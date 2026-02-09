Рейтинг@Mail.ru
Суд начнет слушать дело о банкротстве Лерчек в марте - РИА Новости, 09.02.2026
15:52 09.02.2026 (обновлено: 15:57 09.02.2026)
Суд начнет слушать дело о банкротстве Лерчек в марте
Суд начнет слушать дело о банкротстве Лерчек в марте - РИА Новости, 09.02.2026
Суд начнет слушать дело о банкротстве Лерчек в марте
Арбитражный суд Москвы назначил на 17 марта проверку обоснованности заявления ФНС России, требующей признать банкротом блогера Валерию Чекалину (Лерчек),... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T15:52:00+03:00
2026-02-09T15:57:00+03:00
происшествия, россия, кировская область, федеральная налоговая служба (фнс россии), москва, валерия чекалина
Происшествия, Россия, Кировская область, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Москва, Валерия Чекалина
Суд начнет слушать дело о банкротстве Лерчек в марте

Суд в Москве начнет слушать дело о банкротстве Лерчек 17 марта

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина
Блогер Валерия Чекалина - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Блогер Валерия Чекалина. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы назначил на 17 марта проверку обоснованности заявления ФНС России, требующей признать банкротом блогера Валерию Чекалину (Лерчек), говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Заявление поступило в суд 5 февраля, в понедельник суд принял его к рассмотрению и возбудил дело о банкротстве. Заявителями в карточке дела указаны Федеральная налоговая служба России и управление ФНС по Кировской области.
Как следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости, у Лерчек сейчас задолженность перед налоговой в 172,9 миллиона рублей. Кроме того, несколько ее банковских счетов заблокированы.
Суд в Москве в настоящее время рассматривает уголовное дело в отношении бывших супругов Чекалиных.
По версии следствия, Чекалина и ее супруг Артем вместе с партнером Романом Вишняком при продаже в сети фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на счет в ОАЭ. При этом, как указывает следствие, предоставили кредитной организации недостоверные документы. Вишняк признал вину, суд приговорил его к 2,5 годам колонии со штрафом 500 тысяч рублей.
Блогер Валерия Чекалина на заседании Гагаринского районного суда в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Блогера Лерчек увезли на скорой из-за проблем с ногой
Вчера, 12:52
 
