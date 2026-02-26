https://ria.ru/20260226/lerchek-2076887660.html
Блогер Лерчек родила сына
Блогер Валерия Чекалина, находящаяся под домашним арестом, родила сына, рассказал РИА Новости источник из ее окружения. РИА Новости, 26.02.2026
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Блогер Валерия Чекалина, находящаяся под домашним арестом, родила сына, рассказал РИА Новости источник из ее окружения.
"Валерия родила сына с помощью кесарева сечения, ребёнок родился здоровый, весом 2,5 кг, мама и малыш чувствуют себя хорошо, сейчас она ещё находится в клинике", - сказал собеседник агентства.
Лерчек находится под домашним арестом по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ
. Суд 24 февраля дал ей разрешение на посещение клиники.