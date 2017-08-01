Пентагон и Госдеп планируют утопить Украину в крови

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

"Назначая" Россию стороной вооруженного конфликта на востоке Украины, определенные силы в США сознательно вооружают Киев и подталкивают его к "горячей войне" с Москвой.

Пентагон и Госдепартамент США разработали план поставок Украине противотанковых ракет, артиллерийских орудий, средств ПВО и другого вооружения. Американский президент Дональд Трамп вроде бы в неведении, но это и не важно. Вашингтонские реалии таковы, что сегодня все решает "глубинное государство" (deep state), то есть исключительно консервативный конгресс и стая "ястребов".

Ранее специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что американское оружие позволит Киеву "остановить Россию". По мнению бывшего аналитика ЦРУ и экс-посла США в НАТО, в Донбассе идет "горячая война" с непосредственным российским участием. И Волкер видит единственный способ восстановления "территориальной целостности Украины" — оружейные поставки Киеву.

Слово с делом не расходится. Американцы уже потратили 22 миллиона долларов на оснащение учебного центра ВСУ под Львовом и намерены предоставить Украине еще 20 миллионов долларов на оборудование центров подготовки спецназа. В 2018 году США планируют выделить оборонному сектору Украины 410 миллионов долларов — почти в три раза больше, чем в 2017-м. Ставки растут, "украинский проект" США может получить непредсказуемое продолжение.

Кто кому помогает

Командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес в интервью одному из украинских информационных порталов подробно рассказал о причинах и результатах американской поддержки Киева и отметил, что украинский опыт (войны с Россией) очень помогает американской армии. Ходжес и ранее говорил: "Мы многому научились, наблюдая за тем, как русские использовали электронные методы на Украине. Каждый раз, когда украинцы хотели что-то предпринять, русские своевременно фиксировали это и быстро открывали огонь". Однако на ключевой вопрос о помощи США и НАТО Украине в случае боевых действий против России генерал ответил: "Я не уполномочен размышлять". И добавил, что 300 американских военнослужащих постоянно живут на территории Украины, это уже "чертовски мощная поддержка".

Американцы помогают реформировать ВСУ, не первый год просчитывают возможности поставок на Украину летального оружия и тайно поставляют его небольшими партиями. Вероятно, оружия Киеву дадут столько, сколько потребуется для серьезного конфликта. Запад поможет с обучением кадров — только в 2017 году при участии иностранных военспецов для ВСУ подготовлено 297 инструкторов по стандартам НАТО, а всего с начала военной реформы — 1200 военнослужащих-инструкторов. И, безусловно, США и НАТО в ходе явно планируемых боевых действий ВСУ против Российской армии останутся в стороне. Воевать за Украину никто не намерен, потому что политическая позиция и военный потенциал России от этого не изменятся.

Возможно, чужой опыт ничему не учит, демократический выбор Абхазии и Южной Осетии кому-то кажется неубедительным. И американским военным инструкторам пока еще комфортно на украинской земле — до первого ощутимого пинка от донецких шахтеров. Вероятно, в случае эскалации конфликта в Донбассе перспектива признания Россией народных республик станет реалистичнее, рука помощи — тверже. Американское оружие на востоке Украины встретит технологически выверенный ответ. Ведь не для красного словца замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не исключает для себя никаких шагов, чтобы "привести США в чувство".

Не буди лихо, пока оно тихо

Рассчитывая на успех украинской "революции достоинства", американцы оказались в геополитическом тупике. Есть искушение проломить эту стену силой оружия. Зарубежные эксперты давно рассуждают о способности американских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) FGM-148 Javelin кардинально изменить обстановку в Донбассе. Возможно, кому-то просто хочется продолжить испытания Javelin в Восточной Европе (боевое применение комплекса в Сирии против бронетехники российского производства выявило недостатки ПТРК). О поставках на Украину противотанковой артиллерии и средств ПВО американского производства заявлено впервые. Стоит ли будить лихо, которое в мифологии восточных славян означает неблагоприятное стечение обстоятельств из-за неосторожности?

© Фото : Public domain Американские военные производят выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) FGM-148 Javelin © Фото : Public domain Американские военные производят выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) FGM-148 Javelin

В Кремле сегодня призвали страны, претендующие на роль в украинском урегулировании, избегать действий, которые могут спровоцировать новый виток напряженности.

С другой стороны, официальный представитель Донецкой народной республики Александр Костенко заявил, что поставка вооружения из США на Украину может стать самой большой ошибкой администрации Дональда Трампа.

Против поставок высказываются и большинство европейских политиков, и даже председатель военного комитета НАТО Петр Павел. Более того: Евросоюз готовит защитные меры на случай введения новых "мирных" санкций США против России.

Вряд ли в Вашингтоне учитывают интересы партнеров, ведь "Америка прежде всего", но в разрушенной войной Европе никто не купит сжиженный газ. И разве неудачникам из Пентагона для учебы мало многолетних очагов напряженности в Африке, на Ближнем и Дальнем Востоке?

Избранная Пентагоном форма общения с Москвой с позиции силы — инструмент обоюдоострый. Определенное сочетание военных угроз вблизи российской границы (включая "украинский проект") может вынудить Россию к действиям на опережение. В соответствии с военной доктриной.