Курский пограничник застрелен неизвестными, прорывавшимися из РФ на Украину

Неизвестные застрелили российского пограничника, пытаясь прорваться на Украину

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Курский пограничник погиб при перестрелке с неизвестными, попытавшимися прорваться на Украину, сообщили в Федеральной службе безопасности.

Инцидент произошел 30 сентября в поселке Теткино Глушковского района Курской области. Двое неизвестных пытались проникнуть на территорию Украины вне пункта пропуска. При проверке документов они оказали вооруженное сопротивление курским пограничникам.

Во время перестрелки один из мужчин подорвал себя, второго удалось задержать. Один из пограничников погиб из-за "несовместимых с жизнью" ранений.