Блогеру Лерчек диагностировали рак
Блогеру Лерчек диагностировали рак - РИА Новости, 08.03.2026
Блогеру Лерчек диагностировали рак
Блогеру Валерии Чекалиной, подозреваемой в незаконном выводе денег за границу, диагностировали рак, сообщил отец ее ребенка Луис Сквиччиарини в соцсетях.
2026-03-08T13:44:00+03:00
2026-03-08T13:44:00+03:00
2026-03-08T15:14:00+03:00
Блогеру Лерчек диагностировали рак
Блогеру Лерчек диагностировали рак с метастазами в легких
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Блогеру Валерии Чекалиной, подозреваемой в незаконном выводе денег за границу, диагностировали рак, сообщил отец ее ребенка Луис Сквиччиарини в соцсетях.
"Получили результат, найдены злокачественные клетки. Мы проходили большое количество исследований, чтобы найти источник рака. Также была проведена операция на позвоночнике — так как несколько позвонков начали разрушаться. А в легких найдены метастазы", — написал он.
Как заявил адвокат блогера Олег Бадма-Халгаев, она отказалась от пребывания в больнице и уехала домой под расписку.
На минувшей неделе Лерчек родила четвертого ребенка. Спустя несколько дней ее госпитализировали в онкологическую реанимацию.
Чекалина
и ее бывший супруг Артем находятся под домашним арестом. По версии следствия, с сентября 2021-го по февраль 2022-го фигуранты продавали фитнес-марафоны и вместе с партнером Романом Вишняком и соучастниками перевели более 251,5 миллиона рублей в ОАЭ
. При этом банку они предоставили документы c ложными сведениями.
Вишняк признал вину, суд приговорил его к 2,5 года колонии и штрафу 500 тысяч рублей. ФНС требует признать Лерчек банкротом, слушания по этому делу должны начаться 17 марта.