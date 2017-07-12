НАТО на постсоветском пространстве: кто следующий

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Киев

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Киев

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

На Украине несколько дней работает представительная делегация Североатлантического совета под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Визит приурочен к 20-й годовщине подписания в Мадриде 9 июля 1997 года Хартии об особом партнерстве между Украиной и альянсом. Украинский президент Петр Порошенко вчера заявил, что его страна начала обсуждать с НАТО план действий по членству в альянсе. В свою очередь, Столтенберг подтвердил, что НАТО поддержит сближение Украины с альянсом, поможет в реализации реформ для достижения натовских стандартов. Прозвучала даже заветная формулировка "дорожная карта", которая может открыть перед страной и ВСУ новые перспективы в областях политических, экономических и оборонных. Напомню: в июне Верховная рада приняла "закон о НАТО", определив вступление в альянс ключевой задачей государства.

НАТО не отказалось от расширения, и вопрос "Кто следующий?" назрел для обсуждения в формате круглого стола МИА "Россия сегодня".

Взаимоотношения России с альянсом и Украиной в пресс-центре агентства анализировали представитель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев, директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, доцент Российского государственного гуманитарного университета Александр Гущин. Состоялась интереснейшая дискуссия с участием российских и иностранных журналистов.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Киев. 10 июля 2017 © REUTERS / Valentyn Ogirenko Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Киев. 10 июля 2017

Вам "шашечки" или ехать?

По правилам НАТО, желающие вступить в альянс страны "должны урегулировать внутренние споры мирными средствами", то есть Украине на этом пути следовало бы прежде всего разрешить конфликт в Донбассе. Однако спикеры круглого стола сошлись во мнении, что Украина де-факто уже находится внутри НАТО, а ВСУ являются инструментом альянса.

Можно обсуждать формат взаимодействия или статус, но политическое, организационное и технологическое втягивание Украины в НАТО — объективная реальность и следствие далеко идущих планов Вашингтона и Брюсселя.

Представитель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев отметил значительное наращивание боевых компонентов альянса и сокращение "буферных зон" в Восточной Европе. Подчеркнул сложность украинской ситуации и необходимость продолжения диалога Россия — НАТО: "Мы сторонники решения проблем дипломатическими и политическими средствами".

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков сравнил возможности России и альянса в Европе в области обычных вооружений (мы заметно отстаем в количестве танков, самолетов и кораблей). При этом подчеркнул, что здоровье общества все же важнее состояния Вооруженных сил. Только общественно-государственный хаос по-настоящему угрожает существованию Российской Федерации. Константин Сивков считает, что России необходимо выдержать "гибридное" давление Запада в течение примерно двух десятилетий, потом опасность войны отступит.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов подчеркнул, что военная логика альянса все же отличается от политической практики международных отношений, "идеальный сценарий НАТО" не пройдет, противодействие России достаточно эффективно, а украинское поле не столь безнадежно.

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин полагает, что Украина на практике уже стала частью военной машины США. Своим предложением посредничества между Москвой и Киевом по Донбассу американцы фактически объявили Россию стороной внутриукраинского конфликта. При этом Российская Федерация в последние пару лет несколько утратила политическую инициативу на украинском направлении. Нельзя отдавать посреднические функции США и ждать, самоустраняться от политического решения проблемы.

Необходимо перехватить инициативу. Относительно будущего Украины в НАТО Владимир Жарихин заметил, что формальности или солидарность членов принципиальной роли не играют, ведь существует система двусторонних договоров. И Вашингтон может напрямую заключить союзнический договор с Киевом.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции в Киеве. 10 июля 2017 © REUTERS / Valentyn Ogirenko Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции в Киеве. 10 июля 2017

Директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев добавил, что минский формат объективно уходит в прошлое, военно-политическая ситуация на Украине близка к перегреву, необходимо искать новые инструменты урегулирования кризиса и принуждения Киева к диалогу с Донбассом.

Доцент Российского государственного гуманитарного университета Александр Гущин обратил внимание, что отсутствие консенсуса с Западом — надолго, постсоветское пространство остается одним из приоритетов новой администрации США, альянс Украину не сдаст. России необходимо осознавать эти вызовы и противостоять им.

В Киеве в этот день тоже не дремали.

Украинская стратегия

Президент Петр Порошенко на заседании комиссии Украина — НАТО инициировал консультации по поводу Плана действий по членству в альянсе. Конкретные договоренности пока не достигнуты, но украинская сторона внимательно анализирует изменения в международной обстановке и "ключевые препятствия" для вступления в НАТО:

— отсутствие солидарной политической воли стран — членов альянса,

— организационно-технологическая неготовность страны к членству,

— неуверенность альянса в атлантической преданности Киева,

— "открытый вооруженный конфликт" Украины с Россией.

Вместе с тем Киев сохраняет нишу для оптимизма. Ведь и Литве двадцать лет назад в НАТО говорили "не мечтайте", а потом наступил 2004 год. Украинское руководство готово к долгому пути.

Киевские аналитики отмечают: "Вступление в НАТО — вопрос далеко не одной пятилетки. <…> Вступление Украины в НАТО совпадет с поражением России в геополитическом противостоянии с Западом. <…> Украина в НАТО будет одним из основных элементов новой международной системы, которая появится после поражения России. <…> Другим элементом будет раздробление и распад самой Российской Федерации".

Руководство Украины активно лоббирует идею вступления в НАТО. Населению внушается идея, что членство в альянсе поможет решить все проблемы страны (после наступивших евроассоциации и безвиза надо же еще куда-то передвинуть светлое будущее). Поставлена цель к 2020 году "привести секторы безопасности и обороны к стандартам НАТО". Вероятно, ни на что другое украинское государство не способно.

Создается впечатление, будто Украину гонят на убой, и сейчас разрабатывают для этого солидную идеологическую, политическую, организационную и технологическую базу.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Петр Порошенко во время прогулки в Киеве. 10 июля 2017 © REUTERS / Valentyn Ogirenko Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Петр Порошенко во время прогулки в Киеве. 10 июля 2017

Система компенсации угроз

Располагает ли Россия на украинском направлении надежной системой компенсационных мер? Об этом мы беседовали уже вне круглого стола с представителем комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексем Кондратьевым.

"Развал Украины — это внешне управляемый политический процесс, который шел не одно десятилетие на уровне идеологии, экономики и политики. Стратегическая цель Запада — разрушение постсоветского пространства — остается неизменной. И все же российское руководство не оставляет попыток влияния на братскую Украину "мягкой силой". В России мы сохранили вполне цивилизованные отношения с консульством Украины. В Москве на Арбате действует культурный центр, в наших городах никто не уничтожает украинскую символику.

После начала украинского кризиса мы приняли сотни тысяч беженцев из всех регионов Украины и дали им российское гражданство. Мы не оставляем братский народ в беде, но в политическом плане ограничиваем экспансию фашистской идеологии, тем более — попытки участия силовых структур Украины в блоковых вооруженных формированиях, которые могут нанести ущерб России. Здесь мы должны действовать в рамках российского законодательства и не допустить недружественных актов либо агрессии с территории Украины, которая уже вышла из внеблокового пространства. Украина может пострадать как поле битвы, на котором боевые действия будут проводиться для защиты суверенитета Российской Федерации", — заявил Алексей Кондратьев.

По поводу наличия государственной воли сенатор добавил: "Военная доктрина России — основной документ, определяющий порядок действий в случае военных угроз. Если угроза будет исходить от Украины, украинцы должны быть готовы к тому, что у нас есть законодательно принятые документы и механизмы их реализации. Мы не позволим — даже украинцам — ставить под угрозу безопасность наших границ и государства".

Остается еще ресурс взаимодействия с Западом. Однако комитет ПА ОБСЕ, вроде бы серьезная организация, 7 июля принял сомнительный проект резолюции с призывом к России отказаться от Крыма.

© AFP 2017 / Maxim Malinovsky Заседание Общего комитета по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ в Минске. 5 июля 2017 © AFP 2017 / Maxim Malinovsky Заседание Общего комитета по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ в Минске. 5 июля 2017

Не стоит переоценивать и возможности нового американского спецпредставителя по Украине Курта Волкера. Украинское информационное агентство новостей УНИАН уже высоко оценило профессионализм американского дипломата и негативно охарактеризовала компетентность российской стороны: "Консультации для урегулирования конфликта невозможны без диалога с российской стороной… Это будет очень важный, но сложный диалог, с Сурковым невозможно работать, потому что это аферист мирового уровня". Такой подход к решению международных проблем успеха не гарантирует.

Однако в сложившейся ситуации России придется принимать компенсационные меры и работать с той Украиной, которая есть. Другой в ближайшие годы не будет. Хаос — самая устойчивая система.