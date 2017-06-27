Москва разработала "дорожную карту" по КНДР

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Москва разработала "дорожную карту" решения проблемы Корейского полуострова и готова обсуждать ее с партнерами, заявил РИА Новости замглавы МИД Игорь Моргулов.

"Во избежание такого сценария мы разработали и готовы обсудить с партнерами набор практических мер, своего рода "дорожную карту", конечной целью которой является формирование в Северо-Восточной Азии механизма прочного мира с одновременным решением проблем полуострова, включая его денуклеаризацию", — заявил Моргулов.

Документ включает поэтапную схему продвижения сторон к диалогу без предварительных условий, отметил замглавы внешнеполитического ведомства. При этом предлагается начать с "проявления взаимной сдержанности, непровоцирования друг друга, переговоров об общих принципах взаимоотношений, таких как ненападение, отказ от применения и угрозы силой".

Пхеньяну должны быть предоставлены гарантии безопасности, что позволит ему в дальнейшем отказаться от ракетно-ядерной программы, подчеркнул Моргулов.

Он добавил, что Москва координирует свои действия с китайскими партнерами, которые обеспокоены происходящим в регионе.

В начале июня Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, расширяющую санкции против КНДР в связи с продолжающимися ракетными пусками. В список попали несколько частных лиц и четыре юридических лица: ракетные войска, торговые фирмы и банк. Последний пуск был проведен 9 июня, когда КНДР испытала несколько противокорабельных крылатых ракет. Предыдущее испытание состоялось 29 мая, был проведен пуск баллистической ракеты с системой самонаведения для перехвата ракет противника.

Шестисторонние переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова начались в августе 2003 года. В них приняли участие высокопоставленные дипломаты России, КНДР, Южной Кореи, США, Китая и Японии. В результате КНДР не только заморозила свою ядерную программу, но и приступила к демонтажу реактора в экспериментальном центре в Йонбене. Однако с 2008 года диалог фактически зашел в тупик после того, как США и КНДР не договорились о способах проверки представленного Пхеньяном списка его ядерных программ, а Япония и Южная Корея отказались от выполнения своих обязательств по поставкам северным корейцам топлива для обычных электростанций взамен на отказ от ядерной программы.