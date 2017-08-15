Почему диверсанты СБУ из Крыма не возвращаются

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"
В который раз Служба безопасности Украины пытается сорвать туристический сезон в российском Крыму, но что-то идет не так. При попытке повредить линию электропередачи между Судаком и Новым Светом задержан агент СБУ Геннадий Лимешко.
Уроженец Харьковской области, специалист глубинной (военной) разведки, участник карательной операции ВСУ в Донбассе пилил столб линии электропередач ножовкой, напевая для маскировки рэп Винни-Пуха: "Я тучка, тучка, тучка". На этом его и взяли.
Сотрудники ФСБ России изъяли у незадачливого диверсанта две тротиловые шашки, механизм для приведения в действие взрывного устройства, гранату РГД-5 с вкрученным запалом, емкости с горючей смесью, ручную пилу и цифровой фотоаппарат (для документирования диверсионной деятельности).
Однако с обвалом в горах не заладилось (возможно, камни попались квадратные или диверсанта укусил орел). Ровенские спички отсырели.
Лимешко вышел из леса ближе к морю, но ручная пила оказалась не той системы, на столбах ЛЭП стояли датчики движения, а под видом расслабленных отдыхающих всюду "шифровались" сотрудники ФСБ.
Путевка в Сибирь
Задержанный агент СБУ признался, что проходил подготовку в группе, планировавшей диверсии на полуострове и в других регионах России.
Вероятно, "ветерана АТО" спецслужбы "вели" давно — с момента пересечения российской границы. На полуостров просто так, без документов, не попадешь. Списки участников карательной операции ВСУ в Донбассе можно купить у них самих. Такие люди в России всегда привлекают особое внимание правоохранителей.
Наиболее "урожайным" на небратских диверсантов для Крыма оказался минувший год. Седьмого и восьмого августа 2016-го российские пограничники ФСБ и спецназ Минобороны пресекли попытки прорыва в Крым двух диверсионно-террористических групп с украинской территории.
Девятого ноября в Балаклавском районе Севастополя задержали членов диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Двадцать первого ноября в Симферополе арестовали еще двух фигурантов дела о подготовке диверсий.
Разведчики СБУ и ВСУ в российском Крыму работают простыми "туристами" и под прикрытием бизнеса. Они наблюдают за объектами Черноморского флота, планируют диверсии на инфраструктурных объектах. Можно предположить, что одной из главных целей украинских диверсантов был и надолго остается Керченский мост. "Глубинных разведчиков" в России ждут днем и ночью, на суше и на море. Возможно, кому-то из них придется познакомиться с глубинными бомбами и другими средствами противодиверсионных сил Черноморского флота или ФСБ.
Хата с краю
Разумеется, диверсантов ВСУ и СБУ официальный Киев своими не признает, украинская военная разведка также отрицает причастность, и все комментарии сводятся к обвинениям российских спецслужб в провокациях. Однако оружие, взрывчатка и средства связи, которыми располагают некоторые украинские "туристы" и "офицеры запаса", выглядят убедительнее. Задержанные участники диверсионно-террористических групп исправно дают признательные показания.
Понятно, что в ближайшее время Киев не избавится от антироссийской активности и желания организовать АТО в Крыму. Агрессивные разведывательно-диверсионные методы работы на всех направлениях, включая контрабанду оружия в Западную Европу, — политический тренд постмайданной Украины. Однако заметим: сопутствующие диверсионной деятельности попытки украинского руководства организовать туристическую блокаду российского Крыма систематически проваливаются. Многие тысячи украинских граждан не изменили своего желания посетить Крым, несмотря на пропаганду и долгие очереди. "Мягкая сила" России в который раз оказывается тверже и конструктивнее геополитического авантюризма, граничащего с международным терроризмом.