14:35 26.02.2026 (обновлено: 15:13 26.02.2026)
Блогер Лерчек родила сына
россия, валерия чекалина, оаэ
Россия, Валерия Чекалина, ОАЭ
Блогер Лерчек родила сына

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина
Блогер Валерия Чекалина - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Блогер Валерия Чекалина. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Блогер Валерия Чекалина, находящаяся под домашним арестом, родила сына, рассказал РИА Новости источник из ее окружения.
"Валерия родила сына с помощью кесарева сечения, ребёнок родился здоровый, весом 2,5 кг, мама и малыш чувствуют себя хорошо, сейчас она ещё находится в клинике", - сказал собеседник агентства.
Лерчек находится под домашним арестом по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ. Суд 24 февраля дал ей разрешение на посещение клиники.
РоссияВалерия ЧекалинаОАЭ
 
 
