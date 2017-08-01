Сдержать Москву: WSJ узнала о планах Пентагона и Госдепа дать оружие Киеву

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Пентагон и Госдепартамент США разработали план поставок Украине противотанковых ракет и другого вооружения, сообщает Wall Street Journal. При этом, по данным издания, одобрения от Белого дома пока не поступало.
Wall Street Journal пишет, что противотанковые ракеты будут размещены в местах, где "украинские войска находятся вдали от передовой линии фронта". Таким образом, политики смогут "ограничить риски эскалации" и ослабить критику по поводу возможности "наступательных действий Киева".
Высокопоставленный чиновник в администрации США отметил, что решение о поставках не обсуждалось в Белом доме, а президент Дональд Трамп не в курсе инициативы военных и дипломатов.
Нужды Украины
Поставки оружия на Украину обсуждались и на прошлой неделе, когда страну посетил спецпредставитель США Курт Волкер. По его словам, сейчас этот вопрос обсуждается в Вашингтоне.
"Оборонительные вооружения, те, которые позволят Украине защитить себя и вывести из действия танки, например, могут на самом деле помочь (ВСУ — ред.) остановить Россию, угрожающую Украине", — заявил Волкер в интервью Би-би-си.
Спецпредставитель отметил, что "это вопрос дальнейших обсуждений и решений" и сложно прогнозировать, когда он может быть решен.
Украинские власти не раз просили Вашингтон расширить программу военной помощи. Так, поставки оружия были одной из тем во время переговоров президентов двух стран Дональда Трампа и Петра Порошенко в июне.
Планы Киева
"Оснащение ВС Украины современным вооружением и военной техникой является ключевой задачей оборонной реформы. Поддержка иностранных коллег в этом вопросе для нас очень важна. С начала российской агрессии Украина обращалась в разные страны мира о предоставлении украинской армии оборонительного оружия. Сейчас мы ждем соответствующие решения и положительно будем воспринимать такую помощь", — написал Полторак на своей странице в Facebook.
Реакция в ДНР
Комментируя слова Волкера, полпред самопровозглашенной ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин заявил, что поставки оружия могут привести к обострению конфликта в Донбассе.
"Поставлять оружие одной из сторон, о возможностях которых заявил Волкер, это тоже не целесообразно, потому что это придаст какой-то уверенности… придаст некий толчок для того, чтобы был развязан полноценный конфликт", — сказал представитель республики.
Эксперты уверены, что единой позиции в США по вопросу поставок оружия на Украину пока нет.
Позиция "нормандской четверки"
"Мы уже неоднократно говорили, что любые действия, которые будут провоцировать напряженность на разделительной линии, и в целом, провоцировать ситуацию и без того непростую, они будут нас лишь отдалять от момента урегулирования этого внутриукраинского вопроса", — сказал представитель Кремля.
Против снабжения Киева оружием выступают и большинство европейских политиков.
Не нашли американские военные поддержки и у своих союзников по НАТО. Председатель военного комитета альянса Петр Павел заявил, что не видит необходимости в поставках летального оружия Киеву, потому что это "лишь увеличит страдания людей".