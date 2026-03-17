У Лерчек рак желудка 4 стадии: диагноз, химиотерапия, состояние и прогнозы

Блогер Валерия Чекалина, обвиняемая в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов, на заседании в Гагаринском суде в Москве

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Рак желудка — этот диагноз потряс поклонников блогера. Валерия Чекалина узнала о страшной болезни вскоре после родов.

Разбираемся, что известно о ее состоянии, какие прогнозы дают врачи, и есть ли шансы на ремиссию.

Как стало известно о раке желудка у Лерчек

Информация о диагнозе появилась в начале марта 2026-го. До этого об онкологии не было известно широкой публике.

Что произошло после родов в феврале 2026 года

Четвертого ребенка Лерчек родила 26 февраля 2026-го. Сын весил 2,5 килограмма. Роды прошли путем экстренного кесарева сечения.

Почти сразу после выписки из роддома, ее экстренно госпитализировали в онкологическую реанимацию.

Фото, опубликованное в соцсети Луисом Сквиччиарини

Гистология плаценты — первый тревожный сигнал

Спустя несколько дней после родов под арестом состояние Валерии Чекалиной ухудшилось.

Гистология плаценты показала наличие злокачественных клеток. Последующие обследования подтвердили опасения врачей.

Экстренная госпитализация в онкореанимацию

Блогера Валерию Чекалину (Лерчек) госпитализировали в реанимацию онкологического отделения 3 марта 2026 года, на следующий день после выписки из роддома.

Кто первым рассказал о диагнозе

Луис Сквиччиарини сообщил в соцсетях о страшной новости 8 марта: у Чекалиной обнаружили рак желудка. Позднее стало известно — 4 стадия.

Хронология: от родов 26 февраля до диагноза 8 марта

24 февраля 2026 г.: Лерчек родила четвертого ребенка (сына) в одном из московских роддомов. Роды прошли путем экстренного кесарева сечения. На момент родов блогер находилась под домашним арестом.

Конец февраля — начало марта 2026 г.: В послеродовой период состояние здоровья Валерии начало резко ухудшаться. Врачи проводили многочисленные обследования и анализы, чтобы установить причину болей и слабости.

8 марта 2026 г.: Жених Лерчек, аргентинский танцор Луис Сквиччиарини, официально : Жених Лерчек, аргентинский танцор Луис Сквиччиарини, официально подтвердил критическое состояние здоровья блогера. Было объявлено о диагностировании с метастазами в легких и позвоночнике.

12 марта 2026 г.: Стало известно о госпитализации Валерии в онкологическую клинику для подготовки и начала первого курса химиотерапии.

Точный диагноз

Медицинское заключение не оставило сомнений: онкологический диагноз тяжелый.

Что означает 4 стадия рака желудка

Стадии рака желудка классифицируются от 1 до 4. 4 стадия рака желудка — это терминальная фаза заболевания.

© Фото : соцсети танцора Тренер по танцам Луис Сквиччиарини и Валерия Чекалина (Лерчек)

Она считается самой тяжелой и запущенной формой болезни. На этом этапе опухоль прорастает через все слои органа и распространяется на соседние ткани. Также дает отдаленные метастазы. Согласно статистике, рак желудка 4 стадии чаще всего метастазирует в печень (у 48% пациентов), брюшину (32%), легкие (15%), кости (12%).

Именно наличие вторичных очагов опухоли в органах, которые находятся далеко от желудка (в легких, костях или мозге), официально переводит рак в 4-ю стадию.

Метастазы в легкие и разрушение позвонков

У Чекалиной обнаружены метастазы в легких. Кроме того, несколько позвонков начали разрушаться.

Ранее была проведена срочная операция на позвоночнике, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение костной ткани. Без вмешательства пациентка могла потерять подвижность.

Стадии рака желудка относительно состояния первичной опухоли (T): Tx Невозможно оценить состояние первичной опухоли T0 Опухоль отсутствует Т1 Тяжелая дисплазия клеток слизистой оболочки, при этом опухоль находится на поверхности слизистой оболочки Т2 Опухоль проросла в мышечный слой стенки желудка Т3 Опухоль достигает серозной оболочки (наружного слоя желудка), но не прорастает в неё Т4 Опухоль прорастает серозную оболочку (T4a) или соседние органы и структуры (T4b)

Операция на позвоночнике: зачем была нужна

Луис Сквиччиарини поделился, что из-за разрушения нескольких позвонков Валерии была проведена операция на позвоночнике.

Как домашний арест повлиял на своевременность диагностики

Условия домашнего ареста не предполагали свободного посещения медицинских учреждений. Сквиччиарини подчеркнул: несмотря на жалобы на самочувствие, следователь не давал согласия на выезд в больницу в период расследования.

Лечение Лерчек от рака: химиотерапия в НМИЦ им. Блохина

Валерия Чекалина 13 марта 2026 года приступила к прохождению химиотерапии в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н. Н. Блохина . У нее диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами в костях, легких и позвоночнике. Состояние пациентки оценено как средней тяжести.

Как Лерчек начала химиотерапию 13 марта 2026

Из-за отсутствия средств на частные клиники и невозможности выехать за границу (она находится под домашним арестом), Валерия проходит терапию в государственном учреждении.

13 марта девушка прибыла в центр для начала курса. Ее партнер Луис Сквиччиарини рассказал, что для введения химиопрепаратов ей установили специальный порт в области шеи.

Валерия передвигается на инвалидном кресле, но сохраняет позитивный настрой, несмотря на сильные боли и осложнения. Врачи отметили частичную потерю зрения и появление новых очагов в головном мозге.

Какие протоколы применяют при раке желудка 4 стадии

На этой стадии терапия носит паллиативный характер и направлена на улучшение качества жизни и облегчение симптомов.

Обычно применяются комбинации препаратов платины (например, оксалиплатин или цисплатин) с фторпиримидинами (фторурацил или капецитабин). Для снятия хронического болевого синдрома используются мощные анальгетики.

При необходимости устанавливаются стенты или анастомозы для обеспечения нормального прохождения пищи.

Таргетная терапия и иммунотерапия — есть ли шанс

Современные методы значительно улучшают прогноз при метастатическом раке.

Таргетная терапия применяется, если опухоль имеет специфическую мутацию (например, HER2-положительный статус). В таком случае назначаются препараты, такие как трастузумаб, которые воздействуют на раковые клетки.

В ходе иммунотерапии лекарства (ингибиторы контрольных точек, например, ниволумаб или пембролизумаб) помогают иммунной системе распознавать и уничтожать опухолевые клетки.

При стандартной химиотерапии пятилетняя выживаемость составляет около 5-6%. Однако применение инновационных методов, включая онковакцины (входящие в ОМС с 2026 года), может значительно продлить жизнь пациентов.

Вариант лечения в Китае — что предлагает китайский врач

Семья рассматривала возможность лечения в китайских клиниках, но столкнулась с рядом сложностей: китайские медицинские центры часто предлагают сочетание традиционных методов и западной медицины, а также персонализированные препараты, разрабатываемые совместно Россией и Китаем с марта 2026 года.

Есть всего одно, значительное препятствие: выезд за границу для Лерчек невозможен из-за уголовного дела. Более того, стоимость лечения за границей оказалась слишком высокой для ее семьи, понесшей большие убытки после оплаты всех налогов и штрафов.

Состояние Лерчек сейчас

Гагаринский суд Москвы 16 марта приостановил производство по уголовному делу. С нее сняли электронный браслет, ей можно посещать медицинские учреждения. Тем самым, ее освободили из-под домашнего ареста.

Домашний арест как барьер для лечения

Действовавшая до 16 марта мера пресечения по делу о незаконном выводе 250 миллионов рублей существенно ограничивает возможности терапии. Партнер Валерии, Луис Сквиччиарини, утверждает, что следователи долгое время не давали разрешения на полноценное медицинское обследование, что привело к запущению болезни.

Несмотря на предложения о лечении в зарубежных клиниках (включая Китай), статус подследственной и отсутствие необходимых средств (счета семьи заморожены) делают выезд невозможным.

Из-за ареста и финансовых трудностей Валерия вынуждена лечиться в государственном НМИЦ им. Блохина, а не в частных или иностранных центрах.

Решение прокуратуры и приостановка дела

Прокуратура согласилась на приостановку дела против Лерчек из-за ее болезни.

"Мы просим выделить дело в отношении Валерии Чекалиной и приостановить его производство, а в отношении Чекалина Артема продолжить рассмотрение", — сказала прокурор.

Обезболивание и режим

Состояние блогера требует постоянной медикаментозной поддержки: из-за сильных болей, вызванных метастазами в позвоночнике и ногах, Лерчек ставят мощные обезболивающие капельницы.

Под воздействием препаратов Валерия проводит большую часть времени во сне. В периоды бодрствования она передвигается на инвалидном кресле, так как самостоятельно ходить ей трудно.

16 марта стало известно, что на фоне прогрессирующей онкологии блогер начала стремительно терять зрение

Суд 16 марта

16 марта 2026 года, состоялось очередное судебное заседание, на котором решались вопросы, связанные с мерой пресечения и состоянием здоровья подсудимой. В суде были официально представлены результаты обследования из клиники им. Блохина, подтверждающие 4-ю стадию рака и степень тяжести состояния.

Адвокаты требуют снять домашний арест или облегчить его условия, чтобы Валерия могла свободно посещать медицинские процедуры и проходить реабилитацию.

В итоге суд постановил приостановить уголовное дело и снять домашний арест с Лерчек. В отношении Артема Чекалина ничего не изменилось.

Реакция Лерчек на снятие домашнего ареста

"Уголовное дело приостановлено. Мы очень этому рады. Но сейчас самое важное – здоровье", - сказала блогер. Видео с ее комментарием опубликовал Луис Сквиччиарини на своей странице в Instagram*.

Чекалина также отметила, что теперь может сосредоточиться на лечении. Она поблагодарила всех за поддержку и молитвы.

"Диагноз правдивый. У меня рак желудка четвертой степени. Но я очень сильно хочу жить, и я буду жить", - заключила она.

Прогнозы врачей

Онкологический диагноз 4 стадии требует честного разговора о перспективах.

Комментарий онколога о шансах на ремиссию

При метастазах в отдаленных органах ремиссия достигается редко. Химиотерапия может замедлить прогрессирование, но не гарантирует излечение.

Евгений Черемушкин, известный онколог, отмечает : при такой картине борьба с заболеванием очень сложная, излечить его практически невозможно.

Статистика выживаемости при 4 стадии рака желудка

Обычно в качестве ответа на этот вопрос приводят показатели пятилетней выживаемости. Эти цифры показывают, сколько процентов людей остаются живы через 5 лет после того, как врачи установили им онкологический диагноз.

Пятилетняя выживаемость при 4 стадии рака желудка не превышает 5–30%. По другим данным , выживаемость за тот же срок равняется всего лишь 7%. Прогноз выживаемости зависит от ответа на терапию.

Метастазы в легких ухудшают статистику. Поражение позвоночника указывает на системный характер заболевания.

Таблица: стадии рака желудка Стадия Описание 5-летняя выживаемость 1 Опухоль в слизистой, без метастазов ~85% 2 Прорастание в мышечный слой ~70% 3 Региональные лимфоузлы 10–50% 4 Отдаленные метастазы ~4%

Могла ли беременность ускорить развитие рака

Беременность создает гормональную нагрузку на организм. Евгений Черемушкин считает , что это могло повлиять на скорость роста опухоли.

"Если это болезни, связанные с кроветворением, например, по типу лимфомы, то там вероятен хороший результат, даже несмотря на то, что болезнь запущенная. Возможно добиться полной ремиссии, то есть, отсутствия признаков клинической болезни, но риски всегда будут сохраняться", — пояснил врач.

Четвертый ребенок Лерчек появился на свет здоровым. Однако роды под арестом и стресс могли ослабить иммунитет Валерии.

Реакция общества и близких

Новости о болезни вызвали широкий резонанс в обществе.

Катя Гордон, Виктория Боня — призывы к амнистии

Катя Гордон, Виктория Боня и другие звезды призвали пересмотреть меру пресечения. Они требуют амнистию для блогера по состоянию здоровья.

Юрист Екатерина Гордон, которая ранее занималась бракоразводным процессом Чекалиных, эмоционально высказалась в своем телеграм-канале.

"Лера выплатила кучу налогов стране, я утверждаю, что не было у нее никакого злого умысла! Помилуйте! Амнистируйте!"

Артист Александр Ревва призвал выпустить из-под домашнего ареста блогера Лерчек (Валерию Чекалину) из-за онкологии четвертой стадии.

"Конечно, ее надо освободить. Она только родила, молоденькая девочка. Здоровья ей, терпения мужу, родным и близким", — сказал Ревва журналистам 14 марта 2026-го на церемонии вручения национальной музыкальной премии "Виктория".

Ева Меркачева и СПЧ — официальная позиция

Ева Меркачева , член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), предложила освободить Чекалину из-под домашнего ареста для прохождения качественного лечения.

"Однозначно, потому что человеку с таким диагнозом нужно постоянно являться в медицинское учреждение", - сказала РИА Новости Меркачева, отвечая на вопрос, нужно ли освободить Чекалину из-под домашнего ареста.

По словам члена СПЧ, блогеру можно было бы изменить меру пресечения в виде домашнего ареста, либо вообще ее отменить.

"Это не означает, что уголовное дело будет прекращено. У нас болезнь не является основанием для прекращения уголовного преследования. Но для изменения меры пресечения как раз это такое очень веское основание", - отметила правозащитница.

ФНС требует банкротства Лерчек — слушание 17 марта

Арбитражный суд Москвы 17 марта проверит обоснованность заявления Федеральной налоговой службы России, требующей признать Лерчек банкротом. Заявление поступило в суд 5 февраля. Заявителями в карточке дела указаны ФНС России и ее управление по Кировской области.

Как следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости, блогер задолжает государству 172,9 миллиона рублей. Кроме того, несколько ее банковских счетов заблокированы.

Кто такая Лерчек

Валерия Владимировна Чекалина , урожденная Феопентова, появилась на свет 6 октября 1992 года в Тольятти. После смерти отца, когда Валерии было семь лет, заботу о детях взяла на себя ее мать.

В 2009 году, окончив школу с золотой медалью, Валерия переехала в Москву и поступила в Высшую школу бизнеса МГУ. Закончив бакалавриат с отличием, она продолжила обучение в магистратуре экономического факультета МГУ.

В 2012 году Валерия связала свою жизнь с бизнесменом Артемом Чекалиным. В 2016 году у пары родились двойняшки Богдан и Алиса, а в 2022 году — сын Лев.

Карьера и фитнес-марафоны

Популярность Валерии как блогера резко возросла после рождения двойни. Она решила развивать успех и начала делиться с подписчиками рекомендациями по фитнесу, здоровому питанию, похудению, а также советами по уходу за собой.

С ростом популярности блога, Чекалина запустила платные марафоны по снижению веса, обещая участникам добиться идеальной фигуры за четыре недели. Позже она расширила ассортимент своих инфопродуктов, начав обучать подписчиков созданию контента и заработкам в социальных сетях.

В 2018 году Лерчек основала собственный бренд косметики Letique Cosmetics, специализирующейся на уходовых средствах, а в 2021 году — бренд нижнего белья LEANI. Успехи Валерии не остались незамеченными: в 2020 году Forbes включил ее в топ-15 самых состоятельных блогеров России с годовым доходом в 610 тысяч долларов.

Уголовное дело и домашний арест

В 2022-м начались проблемы с законом. Следственный комитет установил : за полгода обвиняемые вывели за границу 251,5 миллиона рублей. В качестве получателя средств фигурировали компании из Объединенных Арабских Эмиратов. При оформлении транзакций банковским служащим предоставлялись фиктивные документы.

Весной 2023 года Лерчек и Артем Чекалин оказались в другой неприятной ситуации. Их обвинили в том, что они не заплатили налоги на сумму более 300 миллионов рублей.

Лерчек, которая ведет свой бизнес, зарабатывала больше 150 миллионов в год. Чтобы не платить больше налогов, она разделила свой бизнес на несколько частей, используя счета своего мужа и родственников. Это позволило ей оставаться на упрощенной системе налогообложения.

Чекалины признали, что виноваты, и заплатили все налоги, штрафы и пени. К концу 2023 года они выплатили около 500 миллионов рублей. В декабре 2023 года дело о неуплате налогов закрыли, так как они все исправили. А в марте 2024 года закрыли и дело об отмывании денег, так как не было обнаружено состава преступления.

На данный момент мера пресечения для Чекалиной — домашний арест.

Рождение четвертого ребенка в феврале 2026-го

В 2024 году известная блогер подала на развод. Ее брак с Чекалиным был официально расторгнут.

Через год после этого Лерчек встретила нового избранника — Луиса Сквиччиарини, преподавателя аргентинского танго. Вскоре стало известно, что блогер ждет ребенка от него.

Беременность была непростой: в декабре 2025 года Лерчек госпитализировали из-за риска выкидыша, после чего ей провели операцию. В конце февраля 2026 года, находясь под домашним арестом, Валерия родила здорового мальчика.