Авиаудары по КНДР поддерживают 47% американцев, показал опрос

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Авиаудары по военным и ядерным объектам Северной Кореи для оказания давления на власти страны поддерживают 47% американцев, свидетельствуют результаты совместного опроса издания Politico и компании Morning Consult.
Американцы склонны положительно оценивать реакцию президента США Дональда Трампа на текущий кризис вокруг КНДР. Его обещание ответить "огнем и яростью" в случае, если Пхеньян будет представлять реальную угрозу для США, посчитали уместным 46% респондентов. Критически восприняли заявление президента 39% опрошенных.
Кроме того, жители США склонны считать, что американский лидер справляется с кризисом на Корейском полуострове (49%). Сомнения в способности Трампа решить проблему высказали 42% респондентов.
На прошлой неделе, по данным опроса службы SSRS, число американцев, недовольных работой Дональда Трампа на посту президента США, достигло максимума с показателем 56%.
Опрос проводился в период с 10 по 14 августа среди 1997 зарегистрированных избирателей. Погрешность результатов составляет два процентных пункта.