Военный прокурор предложил дать украинцам право иметь оружие для самозащиты

КИЕВ, 1 окт — РИА Новости. Главный военный прокурор Украины генерал-лейтенант юстиции Анатолий Матиос считает, что каждый украинец должен иметь оружие для защиты своей жизни.

"Время сейчас очень динамичное. Я исповедую принцип, что каждый украинец должен иметь оружие и иметь возможность в случае смутных времен сохранить или защитить свою жизнь", — цитирует Матиоса сайт телеканала "112 Украина".

Он также сообщил, что носит с собой табельное оружие, поскольку это ему позволяет статус военнослужащего. "Это мое табельное оружие. Я имею право на его ношение, хранение и применение", — сказал главный военный прокурор. При этом он подчеркнул, что применял оружие только в тире или на полигоне.

Ранее глава парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Сергей Пашинский сообщил, что депутаты осенью внесут на рассмотрение Верховной рады Украины законопроект о предоставлении отдельным категориям граждан права на владение короткоствольным боевым огнестрельным оружием.

На сегодняшний день на Украине разрешено охотничье длинноствольное оружие при наличии разрешения на владение им, которое выдается в разрешительной системе МВД после прохождения соответствующих курсов.

Вместе с тем отдельным категориям граждан также разрешено короткоствольное оружие травматического характера. В частности, право на такое оружие имеют судьи, помощники депутатов Рады, журналисты и добровольные народные дружинники для защиты общественного порядка.