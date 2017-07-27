Госдеп США ведет дела с оптическим прицелом

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Американский Госдепартамент прислушался к инициативе дипломатического представительства Соединенных Штатов во Франкфурте и решил закупить снаряжение для украинских снайперов. Согласно контракту, поставщик должен переслать в Киев около 630 предметов снайперского снаряжения. В частности, Госдепартамент планирует закупить 30 оптических прицелов Mark 6 компании Leupold по цене 2860 долларов за штуку и множество других вещей, полезных для убийства людей. Информация о подрядчиках не раскрывается. Снайперы ВСУ уже подготовлены, ведь натовские инструкторы (британцы и американцы) более двух лет обучают украинцев обращению с оружием на полигонах близ Николаева и Львова.

Ситуация вполне прозрачна. Прикрываясь рассуждениями о поддержке Украины, Госдеп закупает снайперские прицелы, чтобы убить как можно больше защитников Донбасса, а затем изменить баланс сил в Восточной Европе. Соединенные Штаты не оставляют агрессивных попыток ослабления, разрушения или трансформации России, оттеснения ее на задворки цивилизации. При этом Вашингтон не стесняется в средствах, сосредоточивает вблизи российских границ свои войска, использует инструменты НАТО и вооруженные силы внеблоковых соседей России, прежде всего Украины.

Действия США направлены на эскалацию противостояния в Донбассе и втягивание России в длительный вооруженный конфликт. При этом американцы намерены разбираться с нами опосредствованно — руками недорогих украинцев и других восточноевропейских вассалов. Если погаснет пламя гражданской войны на Украине, наверняка подключат Грузию или мобилизуют страны Балтии (предлог найдется). В любом случае ближайшие годы покоя России не обещают, об этом свидетельствуют и слова, и дела наших партнеров.

Летальная дипломатия

Госдеп США — это аналог министерства иностранных дел, и разве дипломаты должны бороться за мир поставками оружия? Ранее специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил , что Вашингтон может предоставить Киеву летальное вооружение, чтобы "остановить Россию".

Давно известно о поставках оружия из США на Украину через третьи страны. Еще два года назад Вашингтон передал Киеву около 200 снайперских и 400 штурмовых винтовок. Однако при чем здесь Россия?

В недавнем интервью 55-летний экс-посол США в НАТО и бывший аналитик ЦРУ Курт Волкер ответил на этот и другие острые вопросы, приоткрыв стратегические планы Вашингтона в Восточной Европе. Спецпредставитель считает, что в Донбассе идет "горячая война". Российское присутствие на востоке Украины и участие в конфликте, по Волкеру, бесспорный факт. Он предлагает считать ситуации в Крыму и Донбассе "незаконным вторжением, оккупацией". И намерен заняться проблемой прекращения войны и восстановлением "территориальной целостности Украины" — поставками оружия Киеву. Ведь американское оружие позволит Украине защитить себя, принудить Россию к новому стратегическому диалогу.

© Фото : Минобороны Украины Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер во время визита в Донбасс © Фото : Минобороны Украины Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер во время визита в Донбасс

Вряд ли можно ожидать иного подхода от давнего соратника сенатора Джона Маккейна и убежденного противника России. Ранее Курт Волкер также выступал за обеспечение ВСУ разведданными, высокотехнологичными противотанковыми, контрбатарейными и зенитными системами и отмечал: "Соглашение, подписанное в Минске в феврале, следует называть не мирными договоренностями, а соглашением о разделе Украины, которое было навязано Киеву Германией, Россией и Францией. <…> Минские соглашения — не решение, а проблема, поскольку фактически они придают легитимность российскому вторжению на Украину".

Очевидно, такой дипломат в качестве спецпредставителя по Украине способен значительно усилить напряжение в российско-американских отношениях (возможно, для того и назначен). Явление Волкера украинскому народу означает, что американские "ястребы" и умеренные политики сегодня консолидированы идеей "поставить на место Россию" — и в этом для Украины нет ничего хорошего.

В странах, которым США помогают бороться за справедливость, почему-то всегда падают бомбы. И всякая подготовка (или перевооружение) национальных войск американскими или натовскими структурами, как правило, влечет новые осложнения в регионе. Разумеется, победы ВСУ не гарантированы.

© Фото : Минобороны Украины Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер во время визита в Донбасс © Фото : Минобороны Украины Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер во время визита в Донбасс

Переходная форма агрессии

Наступая на всех фронтах, палата представителей США почти единогласно одобрила расширенные санкции против России. Американские сенаторы достигли соглашения по санкционному законопроекту, в котором Россия оказалась в одном списке с Ираном и Северной Кореей. Любопытно, что де-факто в этом списке оказались и многие страны Западной Европы, которые испытывают от американских инициатив серьезный экономический дискомфорт (лес рубят — щепки летят).

Очевидные цели американских санкций — подчинить Россию экономически и политически, затем демонтировать ее суверенитет и создать удобное аморфное (или фрагментированное) образование, сырьевой придаток США. Отсюда — системные попытки деформации российской государственности. Пусть пока в относительно мягких формах — санкций, международной кампании дезинформации, финансирования российских псевдооппозиционных грантоедов и НПО, но и технология кровавых майданов актуальности не теряет. Безусловно, это гибридная агрессия, на которую Россия отвечает очень сдержанно. Что дальше?

С одной стороны, российский военный потенциал тормозит полет американских "ястребов", противостояние может затянуться на многие годы и закончиться для Вашингтона ничем. С другой стороны, США и Россия опасно устремлены в невозвратную зону горячих конфликтов (в Европе, на Ближнем или Дальнем Востоке — как "повезет"). Серьезные геополитические проблемы, не разрешенные за столом переговоров, имеют обыкновение завершаться войнами. Не безрассудно ли на фоне геополитической турбулентности бесконечно продлевать антироссийские санкции и одновременно поощрять провокационную военную активность у границ России?

Вероятно, американский санкционный марафон является переходной формой военной агрессии. Это подтверждает и параллельная трансформация ВСУ. Партнерство США и НАТО с Украиной началось в 1991 году, однако всерьез реформированием национальной армии занялись только в 2014-м, после государственного переворота в Киеве. США и НАТО содействуют созданию компактных и мобильных Вооруженных сил численностью около 250 тысяч человек. С учетом постепенного перевооружения и грядущих задач, программы военных вузов унифицируются с программами НАТО. К стандартам альянса приводятся украинские топографические карты и руководящий состав Минобороны.

Очевидно, раньше или позже "минский формат" окажется в прошлом, а Украина — в НАТО. Чего мы ждем? Утрата политической инициативы — начало военного поражения.