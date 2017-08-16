Трамп назвал мудрым решение КНДР не запускать ракеты в район Гуама

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поприветствовал "мудрое решение" лидера КНДР Ким Чен Ына не запускать баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харборн.

"(Лидер) КНДР Ким Чен Ын принял очень мудрое и обоснованное решение. Альтернатива была бы катастрофической и неприемлемой!", — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Kim Jong Un of North Korea made a very wise and well reasoned decision. The alternative would have been both catastrophic and unacceptable! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 августа 2017 г.

Ранее Ким Чен Ын во время инспекторской поездки в стратегические войска заявил, что готов "какое-то время посмотреть на глупое поведение янки", но рекомендует им "со светлой головой взвесить все плюсы и минусы" и понять, что конфронтация неблагоприятна для обеих сторон.

Тогда лидер КНДР дал совет США "со светлой головой подсчитать все плюсы и минусы от сложившейся ситуации" и понять, что она невыгодна обеим сторонам. Для снижения напряженности и "для предотвращения военного столкновения США … должны прекратить провокацию и оставить нас в покое".

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харборн. Президент Трамп пообещал, что если что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".