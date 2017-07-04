Ракета КНДР взлетела более чем на 2500 километров, узнали японские СМИ

ТОКИО, 4 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Высота полета баллистической ракеты, выпущенной во вторник с западного побережья КНДР, превысила 2500 километров, сообщило агентство Киодо со ссылкой на сообщение Министерства обороны.

Ранее агентство Ренхап со ссылкой на источник сообщило, что высота полета ракеты, выпущенной во вторник с западного побережья КНДР, составила 2300 километров.

"Высота полета ракеты КНДР намного превзошла 2500 километров", — сообщило агентство.

Министерство уточнило данные и по дальности полета: ракета пролетела 900 километров. Ранее сообщалось, что ракета пролетела 930 километров и упала в исключительной экономической зоне Японии.

Во вторник в 9:39 (3:39 мск) КНДР провела пуск баллистической ракеты со стороны западного побережья в сторону Японского моря. Полет продолжался 40 минут. К этому часу сведений об ущербе, нанесенном японским воздушным и морским судам, нет. Япония назвала пуск нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и заявила протест.

Ракета, предположительно, была выпущена по навесной траектории, как и ракета "Хвансон-12", пуск которой был осуществлен 14 мая. Тогда высота полета ракеты "Хвансон-12" составила 2111 километров, дальность полета — 787 километров. Высота в 2000 километров была достигнута впервые.

На следующий день Северная Корея подтвердила предположения японских и южнокорейских военных о том, что ракета летела по навесной траектории — когда изначально пуск проводится почти вертикально. Таким образом удается сократить расстояние от места пуска до точки падения, так как, по расчетам военных, если бы выпущенная 14 мая ракета летела по обычной траектории, она пролетела бы около 4000 километров и могла бы достигнуть Гуама или Гавайских островов.