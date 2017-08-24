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Послушная Западу "зондеркоманда": как создавалась армия независимой Украины

Сюжет:
Ситуация на Украине. Август 2017 (235)
08:0024.08.2017
(обновлено: 08:16 24.08.2017)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкВоеннослужащие ВСУ в Киеве. 24 августа 2016Военнослужащие ВСУ в Киеве. 24 августа 2016
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Сегодня Украина встречает 26-летие независимости с 300-тысячными Вооруженными силами, которые значительно разбавлены полицейскими (карательными) формированиями типа добровольческого батальона "Азов".

Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп во время встречи. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/Николай Лазаренко
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Трамп поздравил Порошенко с Днем независимости Украины
Украинский президент Петр Порошенко заявил накануне: "Судьба независимого государства зависит от каждого из нас. Но главным ее гарантом являются наши Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия, другие силовые структуры".

Вялотекущая гражданская война в Донбассе позволяет генералитету рассуждать о наличии боевого опыта. Обучение украинских подразделений инструкторами НАТО из Канады, Дании, Литвы, Польши и Великобритании оставляет Киеву надежду на вступление в альянс. Однако ВСУ практически не имеют военно-морских сил и боевой авиации. Наземные войска де-факто предназначены лишь для подавления народных волнений.

Украинская армия более четверти века отражает судьбу украинской государственности, и украинская общественность до сих пор задается вопросом: "Армия независимой Украины: какой она должна быть?".

© REUTERS / Gleb GaranichПрезидент Украины Петр Порошенко во время выступления по случаю Дня государственного флага. 23 августа 2017
© REUTERS / Gleb Garanich
Президент Украины Петр Порошенко во время выступления по случаю Дня государственного флага. 23 августа 2017

Украинские военнослужащие на военной базе. Архивное фото
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
ОПК Украины возвращается к пулеметным тачанкам
Свежий рейтинг Global Firepower отводит Вооруженным силам Украины 30-е место в мировом списке — между Швецией и Мьянмой, но историческая турбулентность отбрасывает ВСУ и ОПК к пулеметным тачанкам и современным африканским реалиям. ВСУ становятся послушной Западу "зондеркомандой" — и не более.

А все могло сложиться иначе.

Как пришло, так и ушло

В июле 1991 года в Киеве собрались начальники штабов военных округов союзных республик и генералы, разделяющие идею создания республиканских Вооруженных сил. Военачальники к консенсусу не пришли, но через месяц дальнейший ход истории определили события в Москве.

Формирование украинской армии проходило относительно спокойно, ведь вместе с Горбачевым в отставку отправили основного (системного) противника идеи национальных армий — начальника Генштаба ВС СССР Михаила Моисеева. На Украине быстро переписали военную присягу на мову и постепенно зачистили ВСУ от "неблагонадежных" офицеров.

Независимая Украина имела исключительные (избыточные) стартовые возможности для оборонного строительства. Киев получил в наследство от СССР, по разным данным, от 700 до 980 тысяч военнослужащих, от 6000 до 8000 танков, до 10 тысяч боевых машин и 20 тысяч единиц различных видов артиллерии, свыше 1100 боевых самолетов и 400 вертолетов, от 138 до 350 кораблей и судов Черноморского флота (вероятно, разнос в цифрах кому-то выгоден).

Флаг Украины, Киев. Архивное фото
© Flickr / Serenity Ibsen
За независимость Украины проголосовали бы 90% жителей, показал опрос
Структурно эти силы и средства представляли собой 14 мотострелковых дивизий, четыре танковые и три артиллерийские дивизии, одну бригаду спецназа, восемь артиллерийских бригад, отдельную армию и девять бригад ПВО, три воздушные армии, семь вертолетных полков. Собственно, здесь и строить ничего не надо было — наводи порядок в бумагах и командуй.

Однако численность ВСУ для начала резко сократили — в пять раз. Якобы с учетом незначительных военных угроз, слабых экономических возможностей страны и заодно — в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе. И в первое же десятилетие независимости большую часть советского оружия продали странам Азии и Африки.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира и Международного института стратегических исследований, рекордные продажи оружия состоялись в 1991-2005 годах. Украина поставила Алжиру, Азербайджану, Сербии, Сьерра-Леоне, Йемену, Мьянме, Пакистану 679 танков, 558 боевых машин, 30 артиллерийских систем, 172 самолета, 147 вертолетов. В этот период было реализовано 112 вертолетов Ми-24, 21 истребитель МиГ-29, около 250 боевых машин пехоты и 88 бронетранспортеров. Любопытно, что тысячи единиц боевой техники исчезли бесследно и не попали в международные отчеты. В армии Украины на рубеже 2005 года оставалось только 3784 танка и 5345 боевых машин. Украина вырвалась в первые ряды мировых экспортеров вооружений.

Танк Т-84У Оплот. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Василенко
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Украинские танки угрожают армии Пакистана
Следующая "пятилетка" (2005-2010 годы) была ознаменована продажей 587 танков, 685 боевых машин, 304 артиллерийских систем, 57 самолетов и 37 вертолетов. К 2010 году ВСУ потеряли уже две трети танков, половину бронемашин и артиллерийских систем. Куда ушли деньги — неразрешимая загадка, но с укреплением национальной безопасности доходы от оружейного экспорта точно не связаны. Украина с 1991-го по 2015 год приобрела лишь 75 бронемашин Saxon, восемь броневиков Spartan и вооружение для недостроенного корвета проекта 58250.

Оружейными делами одинаково активно интересовались все украинские президенты, однако арсеналы быстро пустели. В итоге Украина встретила 2014 год с 700 танками в строю и 1445 — на базах хранения, 2189 боевыми машинами, 1421 артиллерийской системой, 206 вертолетами и 326 самолетами.

© REUTERS / Gleb GaranichВыставка военной техники Украины в Киеве. 22 августа 2017
© REUTERS / Gleb Garanich
Выставка военной техники Украины в Киеве. 22 августа 2017

ВСУ и ОПК сегодня

Заявления украинского военно-политического руководства о создании в стране "принципиально новой армии" не подтверждены ни одной "перемогой". Киевские камлания о "защите Европы от российской агрессии" также вызывают улыбку. Очевидно, "противостоять любому агрессору" ВСУ не способны. Цифры и факты убеждают лучше громких слов.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Эксперт: скандал вокруг передачи двигателей в КНДР может изолировать Киев
Украина тратит на одного военнослужащего в год около семи тысяч долларов, очень мало. Для сравнения: в странах Балтии — 80 тысяч, а в Польше — 90 тысяч в год.

Три попытки реформирования ВСУ предполагали полный переход на службу по контракту, создание мобильных сил для возможных локальных конфликтов. Первая программа стартовала в 2002 году. Через три года появилась новая "госпрограмма реформирования и развития" (закрыта в 2009-м из-за нехватки средств). Остались невыполненными и целевые программы перевооружения, утвержденные в 2007-м. Третью программу реформирования ВСУ (до 2017 года) утвердил в сентябре 2013 года президент Виктор Янукович (численность ВСУ тогда упала до исторического минимума — 165 тысяч человек). Сегодня даже отдельные украинские народные депутаты признают полный провал минувших двух десятилетий военного строительства.

Предприятия оборонно-промышленного комплекса независимой Украины не освоили даже простой выпуск патронов к стрелковому оружию советского образца, не говоря уже о новых серьезных разработках. Сегодня ВСУ не хватает боеприпасов (единственный патронный завод находится в Луганске), и киевские власти выпрашивают боеприпасы к советскому вооружению у восточноевропейских соседей.

Производство оружия на Украине лишь имитируют (для оправдания перед западными кредиторами). Проблемы с артиллерийскими системами, вертолетами, истребителями, штурмовиками, системами ПВО, связи не решены. Единственное авиапредприятие "Антонов" (вернее, то, что осталось от советского гиганта) специализируется исключительно на военно-транспортных самолетах. Истребители и штурмовики производить некому. И специализирующееся на выпуске двигателей предприятие "Мотор Сич" проблему производства вертолетов не решает. Между тем за время гражданской войны в Донбассе Украина потеряла около 20 самолетов и вертолетов.

Танк Т-84У Оплот. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Василенко
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Украинские танки угрожают армии Пакистана
ВСУ использует вооружение, разработанное и произведенное в СССР: 100% танков, боевых, военно-транспортных (учебных) самолетов и вертолетов, 90% боевых бронированных машин, практически все стрелково-артиллерийское вооружение. Чисто украинский миномет "Молот" использует прицелы середины прошлого века. Столь же безотрадно выглядят новейшие бронеавтомобили "Козак-2" и беспилотный "Фантом".

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкБронеавтомобиль "Козак-2" во время демонстрации техники на площади Рынок во Львове. 26 мая 2016
© РИА Новости / Стрингер
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Бронеавтомобиль "Козак-2" во время демонстрации техники на площади Рынок во Львове. 26 мая 2016

Остается надеяться на помощь Запада. В 2016 году американские власти выделили на переоснащение ВСУ около 180 миллионов долларов. В 2017 году администрация президента США Барака Обамы перед сложением полномочий направила украинской армии 350 миллионов долларов, из которых 200 миллионов потратили на контрбатарейные радарные системы, средства разведки и постановки помех, обмундирование и бронеавтомобили.

Церемония закладки фундамента оперативного центра ВМС США на военно-морской базе в Очакове, Украина. 25 июля 2017
© Фото : Public domain
США начали строить оперативный центр на украинской базе ВМС
На средства Вашингтона и силами американского 1-го мобильного строительного батальона строится Очаковский центр ВМС — для руководства морскими, воздушными и береговыми компонентами, а также силами специальных операций. Это скорее региональный "костылик" для НАТО, нежели объект ВСУ. А могла ли Украина изначально рассчитывать на более значительную роль, чем плацдарм Североатлантического альянса на границе с Россией?

Дважды присягнувшие

Кадры для ВСУ собирали с миру по нитке, многим офицерам это обеспечивало карьерный взлет. Так, командир дивизии противолодочных кораблей Тихоокеанского флота капитан первого ранга Михаил Ежель, с которым мы вместе депутатствовали в горсовете, в 1993-м перешел в ВСУ. Через три года возглавил ВМС Незалежной, а в 2010-м стал министром обороны Украины.

Утвержденный на должность Министра обороны Украины Степан Полторак
© РИА Новости / Николай Лазаренко
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Биография Степана Полторака
Нынешний министр обороны Украины Степан Полторак — выпускник Орджоникидзевского высшего военного командного училища МВД СССР. Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко в 1980-х окончил Ленинградское высшее общевойсковое командное училище. Срочную службу в Советской армии прошел и украинский президент Петр Порошенко. Многие офицеры ВСУ присягали на верность советскому народу, который не делился на русских и украинцев. Полагаю, дважды присягнувшие — это уже мазеповщина. Такие военачальники погоды не делают, ничего не решают. А других пока нет.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВоеннослужащие ВСУ на марше в День героев во Львове. 28 мая 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащие ВСУ на марше в День героев во Львове. 28 мая 2017

Еще один интересный идеологический аспект. Институт военных капелланов ВСУ состоит в основном из служителей секты некоего гражданина Денисенко (изгнанного из РПЦ) и не сообщается с традициями Запорожского казачьего войска. Украинское казачество никогда не отступало перед враждебной идеологией. Запорожцы в XVI-XVII веках рубили не только завоевателей — поляков и турок, но и вероотступников — священников-униатов. Какой казак поверит капеллану?

Полагаю, киевским властям не удается культивировать особый сорт истинно украинских военнослужащих, ведь только темные, невежественные люди подвержены заразе националистической идеологии. А на Руси всегда "за первозначимым духовным служенье воинское шло". Не так-то просто разорвать традиции и вековые связи народов.

Вероятно, нерадивым ученикам история не поможет. И все же напомню: в вихре революционных событий начала ХХ века "разноцветные" украинские полки формировались отнюдь не для борьбы за национальное освобождение украинского народа (и не в русле украинизации, которую насаждали немецкие оккупационные войска до осени 1918 года). Революция и гражданская война на Украине были частью и продолжением общероссийских социальных процессов. И только благодаря России появилась Украина на карте мира (как и другие союзные, а позднее независимые республики).

Украинские военнослужащие во время учений в Львовской области. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Украинский журналист сообщил, что Киев получает летальное оружие из США
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в июле заявил, что Вашингтон рассматривает возможность поставок ВСУ летального оружия. Вероятно, конфликт в Донбассе, у границ России, устраивает США и НАТО.

Зачем это надо украинской армии? На Украину никто не нападал. Видимо, именно поэтому факт "российской агрессии" является для нынешнего Киева символом веры, отрицать который попросту запрещено.

 

 

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