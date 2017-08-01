ДНР: поставка оружия ВСУ станет самой большой ошибкой администрации Трампа

Реакция на события на Украине. Август 2017 (9)

ДОНЕЦК, 1 авг — РИА Новости. Поставка вооружения из США на Украину может стать самой большой ошибкой администрации Дональда Трампа и приведёт к эскалации конфликта в Донбассе, заявил РИА Новости представитель правительства самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Костенко.

Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Пентагон и Госдепартамент США разработали план поставок Украине противотанковых ракет и другого вооружения. Одобрения от Белого дома пока не поступало.

"Решение о предоставлении Украине американского "оборонительного оружия" или любого другого может стать самой большой ошибкой администрации нового президента Соединенных Штатов Дональда Трампа", — сказал Костенко.

По его мнению, подобные действия могут привести к эскалации конфликта в Донбассе.