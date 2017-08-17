Президент Южной Кореи считает, что на полуострове больше не будет войны

ТОКИО, 17 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин считает, что больше на Корейском полуострове войны не будет, а угрозы применения военной силы нужны США для оказания давления на КНДР.

"Я говорю это со всей уверенностью — никогда больше на Корейском полуострове войны не будет. США и президент Дональд Трамп согласны обсуждать с Южной Кореей варианты выбора (действий – ред.), которые они собираются предпринять, вне зависимости от того, какие это будут варианты", — сказал Мун во время речи, посвященной первым 100 дням со времени вступления в должность, его слова приводит агентство Ренхап.

Президент отметил также, что угрозы применения военной силы со стороны США необходимы для оказания давления на КНДР, но не означают немедленного перехода к действию. Президент подчеркнул, что "для КНДР "красной чертой" станет создание ядерной боеголовки" и "Северная Корея уже приблизилась к этой "красной черте", но диалог с Пхеньяном возможен лишь на определенных условиях.

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харборн. Президент Трамп пообещал, что если что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".

Однако с начала этой недели ситуация лидеры обеих стран предпочли смягчить тональность своих заявлений. Так, Ким Чен Ын заявил, что готов еще какое-то время посмотреть на поведение США, а Трамп одобрил это высказывание.

Корейская война — вооруженный конфликт 1950-1953 годов между КНДР и Южной Кореей. Война велась с участием на стороне КНДР военного контингента Китая и военных специалистов и частей ВВС СССР, на стороне Южной Кореи — вооруженных сил США и ряда государств в составе многонациональных сил ООН.