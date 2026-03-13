Блогер Лерчек начала проходить курс химиотерапии
Блогер Лерчек начала проходить курс химиотерапии - РИА Новости, 13.03.2026
Блогер Лерчек начала проходить курс химиотерапии
Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), у которой недавно обнаружили онкологическое заболевание, начала проходить курс химиотерапии в онкологическом центре имени... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T10:57:00+03:00
2026-03-13T10:57:00+03:00
2026-03-13T10:57:00+03:00
https://ria.ru/20260311/lerchek-2080021087.html
здоровье - общество, валерия чекалина, блогер
Здоровье - Общество, Валерия Чекалина, Блогер
Блогер Лерчек начала проходить курс химиотерапии
РИА Новости: Лерчек начала курс химиотерапии в онкоцентре имени Блохина
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), у которой недавно обнаружили онкологическое заболевание, начала проходить курс химиотерапии в онкологическом центре имени Блохина в пятницу, рассказали РИА Новости в ее окружении.
"Сегодня начала курс химиотерапии в больнице имени Блохина", - сказал собеседник агентства.
Врачи обнаружили у находящейся под домашним арестом Лерчек рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике, ногах и, возможно, легких.
Блогер 24 февраля родила четвертого ребенка от тренера по танцам аргентинца Луиса Сквиччиарини. На следующий день после выписки она была госпитализирована в онкологическую реанимацию.