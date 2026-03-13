Блогер Лерчек начала проходить курс химиотерапии

Блогер Валерия Чекалина на заседании Гагаринского районного суда в Москве

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), у которой недавно обнаружили онкологическое заболевание, начала проходить курс химиотерапии в онкологическом центре имени Блохина в пятницу, рассказали РИА Новости в ее окружении.

"Сегодня начала курс химиотерапии в больнице имени Блохина", - сказал собеседник агентства.

Врачи обнаружили у находящейся под домашним арестом Лерчек рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике, ногах и, возможно, легких.