США
4.074 июля17:58МСК
USD59.23+0.26
EUR67.30+0.10
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Северокорейские ракеты угрожают вседозволенности США

17:4904.07.2017
0530
© AFP 2017 / KRTЗапуск северокорейской баллистической ракеты Хвасон-14Запуск северокорейской баллистической ракеты Хвасон-14
© AFP 2017 / KRT

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Успешное испытание первой межконтинентальной баллистической ракеты уже вошло в историю КНДР и стало новым убедительным аргументом в многолетнем военно-политическом диалоге с США. По иронии судьбы в день американской независимости Пхеньян продемонстрировал, насколько теперь не зависит от силового давления Вашингтона и в какой степени готов противостоять "американской угрозе ядерной войны". Вероятно, пришло время констатировать, что на планете появился еще один ракетно-ядерный щит (или меч, как посмотреть) — северокорейский.

Пуск ракеты в Северной Корее. Архивное фото
© AP Photo / Korean Central News Agency
"Искоренить угрозу США": КНДР объявила об успешном испытании первой МБР
По данным телевидения КНДР, межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Хвасон-14", запущенная сегодня с западного побережья страны, достигла высоты 2802 километра и упала в море в 933 километрах от точки старта. Полет продолжался 39 минут и стал демонстрацией технологических возможностей, которые позволяют КНДР иметь на вооружении МБР дальностью около 10 тысяч километров.

Ранее состоялось успешное испытание баллистической ракеты "Хвансон-12", которая достигла высоты 2111 километров в вертикальном полете. И тогда специалисты предположили, что по обычной траектории ракета пролетела бы около 4000 километров и могла достичь Гавайских островов. Пхеньян также продемонстрировал возможности баллистической твердотопливной ракеты средней дальности "Пуккыксон-2".

Очевидно, из этой серии испытаний следует, что в геополитической игре Северная Корея имеет не одного туза в рукаве, а впереди — новые ракетные пуски различной дальности, способные изменить мировосприятие американцев и их региональных союзников.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Куда могут долететь ракеты КНДР

Три тысячи километров

Не все готовы поверить, что ракета КНДР в вертикальном полете достигла 2800 километров, ведь космическое пространство начинается уже на 118 километрах. При столь внушительной высоте МБР отклонилась от точки старта (мобильной установки) лишь на 900 километров, что свидетельствует об управляемом полете на всей траектории. Тем более впечатляющим выглядит научно-производственный рубеж северокорейских специалистов.

Запуск баллистической ракеты в КНДР. 30 мая 2017
© REUTERS / KCNA
Политолог: КНДР – не та страна, которую США могут "сломать"
Ракетный пуск состоялся за несколько часов до начала торжеств по случаю Дня независимости в Соединенных Штатах, и там сразу поняли, что это не простое совпадение. "Голос Америки" оперативно сообщил: "Пхеньян работает над созданием ракеты, способной нести ядерную боеголовку и нанести удар по территории США". И южнокорейские эксперты полагают, что Пхеньян получил такую возможность: радиус действия межконтинентальной баллистической ракеты они определяют умножением на четыре максимальной высоты полета.

В связи с испытанием в КНДР американский президент Дональд Трамп в очередной раз подверг твиттер-критике северокорейского лидера Ким Чен Ына, однако при этом заметно дистанцировался от северокорейской проблематики: "Этот парень не может найти что-то получше, чем он мог бы заняться? Трудно поверить, что Южная Корея и Япония будут мириться с этим дальше".

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на заседании Комитета по иностранным делам Сената. 13 июня 2017
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
Тиллерсон предлагает России перемирие ценой Северной Кореи
Северная Корея ранее стала ключевой темой телефонных разговоров президента США Дональда Трампа с лидерами Китая и Японии, но, похоже, Вашингтон будет вынужден примириться с "неизбежным злом". Безопасных механизмов разоружения КНДР не существует. И, вероятно, в перспективе Вашингтон предоставит возможность своим азиатским союзникам самостоятельно разбираться или договариваться с Пхеньяном. Дальнейшие угрозы в адрес КНДР выглядят совершенно бесперспективными. Северокорейское ядерное оружие остается для США и их союзников неустранимой угрозой, реальность которой прямо пропорциональна военно-политической активности Вашингтона.

Полагаю, на фоне серии ракетных испытаний КНДР ближним и дальним соседям — Южной Корее, Японии и Соединенным Штатам — необходимо еще раз трезво оценить военные возможности КНДР, сделать выводы, сократить график американо-южнокорейских маневров, обновить риторику середины прошлого века.

© AFP 2017 / Jung Yeon JeТрансляция новостей о запуске баллистической ракеты КНДР в Сеуле
© AFP 2017 / Jung Yeon Je
Трансляция новостей о запуске баллистической ракеты КНДР в Сеуле

Принуждение к миру

Запуск северокорейской баллистической ракеты Хвасон-14
© AP Photo / KRT
Испытание ракеты в КНДР не изменило позицию Сеула по диалогу с Пхеньяном
Милитаризация Корейского полуострова подрывает геополитическую стабильность всей Восточной Азии. Численность Вооруженных сил КНДР превышает один миллион человек, это почти в два раза больше, чем Вооруженные силы Южной Кореи. Пхеньян располагает значительным арсеналом обычных вооружений и тремя поясами баллистических ракет, а Сеул — могущественными военными союзниками.

Равновесие сил неустойчиво.

После испытания термоядерного заряда мощностью около шести килотонн правительство КНДР декларировало, что ядерная программа будет развиваться до тех пор, пока США не откажутся от враждебной политики. Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил даже о готовности наносить превентивные ядерные удары. К счастью, проверять эту готовность пока никто не решился. И, к сожалению, сегодняшнее испытание в диалоге двух Корей ничего не изменило.

Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Пушков назвал новый пуск ракеты КНДР "подарком ко Дню независимости США"
Многолетнее состояние военного напряжения на Корейском полуострове инициировали и поддерживают Соединенные Штаты, которые после военного конфликта 1950-1953 годов подписали лишь соглашение о перемирии с КНДР и формально находятся в состоянии войны. Вашингтон неоднократно отвергал мирные инициативы Пхеньяна и саму возможность заключения мирного договора.

Очевидно, реальный суверенитет и ракетно-ядерная программа КНДР Соединенным Штатам не нравятся, но этого мало для объявления руководства республики врагами мира и американской независимости. К тому же Китай и Россия, разделяющие озабоченность Совбеза ООН, не позволят разжечь у своего порога полномасштабный военный конфликт с риском применения термоядерного оружия.

 

 

 

Комментировать
+
Мнение
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена