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В мире

КНДР заявила, что в любой момент может нанести удар по США

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (720)
05:1409.08.2017
(обновлено: 05:25 09.08.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВоенная техника в КНДР. Архивное фотоВоенная техника в КНДР. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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ТОКИО, 9 авг — РИА Новости, Ксения Нака. План удара по району острова Гуам ракетами средней и большой дальности "Хвасон-12", который в настоящее время рассматривается стратегическими силами Корейской народной армии, "может быть реализован в любой момент, как только верховный главнокомандующий Ким Чен Ын примет решение", об этом говорится в опубликованном в среду Центральным телеграфным агентством Кореи заявлении спикера стратегических сил Корейской народной армии.

Американский сенатор Джон Маккейн. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Маккейн раскритиковал Трампа за угрозы в адрес КНДР
"В настоящее время стратегические силы внимательно изучают оперативный план по нанесению огня по району вокруг Гуама ракетами средней и большой дальности "Хвасон-12" для сдерживания основных американских баз на Гуаме, включая базу ВВС Андерсон, где находятся стратегические бомбардировщики, которые действуют на нервы КНДР", — говорится в сообщении.

Далее утверждается, что этот план будет вскоре доведен до сведения Ким Чен Ына, а затем "осуществлен на практике … в любой момент, когда Верховный главнокомандующий ядерными силами КНДР Ким Чен Ын примет решение".

Вид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сенатор США раскритиковала угрозы Трампа ответить КНДР "огнем и яростью"
В заявлении утверждается, что утром во вторник стратегические бомбардировщики США совершали маневры над Южной Кореей, которые "отрабатывали настоящую войну". Кроме того, военные КНДР указывают на заблуждение США, которые считают "свою территорию неуязвимым небесным царством", и призывают "сделать правильный выбор (отказаться от военных провокаций – ред.), чтобы в будущем не сожалеть о сегодняшнем дне".

В конце июля КНДР заявила о втором успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14", которая пролетела 47 минут и 12 секунд. Отмечается, что дальность ее полета составила 998 километров, максимальная высота полета — 3724,9 километра.

Флаг КНДР. Архивное фото
© Flickr / (stephan)
СМИ: в КНДР разработали ядерную боеголовку для размещения на ракетах
Южнокорейские военные полагают, что на этот раз испытана, предположительно, межконтинентальная баллистическая ракета. В США также считают, что КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету. По данным российского оборонного ведомства, ракета поднялась на высоту 681 километр и пролетела 732 километра, упав в центральной части Японского моря. Как отметили в Минобороны РФ, Москва отслеживала ракетный пуск Пхеньяна, который был произведен в направлении от границ РФ и опасности для территории России не представлял.

В ответ на пуск Совет безопасности ООН принял новый пакет санкций против КНДР.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР
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