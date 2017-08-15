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Почему диверсанты СБУ из Крыма не возвращаются

15:1415.08.2017
(обновлено: 15:21 15.08.2017)
02660
© РИА Новости / ФСБ РФПерейти в фотобанкГражданин Украины Геннадий Лимешко, задержанный управлением ФСБ России по Республике Крым. 15 августа 2017Гражданин Украины Геннадий Лимешко, задержанный управлением ФСБ России по Республике Крым. 15 августа 2017
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

В который раз Служба безопасности Украины пытается сорвать туристический сезон в российском Крыму, но что-то идет не так. При попытке повредить линию электропередачи между Судаком и Новым Светом задержан агент СБУ Геннадий Лимешко.

Гражданин Украины Геннадий Лимешко, задержанный управлением ФСБ России по Республике Крым
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Эксперт оценил уровень подготовки украинских диверсантов

Уроженец Харьковской области, специалист глубинной (военной) разведки, участник карательной операции ВСУ в Донбассе пилил столб линии электропередач ножовкой, напевая для маскировки рэп Винни-Пуха: "Я тучка, тучка, тучка". На этом его и взяли.

Сотрудники ФСБ России изъяли у незадачливого диверсанта две тротиловые шашки, механизм для приведения в действие взрывного устройства, гранату РГД-5 с вкрученным запалом, емкости с горючей смесью, ручную пилу и цифровой фотоаппарат (для документирования диверсионной деятельности).

Коктебель, Крым. Архивное фото
© РИА Новости
Украинские спецслужбы продолжат попытки диверсий в Крыму, уверены эксперты
Лимешко должен был вызвать горный обвал и перекрыть автотрассу Судак — Новый Свет, а кроме того — повредить линии электропередач, поджечь лес в районе Алушты и один из объектов коммунального хозяйства близ села Рыбачье. Речь идет о лучших местах отдыха на южном берегу Крыма, и смысл диверсий состоял не только в разрушении экономической инфраструктуры, но и в негативном общественном резонансе.

Однако с обвалом в горах не заладилось (возможно, камни попались квадратные или диверсанта укусил орел). Ровенские спички отсырели.

Лимешко вышел из леса ближе к морю, но ручная пила оказалась не той системы, на столбах ЛЭП стояли датчики движения, а под видом расслабленных отдыхающих всюду "шифровались" сотрудники ФСБ.

© РИА Новости / ФСБ РФПерейти в фотобанкВещи, изъятые у гражданина Украины Геннадия Лимешко во вемя задержания управлением ФСБ России по Республике Крым. 15 августа 2017
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Вещи, изъятые у гражданина Украины Геннадия Лимешко во вемя задержания управлением ФСБ России по Республике Крым. 15 августа 2017

Путевка в Сибирь

Задержанный агент СБУ признался, что проходил подготовку в группе, планировавшей диверсии на полуострове и в других регионах России.

Гражданин Украины Геннадий Лимешко, задержанный управлением ФСБ России по Республике Крым
© РИА Новости / ФСБ РФ
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СБУ назвала информацию о задержании в Крыму якобы своего агента провокацией
Следственный отдел УФСБ по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело. Идет расследование, разыскиваются возможные сообщники и пособники диверсанта. Очевидно, остаток лета Лимешко проведет в камере. В перспективе у него есть шанс получить нормальную бензопилу и многолетнюю практику в Восточной Сибири.

Вероятно, "ветерана АТО" спецслужбы "вели" давно — с момента пересечения российской границы. На полуостров просто так, без документов, не попадешь. Списки участников карательной операции ВСУ в Донбассе можно купить у них самих. Такие люди в России всегда привлекают особое внимание правоохранителей.

Наиболее "урожайным" на небратских диверсантов для Крыма оказался минувший год. Седьмого и восьмого августа 2016-го российские пограничники ФСБ и спецназ Минобороны пресекли попытки прорыва в Крым двух диверсионно-террористических групп с украинской территории.

Девятого ноября в Балаклавском районе Севастополя задержали членов диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудники ФСБ задержали в Крыму украинских диверсантов. Ноябрь 2016
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму украинских диверсантов. Ноябрь 2016

Севастополь
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Политик: Киев реализует лозунг – "Крым либо украинский, либо безлюдный"
Четырнадцатого ноября пресс-служба ФСБ России сообщила о задержании в Севастополе диверсионно-террористической группы Минобороны Украины из трех человек, которые дали признательные показания о подготовке терактов.

Двадцать первого ноября в Симферополе арестовали еще двух фигурантов дела о подготовке диверсий.

Разведчики СБУ и ВСУ в российском Крыму работают простыми "туристами" и под прикрытием бизнеса. Они наблюдают за объектами Черноморского флота, планируют диверсии на инфраструктурных объектах. Можно предположить, что одной из главных целей украинских диверсантов был и надолго остается Керченский мост. "Глубинных разведчиков" в России ждут днем и ночью, на суше и на море. Возможно, кому-то из них придется познакомиться с глубинными бомбами и другими средствами противодиверсионных сил Черноморского флота или ФСБ.

Хата с краю

Разумеется, диверсантов ВСУ и СБУ официальный Киев своими не признает, украинская военная разведка также отрицает причастность, и все комментарии сводятся к обвинениям российских спецслужб в провокациях. Однако оружие, взрывчатка и средства связи, которыми располагают некоторые украинские "туристы" и "офицеры запаса", выглядят убедительнее. Задержанные участники диверсионно-террористических групп исправно дают признательные показания.

© РИА Новости / ФСБ РФПерейти в фотобанкВещи, изъятые у гражданина Украины Геннадия Лимешко во вемя задержания управлением ФСБ России по Республике Крым. 15 августа 2017
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Вещи, изъятые у гражданина Украины Геннадия Лимешко во вемя задержания управлением ФСБ России по Республике Крым. 15 августа 2017

Оружие, изъятое у задержанных в Севастополе диверсантов. Архивное фото
© ФСБ России
Случаи предотвращения диверсий в России в 2016-2017 годах
Судьбы провалившихся агентов СБУ и ГУР должны быть поучительны для их потенциальных пособников — представителей запрещенных в России радикальных националистических организаций "Правый сектор", "Тризуб", "Белый молот" и бывших украинских военнослужащих, которые остались на территории Крыма. Так или иначе, все перемелется. Лучше расстаться с заблуждениями, чем со свободой или жизнью.

Понятно, что в ближайшее время Киев не избавится от антироссийской активности и желания организовать АТО в Крыму. Агрессивные разведывательно-диверсионные методы работы на всех направлениях, включая контрабанду оружия в Западную Европу, — политический тренд постмайданной Украины. Однако заметим: сопутствующие диверсионной деятельности попытки украинского руководства организовать туристическую блокаду российского Крыма систематически проваливаются. Многие тысячи украинских граждан не изменили своего желания посетить Крым, несмотря на пропаганду и долгие очереди. "Мягкая сила" России в который раз оказывается тверже и конструктивнее геополитического авантюризма, граничащего с международным терроризмом.

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