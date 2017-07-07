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В мире

Комитет ПА ОБСЕ принял проект резолюции с призывом к РФ отказаться от Крыма

15:3607.07.2017
(обновлено: 15:39 07.07.2017)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкСессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Архивное фотоСессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МИНСК, 7 июл – РИА Новости. Общий комитет ПА ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности в ходе нынешней сессии ассамблеи принял проект резолюции, в которой Россию призывают отменить решение о присоединении Крыма.

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© РИА Новости / Илья Питалев
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Российская делегация голосовала против проекта резолюции. По проекту резолюции еще предстоит голосование всей ассамблеи. Затем, как ожидается, парламентарии будут голосовать за итоговую декларацию, в которую будут включены все принятые ассамблеей резолюции.

Сессия ПА ОБСЕ проходит в Минске с 5 по 9 июля.

Конфликт на Украины

Замглавы делегации Швеции Маргарета Седерфельт стала автором проекта резолюции под названием "Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ".

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Согласно проекту резолюции, докладчиком по которой выступила Седерфельт, ПА ОБСЕ осуждает многочисленные серьезные случаи давления, преследования и запугивания наблюдателей из состава СММ "в определенных районах Донецкой и Луганской областей, находящихся под контролем российских гибридных сил", и "призывает РФ к принятию практических мер по обеспечению надлежащих условий безопасности для СММ". Кроме того, согласно тексту документа, Россия должна "воздержаться от агрессивной практики и отменить решение о незаконной аннексии Автономной Республики Крым".

Авторы призывают обе стороны конфликта прекратить военные действия на Украине и полностью вывести крупнокалиберные орудия и предоставить полноценный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Город Минск
© Flickr / Chris Price
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Российские парламентарии в ходе обсуждения не раз подчеркивали, что употребление термина "аннексия" неуместно, так как присоединение полуострова к России произошло в результате реализации права на самоопределение народа. Депутат Николай Рыжак подчеркнул, что резолюция построена на "политических клише" и не отражает ряд важных вопросов, таких как размещение ПРО США в Европе и рост военной напряженности в регионе, а также не осуждает "идеологию фашизма", возрождаемую на Украине.

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Ядерное разоружение

В проекте резолюции также выражается сожаление по поводу "подрыва ядерной безопасности и соглашений между США и Российской Федерацией о сокращении ядерных вооружений, включая Соглашение об утилизации плутония, СНВ-3 и Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности". Участники ассамблеи отказались исключить этот пункт. Тогда как российская сторона просила вычеркнуть этот тезис, поскольку вопрос сокращения ядерных и других вооружений между РФ и США находится в компетенции двух государств и не относится к сфере ответственности ОБСЕ. Кроме того, российские депутаты подчеркнули, что Россия всегда была приверженцем исполнения этих договоров.

Официальное открытие ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Минске. 5 июля 2017
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Проект резолюции ОБСЕ состоит из "политических клише", считает депутат ГД

Договор СНВ, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Соглашение предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1 тысячи 550 ядерных боезарядов на них. Срок действия договора — десять лет.

Позднее тогдашний президент США Барак Обама выступил с инициативой о дальнейшем сокращении арсеналов двух стран еще на треть, но Москва его отвергла, сославшись на расширение ПРО США и другие нерешенные вопросы двусторонних отношений.

Нынешний президент США Дональд Трамп в опубликованном в середине января интервью британской газете Times заявил, что намерен поставить вопрос о существенном сокращении арсеналов в ходе переговоров с Россией по ядерному разоружению. Он также рассказал о возможности достичь с Москвой соглашения о сокращении ядерного оружия в обмен на снятие американских санкций.

Военные США у здания Пентагона
© Flickr / Chairman of the Joint Chiefs of Staff
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МИД РФ заявлял, что Москва считает СНВ-3 "взаимополезным инструментом, сбалансированным, не содержащим никаких односторонних уступок кому бы то ни было и реально укрепляющим безопасность сторон". При этом сообщалось, что Россия продолжает предпринимать конкретные шаги по сокращению ядерных арсеналов, а выполнение договора СНВ идет в штатном режиме.

Российская поправка

В то же время в итоговый текст вошла поправка депутата Госдумы, спецпредставителя ПА ОБСЕ по борьбе с терроризмом Николая Ковалева. В ней говорится, что ассамблея призывает "криминализовать в национальных законодательствах любую помощь террористам, выявить и жестко пресекать деятельность физических и юридических лиц, вовлеченных в экономические отношения с террористами, прежде всего ИГИЛ/ДАИШ*, добиваться всеобъемлющего выполнения резолюций СБ ООН 2199 и 2253".

Конфликт в Карабахе

Как отмечается в тексте документа, ПА ОБСЕ сожалеет по поводу отсутствия прогресса в деле всеобъемлющего урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта и призывает все стороны вернуться за стол переговоров.

Обеспечение кибербезопасности

Проект резолюции также настоятельно призывает принять меры по укреплению кибербезопасности между государствами. Авторы выступают за предотвращение "возникновения напряженности и конфликтов в результате использования информационных и коммуникационных технологий".

*Террористическая организация, запрещена в РФ

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