрдиверсионной борьбы, организации взаимодействия и всестороннего обеспечения

На полигонах воинскими частями и подразделениями региональной группировки войск были отработаны вопросы ведения оборонительного боя; мероприятия обеспечения живучести; смена районов сосредоточения, поиск, блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований при поддержке авиации".

Под наблюдением Путина

Кульминационный эпизод завершающего этапа "Запада-2017" на Лужском полигоне был отработан 18 сентября под наблюдением Путина.

По легенде, боевики из состава незаконных вооруженных формирований мелкими группами просочились через границу, объединились в несколько крупных отрядов численностью до 500 человек каждый с целью проведения террористических актов и диверсий. При этом "террористы" захватили на приграничных аэродромах большое количество легкомоторных самолетов и беспилотных летательных аппаратов. Войскам и силам была поставлена задача обезвредить "противника".

Огонь по летательным аппаратам "террористов" вели зенитные ракетно-пушечные комплексы "Тунгуска" и "Панцирь-С1", зенитные ракетные комплексы "Стрела-1" и другие средства поражения. Уничтожение условных НВФ на земле происходило при огневой поддержке артиллерии и бронетехники, в том числе танков Т-90 и боевых машин поддержки танков "Терминатор". С воздуха ракетно-бомбовые удары по "неприятелю" наносили фронтовые бомбардировщики Су-24, истребители-бомбардировщики Су-34, ударные вертолеты Ми-24, Ми-28 и Ка-52.

Огневая мощь наступающих войск была усилена ударами реактивных систем залпового огня. В дополнение "на голову" условному противнику был сброшен тактический и оперативный десант.

В результате скоординированной атаки с земли и воздуха "террористы" были блокированы и уничтожены.

Как сообщило в понедельник российское военное ведомство, на полигоне Капустин Яр Астраханской области в рамках "Запада-2017" "проведен успешный пуск модернизированного ракетного комплекса Сухопутных войск "Искандер-М" на максимальную дальность". Ракета повышенной мощности преодолела 480 километров и успешно поразила цель на казахстанском полигоне Макат.

Вертолетный инцедент

Пожалуй, единственным серьезным инцидентом на "Западе-2017" был самопроизвольный сход неуправляемой авиационной ракеты с внешней подвески боевого вертолета Ка-52 "Аллигатор", произошедший в Ленинградской области.

Вначале в социальных сетях появились сообщения о "залпе по толпе журналистов" в ходе проведения учений. Пресс-служба ЗВО опровергла эту информацию, заявив, что на выложенных видеокадрах "зафиксирован случай, произошедший в другой период времени, когда экипажи вертолетов армейской авиации в рамках летно-тактического учения отрабатывали упражнение по поражению наземных целей".

Как отметили в пресс-службе ЗВО, система наведения одного из вертолетов совершила ошибочный захват цели, ракета повредила грузовой автомобиль без людей.

По сообщениям СМИ, для определения обстоятельств и причин инцидента создана специальная комиссия, состоящая из представителей Минобороны России и авиационной промышленности, которая установила, что ракета вылетела без команды пилота сразу же после включения им главного выключателя вооружения. Для подтверждения или опровержения этих данных будут проведены дополнительные экспертизы.

Предполагается, что самопроизвольный сход авиаракеты мог произойти из-за технического сбоя в системе вооружения вертолета.

Мнения экспертов

По мнению российского военного эксперта главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Виктора Мураховского, НАТО может в течение трех-четырех суток развернуть на территории прибалтийских стран наступательную группировку численностью 120-150 тысяч человек, в Польше — 70-80 тысяч человек.

"Если посчитать в сумме, что они подготовили, можно четко сказать, что в Прибалтике собираются развернуть группировку численностью 120-150 тысяч человек — для этого готовится материальная база, и в Польше — группировку численностью 70-80 тысяч человек. А прикрываются нашими учениями. Делают это потому, что, якобы, русские угрожают им. А мы на учения ("Запад-2017" в Белоруссию) отправляем всего лишь 3 тысячи человек", — заявил Мураховский на пресс-конференции в преддверии "Запада-2017".

Он отметил, что Североатлантический альянс отрабатывает размещение на так называемых судах снабжения в Балтийском море запасов вооружения и военной техники.

"В этом случае части, скажем так, первоочередного задействования могут быть развернуты на территории Прибалтики и Польши в течение 48 часов, а части быстрого реагирования — в течение трех-четырех суток. Генштаб наш это все видит, и вот эти действия, конечно, требуют соответствующей реакции со стороны наших Вооруженных сил. И такие мероприятия проводятся", — сказал Мураховский.

Он добавил, что западное стратегическое направление не является для России приоритетным "в данный момент в данной геополитической ситуации", и это можно видеть по насыщению современным вооружением и военной техникой, в первую очередь, Южного и Центрального военных округов; факту создания на арктическом направлении объединенного стратегического командования Северный флот.

По его словам, в военной истории сложно найти прецедент, "чтобы за год объявляли о развертывании ударной группировки, а потом переходили к развязыванию наступательных действий". "Обычно происходит ровно наоборот", — резюмировал Мураховский.

Член Общественного совета при Минобороны России главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко считает, что учения "Запад-2017" показали высокую эффективность работы штабов и грамотные действия российско-белорусской группировки войск при решении поставленных задач.

"Это очень важно, так как в рамках Союзного государства у нас есть обязательства оборонного характера, и прошедшие учения наглядно показали, что в вопросах поражения противника, координации действий и согласовании имеющихся планов Москва и Минск достигли очень высоких результатов", — сказал РИА Новости Коротченко.

По его мнению, "эффективные армии Белоруссии и России сегодня готовы парировать любые угрозы как террористического, так и гибридного характера, а также к широкомасштабным военным действиям с привлечением авиации и флота".

Он отметил, что учения еще раз показали отличный уровень оборонной составляющей Союзного государства Белоруссии и России, в чем могли убедиться многочисленные иностранные военные атташе, которые были приглашены на завершающую фазу "Запада-2017".

"Хочу отметить эффективное применение новых образцов вооружений и военной техники Российской армией, высокую степень автоматизации штабной работы и боевого управления и, самое главное, способность вести современную войну, которая отличается тем, что не всегда есть сплошная линия фронта", — сказал эксперт.

"Прозрачность учений была обеспечена абсолютно: практически 100 квалифицированных военных разведчиков — других в военные атташе не берут — могли убедиться, что учения полностью соответствовали заранее анонсированному сценарию, никто агрессию против стран Балтии и НАТО не отрабатывал", — заключил российский военный эксперт.