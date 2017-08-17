СМИ: Вашингтон и Сеул могут изменить соглашения о баллистических ракетах

Запуск южнокорейской ракеты Hyunmoo II во время совместных военных учений между США и Южной Кореей. Архивное фото

Запуск южнокорейской ракеты Hyunmoo II во время совместных военных учений между США и Южной Кореей. Архивное фото

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. США и Южная Корея обсуждают возможный пересмотр союзнических договоренностей, касающихся разработок баллистических ракет, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на южнокорейскую прессу.

Обсуждения ведутся с тем, чтобы разрешить Южной Корее разрабатывать ракеты без ограничений на вес боеголовок, отмечает газета "Чосон Ильбо" со ссылкой на главу объединенного комитета начальников штабов южнокорейских вооруженных сил Ли Сун Чжина.

Согласно действующим договоренностям, как отмечает агентство, Южная Корея может самостоятельно создавать ракеты с дальностью полета до 800 километров и весом боеголовки до 500 килограммов.

Новости о возможном пересмотре договоренностей Сеула и Вашингтона появились на фоне обострения ситуации вокруг КНДР. Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харборн. Президент США Дональд Трамп заявил, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".