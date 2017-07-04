Северокорейские ракеты угрожают вседозволенности США

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Успешное испытание первой межконтинентальной баллистической ракеты уже вошло в историю КНДР и стало новым убедительным аргументом в многолетнем военно-политическом диалоге с США. По иронии судьбы в день американской независимости Пхеньян продемонстрировал, насколько теперь не зависит от силового давления Вашингтона и в какой степени готов противостоять "американской угрозе ядерной войны". Вероятно, пришло время констатировать, что на планете появился еще один ракетно-ядерный щит (или меч, как посмотреть) — северокорейский.

По данным телевидения КНДР, межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Хвасон-14", запущенная сегодня с западного побережья страны, достигла высоты 2802 километра и упала в море в 933 километрах от точки старта. Полет продолжался 39 минут и стал демонстрацией технологических возможностей, которые позволяют КНДР иметь на вооружении МБР дальностью около 10 тысяч километров

Ранее состоялось успешное испытание баллистической ракеты "Хвансон-12", которая достигла высоты 2111 километров в вертикальном полете. И тогда специалисты предположили, что по обычной траектории ракета пролетела бы около 4000 километров и могла достичь Гавайских островов. Пхеньян также продемонстрировал возможности баллистической твердотопливной ракеты средней дальности "Пуккыксон-2".

Очевидно, из этой серии испытаний следует, что в геополитической игре Северная Корея имеет не одного туза в рукаве, а впереди — новые ракетные пуски различной дальности, способные изменить мировосприятие американцев и их региональных союзников.

Три тысячи километров

Не все готовы поверить, что ракета КНДР в вертикальном полете достигла 2800 километров, ведь космическое пространство начинается уже на 118 километрах. При столь внушительной высоте МБР отклонилась от точки старта (мобильной установки) лишь на 900 километров, что свидетельствует об управляемом полете на всей траектории. Тем более впечатляющим выглядит научно-производственный рубеж северокорейских специалистов.

Ракетный пуск состоялся за несколько часов до начала торжеств по случаю Дня независимости в Соединенных Штатах, и там сразу поняли, что это не простое совпадение. "Голос Америки" оперативно сообщил : "Пхеньян работает над созданием ракеты, способной нести ядерную боеголовку и нанести удар по территории США". И южнокорейские эксперты полагают, что Пхеньян получил такую возможность: радиус действия межконтинентальной баллистической ракеты они определяют умножением на четыре максимальной высоты полета.

В связи с испытанием в КНДР американский президент Дональд Трамп в очередной раз подверг твиттер-критике северокорейского лидера Ким Чен Ына, однако при этом заметно дистанцировался от северокорейской проблематики: "Этот парень не может найти что-то получше, чем он мог бы заняться? Трудно поверить, что Южная Корея и Япония будут мириться с этим дальше".

Северная Корея ранее стала ключевой темой телефонных разговоров президента США Дональда Трампа с лидерами Китая и Японии, но, похоже, Вашингтон будет вынужден примириться с "неизбежным злом". Безопасных механизмов разоружения КНДР не существует. И, вероятно, в перспективе Вашингтон предоставит возможность своим азиатским союзникам самостоятельно разбираться или договариваться с Пхеньяном. Дальнейшие угрозы в адрес КНДР выглядят совершенно бесперспективными. Северокорейское ядерное оружие остается для США и их союзников неустранимой угрозой , реальность которой прямо пропорциональна военно-политической активности Вашингтона.

Полагаю, на фоне серии ракетных испытаний КНДР ближним и дальним соседям — Южной Корее, Японии и Соединенным Штатам — необходимо еще раз трезво оценить военные возможности КНДР, сделать выводы, сократить график американо-южнокорейских маневров, обновить риторику середины прошлого века.

© AFP 2017 / Jung Yeon Je Трансляция новостей о запуске баллистической ракеты КНДР в Сеуле © AFP 2017 / Jung Yeon Je Трансляция новостей о запуске баллистической ракеты КНДР в Сеуле

Принуждение к миру

Милитаризация Корейского полуострова подрывает геополитическую стабильность всей Восточной Азии. Численность Вооруженных сил КНДР превышает один миллион человек, это почти в два раза больше, чем Вооруженные силы Южной Кореи. Пхеньян располагает значительным арсеналом обычных вооружений и тремя поясами баллистических ракет, а Сеул — могущественными военными союзниками.

Равновесие сил неустойчиво.

После испытания термоядерного заряда мощностью около шести килотонн правительство КНДР декларировало, что ядерная программа будет развиваться до тех пор, пока США не откажутся от враждебной политики. Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил даже о готовности наносить превентивные ядерные удары. К счастью, проверять эту готовность пока никто не решился. И, к сожалению, сегодняшнее испытание в диалоге двух Корей ничего не изменило.

Многолетнее состояние военного напряжения на Корейском полуострове инициировали и поддерживают Соединенные Штаты, которые после военного конфликта 1950-1953 годов подписали лишь соглашение о перемирии с КНДР и формально находятся в состоянии войны. Вашингтон неоднократно отвергал мирные инициативы Пхеньяна и саму возможность заключения мирного договора.

Очевидно, реальный суверенитет и ракетно-ядерная программа КНДР Соединенным Штатам не нравятся, но этого мало для объявления руководства республики врагами мира и американской независимости. К тому же Китай и Россия, разделяющие озабоченность Совбеза ООН, не позволят разжечь у своего порога полномасштабный военный конфликт с риском применения термоядерного оружия.