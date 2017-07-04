Северокорейские ракеты угрожают вседозволенности США

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"
Успешное испытание первой межконтинентальной баллистической ракеты уже вошло в историю КНДР и стало новым убедительным аргументом в многолетнем военно-политическом диалоге с США. По иронии судьбы в день американской независимости Пхеньян продемонстрировал, насколько теперь не зависит от силового давления Вашингтона и в какой степени готов противостоять "американской угрозе ядерной войны". Вероятно, пришло время констатировать, что на планете появился еще один ракетно-ядерный щит (или меч, как посмотреть) — северокорейский.
Ранее состоялось успешное испытание баллистической ракеты "Хвансон-12", которая достигла высоты 2111 километров в вертикальном полете. И тогда специалисты предположили, что по обычной траектории ракета пролетела бы около 4000 километров и могла достичь Гавайских островов. Пхеньян также продемонстрировал возможности баллистической твердотопливной ракеты средней дальности "Пуккыксон-2".
Очевидно, из этой серии испытаний следует, что в геополитической игре Северная Корея имеет не одного туза в рукаве, а впереди — новые ракетные пуски различной дальности, способные изменить мировосприятие американцев и их региональных союзников.
Три тысячи километров
Не все готовы поверить, что ракета КНДР в вертикальном полете достигла 2800 километров, ведь космическое пространство начинается уже на 118 километрах. При столь внушительной высоте МБР отклонилась от точки старта (мобильной установки) лишь на 900 километров, что свидетельствует об управляемом полете на всей траектории. Тем более впечатляющим выглядит научно-производственный рубеж северокорейских специалистов.сообщил: "Пхеньян работает над созданием ракеты, способной нести ядерную боеголовку и нанести удар по территории США". И южнокорейские эксперты полагают, что Пхеньян получил такую возможность: радиус действия межконтинентальной баллистической ракеты они определяют умножением на четыре максимальной высоты полета.
В связи с испытанием в КНДР американский президент Дональд Трамп в очередной раз подверг твиттер-критике северокорейского лидера Ким Чен Ына, однако при этом заметно дистанцировался от северокорейской проблематики: "Этот парень не может найти что-то получше, чем он мог бы заняться? Трудно поверить, что Южная Корея и Япония будут мириться с этим дальше".остается для США и их союзников неустранимой угрозой, реальность которой прямо пропорциональна военно-политической активности Вашингтона.
Полагаю, на фоне серии ракетных испытаний КНДР ближним и дальним соседям — Южной Корее, Японии и Соединенным Штатам — необходимо еще раз трезво оценить военные возможности КНДР, сделать выводы, сократить график американо-южнокорейских маневров, обновить риторику середины прошлого века.
Принуждение к мирупревышает один миллион человек, это почти в два раза больше, чем Вооруженные силы Южной Кореи. Пхеньян располагает значительным арсеналом обычных вооружений и тремя поясами баллистических ракет, а Сеул — могущественными военными союзниками.
Равновесие сил неустойчиво.
После испытания термоядерного заряда мощностью около шести килотонн правительство КНДР декларировало, что ядерная программа будет развиваться до тех пор, пока США не откажутся от враждебной политики. Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил даже о готовности наносить превентивные ядерные удары. К счастью, проверять эту готовность пока никто не решился. И, к сожалению, сегодняшнее испытание в диалоге двух Корей ничего не изменило.
Очевидно, реальный суверенитет и ракетно-ядерная программа КНДР Соединенным Штатам не нравятся, но этого мало для объявления руководства республики врагами мира и американской независимости. К тому же Китай и Россия, разделяющие озабоченность Совбеза ООН, не позволят разжечь у своего порога полномасштабный военный конфликт с риском применения термоядерного оружия.