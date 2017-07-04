Эксперты из Южной Кореи оценили потенциал протестированной в КНДР ракеты

ТОКИО, 4 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. Военные эксперты в Южной Корее заключили, что испытанная во вторник в КНДР межконтинентальная баллистическая ракета может преодолеть 8 тысяч километров, передало агентство Рёнхап.

Как сообщалось ранее, ракета "Хвасон-14" достигла максимальной высоты 2802 километров, преодолев расстояние на поверхности в 933 километра.

"Эксперты полагают, что если раскрытые КНДР данные о высоте и расстоянии соответствуют действительности, то в случае обычного пуска она преодолеет более 8 тысяч километров", — сообщает агентство.

Рёнхап также приводит слова бывшего заместителя начальника объединенного комитета начальников штабов южнокорейских вооруженных сил Син Вон Сика о том, что "радиус действия межконтинентальной баллистической ракеты оценивается умножением на 4 максимальной точки высоты полета, так что получается более 10 тысяч километров".

Если такая ракета будет выпущена в окрестностях порта Вонсан в КНДР, она поразит не только цели на Гавайях, но и на Аляске, а также достигнет Сиэтла. Таким образом, как полагают южнокорейские эксперты, Пхеньян получил возможность наносить удары по континентальной части США.

КНДР и США формально находятся в состоянии войны после кровавого конфликта в Корее 1950-1953 годов, который закончился подписанием соглашения о перемирии. Все попытки КНДР добиться подписания мирного договора с США в Вашингтоне отвергают, а под предлогом "угрозы Севера" в Южной Корее постоянно содержатся более 28 тысяч американских военнослужащих.