ФСБ задержала агента СБУ, готовившего диверсии в Крыму

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. ФСБ задержала в Крыму агента Службы безопасности Украины, готовившего серию диверсий, сообщили в ведомстве.

Отмечается, что задержанного зовут Геннадий Лимешко. Он уроженец Харьковской области, "ранее проходивший службу в так называемой зоне ATO в должности старшего разведчика глубинной разведки в одной из воинских частей ВСУ".

В Крыму Лимешко должен был повредить линии электропередач Судак — Новый Свет, поджечь лес в районе Судак — Рыбачье — Алушта, вызвать горный обвал для перекрытия автомобильной трассы Судак — Новый Свет, а также поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье.

Лимешко задержали при попытке повредить линию электропередач.

"У иностранца изъяты две тротиловые шашки типа "200" с зажигательной трубкой ЗТП-50, школьный механизм для приведения в действие взрывного устройства, граната РГД-5 с вкрученным запалом УЗРГМ, емкости с горючей смесью, ручная пила (для подпила деревянных опор ЛЭП) и цифровой фотоаппарат (для документирования диверсионной деятельности и последующего отчета о ней перед кураторами в СБУ)", — перечислила ФСБ.

Следственный отдел УФСБ по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело. Идет расследование, разыскиваются возможные сообщники и пособники диверсанта.

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