Коктейль "огонь и ярость": Вашингтон и Сеул примеряют новые боеголовки

Запуск южнокорейской ракеты Hyunmoo II и американской MGM-140 во время совместных военных учений между США и Южной Кореей. 29 июля 2017

Запуск южнокорейской ракеты Hyunmoo II и американской MGM-140 во время совместных военных учений между США и Южной Кореей. 29 июля 2017

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Южная Корея и США пересматривают союзнические договоренности, касающиеся баллистических ракет, для того, чтобы разрешить Сеулу разработку ракет без ограничения веса боеголовок. По действующим договоренностям Южная Корея может создавать ракеты дальностью до 800 километров и с весом боеголовок до 500 килограммов. Мы видим, как, рассуждая о мире и безопасности, США и их региональные союзники готовятся к войне.

Ранее Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове. В Вашингтоне эту инициативу проигнорировали: видимо, там кому-то хочется быстро решить "проблему КНДР".

Американский вице-президент Майк Пенс вчера вновь пригрозил КНДР "всеми возможными решениями", а Госдепартамент заявил о продолжении совместных учений США с Южной Кореей.

Капитуляции не будет

Разработанную Москвой дорожную карту по решению корейской проблемы по достоинству оценил Пекин поддержал Берлин . Россия предлагает поэтапное продвижение сторон к диалогу и гарантии безопасности Пхеньяну для отказа в дальнейшем от ракетно-ядерной программы. Однако в США к войне стремятся не только "ястребы" Капитолийского холма и генералы Пентагона: авиаудары по КНДР поддерживают 47% американцев . Япония также выступает за усиление военного давления. В подобной ситуации Корейский полуостров практически обречен на боевые действия, а президент США Дональд Трамп волен выбирать, пожалуй, только "спектр возможностей" и время для старта ракет.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин считает, что на Корейском полуострове войны не будет, а угрозы применения силы необходимы США для давления на КНДР. Однако ближневосточный опыт американской дипломатии убеждает нас в обратном. И совершенно очевидно, что на грани мира и войны руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын уступать противнику не намерен, от запуска баллистических ракет в направлении острова Гуам не отказывается, просто готов "какое-то время посмотреть на глупое поведение янки".

© REUTERS / KCNA Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время встречи с военными на одном из командных пунктов армии КНДР © REUTERS / KCNA Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время встречи с военными на одном из командных пунктов армии КНДР

Ранее заместитель главы МИД КНДР Хан Сон Рёль в интервью Ассошиэйтед Пресс обвинил американского президента Дональда Трампа в создании "порочного круга" напряженности. Действительно, в основе конфликта лежит позиция США, которые так и не заключили мирный договор с КНДР по окончании (де-факто) войны 1950-1953 годов.

Перемирие слишком затянулось. Справедливо требуя мирного договора с Соединенными Штатами, Пхеньян добивается стабильности, вывода американских войск с юга Корейского полуострова (чтобы исключить военное вмешательство извне). А Вашингтон не намерен даже обсуждать договор о мире, ведь корейский плацдарм необходим прежде всего для давления на Пекин (вероятно, на ближайшие десятилетия). В таких условиях ядерная программа может оказаться единственной гарантией безопасности и суверенитета КНДР.

Заметим, эскалация конфликта объективно невыгодна всем сторонам. Вашингтону действительно стоит "подсчитать все плюсы и минусы от сложившейся ситуации" и не провоцировать Пхеньян на жесткие ответные действия. Можно рассуждать о количестве и качестве северокорейских ядерных боеголовок, но сомневаться в их существовании и возможности применения неразумно.

Термоядерный тупик

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в начале августа, когда американцы подогнали свои стратегические бомбардировщики, а Пхеньян заявил о готовности запустить баллистические ракеты в район двух американских военных баз на острове Гуам (постоянное место базирования бомбардировщиков). В ответ президент США пообещал обрушить на Северную Корею "огонь и ярость" и сделать с ней то, чего "еще никто никогда не видывал".

Эмоции Трампа объяснимы, ведь северокорейские ракеты угрожают вседозволенности США. Межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-14" в июле достигла высоты 2802 километра и упала в море в 933 километрах от точки старта. Полет продолжался 39 минут и стал демонстрацией технологических возможностей, которые позволяют КНДР иметь на вооружении МБР дальностью около 10 тысяч километров.

То есть Пхеньян получил возможность наносить удары по континентальной части США.

После испытания термоядерного заряда мощностью около шести килотонн правительство КНДР декларировало, что ядерная программа будет развиваться до тех пор, пока США не откажутся от враждебной политики. Дальнейшие угрозы в адрес Пхеньяна выглядят совершенно бесперспективными. Северокорейское ядерное оружие остается для США и их союзников реальной угрозой, которая возрастает прямо пропорционально военно-политической активности Вашингтона. Методы давления здесь не работают.

Совет Безопасности ООН ранее единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. Предусмотрены запрет на импорт из КНДР полезных ископаемых и морепродуктов, блокировка счетов северокорейского Банка внешней торговли и прочие ограничения, но есть и другая реальность.

В международном справочнике "Глобальный индекс военной мощи — 2017" Северная Корея значится под номером 23 (позиция ниже Ирана и Австралии, но выше Саудовской Аравии), и это не вполне объективно. КНДР имеет огромный военный потенциал. Численность северокорейских вооруженных сил около миллиона человек — в полтора раза больше, чем в Южной Корее (которой в случае войны вряд ли помогут экспедиционные войска союзников). Кроме того, для Пекина Северная Корея остается приемлемым "буфером" перед лицом союзников Вашингтона — Южной Кореи и Японии. Поэтому в американский коктейль "огонь и ярость" необходимо добавить побольше льда. Чем раньше, тем больше шансов "сохранить лицо" и влияние США в Азии.