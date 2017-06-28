Китай поддерживает предложенную Россией "дорожную карту" по проблеме КНДР

ПЕКИН, 28 июн – РИА Новости, Жанна Манукян. Китай поддерживает все усилия, направленные на решение проблемы Корейского полуострова, и придерживается открытой позиции по "дорожной карте", предложенной РФ, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

Ранее замглавы МИД РФ Игорь Моргулов сообщил РИА Новости, что Москва разработала "дорожную карту" решения проблемы КНДР и готова обсуждать ее с партнёрами. По его словам, Москва, продвигая подобную инициативу, действует "в координации с китайскими партнёрами, которые испытывают озабоченности в связи с происходящим на Корейском полуострове". "Дорожная карта", составленная Москвой по решению проблемы КНДР, включает поэтапную схему продвижения сторон к диалогу без предварительных условий, заявил Моргулов.

"Мы приветствуем любые конструктивные предложения, направленные на процесс денуклеаризации Корейского полуострова, и любые усилия, направление на поддержание мира и стабильности на Корейском полуострове. Мы придерживаемся открытой позиции относительно предложений, сделанных российской стороной", — заявил на брифинге Лу Кан, комментируя предложения РФ.

Он отметил, что между Россией и Китаем установлены отношения всестороннего стратегического партнерства и взаимодействия. Москва и Пекин поддерживают тесные контакты и координацию по международным вопросам.

"Действительно, стороны поддерживают тесный контакт по "дорожной карте" решения ядерной проблемы Корейского полуострова", — сказал Лу Кан.

Китайский дипломат подчеркнул, что предложение Китая о "двойном замораживании" — ракетно-ядерных экспериментов КНДР и американо-южнокорейских военных учений — и "параллельном продвижении" к денуклеаризации и созданию системы мира и безопасности в регионе совпадают с "дорожной картой" России.