ВАШИНГТОН, 16 авг — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс вновь пригрозил КНДР "всеми возможными решениями" ядерной проблемы на полуострове.

Пенс выступал в Сантьяго на пресс-конференции, которую транслировал телеканал АВС.

"Важно, чтобы режим в Пхеньяне понял, что действительно рассматриваются все варианты. США просто не позволят безрассудному режиму в Северной Корее владеть действующим ядерным оружием, которое может достичь континентальной территории США", — заявил Пенс.

При этом Пенс положительно охарактеризовал решение лидера КНДР Ким Чен Ына, который заявил, что пока не будет реализовывать свою угрозу запустить ракеты в акваторию американского острова Гуам в Тихом океане. "Мы видим определенный прогресс, президент признал это сегодня утром. Но нужно сделать больше", — сказал Пенс.

КНДР в июле провела два испытания баллистических ракет "Хвасон-14". По данным США, Южной Кореи и Японии, ракеты являются межконтинентальными. По данным военных РФ, выпущенные КНДР баллистические ракеты были средней дальности. КНДР, в свою очередь, оба раза заявляла об успешном проведении пусков межконтинентальных баллистических ракет.

Совет Безопасности ООН ранее единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. Резолюция предусматривает запрет на импорт из КНДР, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов. Также будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты всех государств. Предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.