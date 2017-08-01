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В мире

Сдержать Москву: WSJ узнала о планах Пентагона и Госдепа дать оружие Киеву

09:4501.08.2017
(обновлено: 09:49 01.08.2017)
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© Flickr / Ministry of Defense of UkraineУкраинские военные в Донбассе. Архивное фотоУкраинские военные в Донбассе. Архивное фото
© Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Пентагон и Госдепартамент США разработали план поставок Украине противотанковых ракет и другого вооружения, сообщает Wall Street Journal. При этом, по данным издания, одобрения от Белого дома пока не поступало.

Украинский военный
© AFP 2017 / Anatolii Stepanov
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Источники газеты характеризуют оружие, которое США намерены предоставить Киеву, как оборонительное, предназначенное для того, чтобы "сдерживать агрессивные действия со стороны Москвы". В Пентагоне и Госдепе предлагают поставлять противотанковые орудия и, вероятно, ракетные комплексы Javelin, а также средства противовоздушной обороны.

Wall Street Journal пишет, что противотанковые ракеты будут размещены в местах, где "украинские войска находятся вдали от передовой линии фронта". Таким образом, политики смогут "ограничить риски эскалации" и ослабить критику по поводу возможности "наступательных действий Киева".

Высокопоставленный чиновник в администрации США отметил, что решение о поставках не обсуждалось в Белом доме, а президент Дональд Трамп не в курсе инициативы военных и дипломатов.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко на заседании Верховной рады Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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Официальный представитель Пентагона Мишель Балданса подчеркнула, что США не исключают возможность поставок "смертоносного оборонительного оружия Украине". Собеседники издания отметили, что Вашингтон сможет отозвать оружие, если Украина будет использовать оружие "ненадлежащим образом".

Нужды Украины

Поставки оружия на Украину обсуждались и на прошлой неделе, когда страну посетил спецпредставитель США Курт Волкер. По его словам, сейчас этот вопрос обсуждается в Вашингтоне.

"Оборонительные вооружения, те, которые позволят Украине защитить себя и вывести из действия танки, например, могут на самом деле помочь (ВСУ — ред.) остановить Россию, угрожающую Украине", — заявил Волкер в интервью Би-би-си.

Спецпредставитель отметил, что "это вопрос дальнейших обсуждений и решений" и сложно прогнозировать, когда он может быть решен.

Украинские власти не раз просили Вашингтон расширить программу военной помощи. Так, поставки оружия были одной из тем во время переговоров президентов двух стран Дональда Трампа и Петра Порошенко в июне.

Планы Киева

Площадь Независимости в Киеве
© РИА Новости
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В свою очередь, министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Киев обращался к разным странам с просьбами предоставить оборонительное оружие.

"Оснащение ВС Украины современным вооружением и военной техникой является ключевой задачей оборонной реформы. Поддержка иностранных коллег в этом вопросе для нас очень важна. С начала российской агрессии Украина обращалась в разные страны мира о предоставлении украинской армии оборонительного оружия. Сейчас мы ждем соответствующие решения и положительно будем воспринимать такую помощь", — написал Полторак на своей странице в Facebook.

Реакция в ДНР

Комментируя слова Волкера, полпред самопровозглашенной ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин заявил, что поставки оружия могут привести к обострению конфликта в Донбассе.

"Поставлять оружие одной из сторон, о возможностях которых заявил Волкер, это тоже не целесообразно, потому что это придаст какой-то уверенности… придаст некий толчок для того, чтобы был развязан полноценный конфликт", — сказал представитель республики.

Эксперты уверены, что единой позиции в США по вопросу поставок оружия на Украину пока нет.

Украинские и американские военные. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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"С той стороны Атлантики такого рода высказывания — о предоставлении оборонительного оружия Украине — длятся не один год. Однако сейчас внутри самого Вашингтона идут такие "бои", что нужно искать точного адресанта этих намерений, потому что некоторые сенаторы хотят, чтобы Украине дали оружие, другие этого не хотят, а еще есть демократы, республиканцы, Дональд Трамп, Белый дом. Сейчас не существует Вашингтона как единого центра — там идет собственная "война". Поэтому подобные высказывания Волкера больше похожи на беллетристику. Если уж Волкер говорит о том, что Вашингтон думает о предоставлении летального оружия Киеву, то он должен сказать, кто конкретно так думает", — отметил директор Центра либерально-консервативной политики им. П.Столыпина и П.Струве Александр Казаков в эфире радио Sputnik.

Позиция "нормандской четверки"

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер на Донбассе.
© Фото : Минобороны Украины
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Москва неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Неделю назад возможные поставки американского оружия раскритиковал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы уже неоднократно говорили, что любые действия, которые будут провоцировать напряженность на разделительной линии, и в целом, провоцировать ситуацию и без того непростую, они будут нас лишь отдалять от момента урегулирования этого внутриукраинского вопроса", — сказал представитель Кремля.

Против снабжения Киева оружием выступают и большинство европейских политиков.

Военнослужащие во время учений в Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
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Так, экс-глава немецкого МИД Франк-Вальтер Штайнмайер, который сейчас занимает пост президента Германии, отмечал, что подобные шаги являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.

Не нашли американские военные поддержки и у своих союзников по НАТО. Председатель военного комитета альянса Петр Павел заявил, что не видит необходимости в поставках летального оружия Киеву, потому что это "лишь увеличит страдания людей".

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