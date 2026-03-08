Блогеру Лерчек диагностировали рак

Блогер Валерия Чекалина на заседании в Гагаринском суде в Москве. Архивное фото

Блогер Валерия Чекалина на заседании в Гагаринском суде в Москве

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Блогеру Валерии Чекалиной, подозреваемой в незаконном выводе денег за границу, диагностировали рак, сообщил отец ее ребенка Луис Сквиччиарини в соцсетях.

"Получили результат, найдены злокачественные клетки. Мы проходили большое количество исследований, чтобы найти источник рака. Также была проведена операция на позвоночнике — так как несколько позвонков начали разрушаться. А в легких найдены метастазы", — написал он.

Как заявил адвокат блогера Олег Бадма-Халгаев, она отказалась от пребывания в больнице и уехала домой под расписку.

На минувшей неделе Лерчек родила четвертого ребенка. Спустя несколько дней ее госпитализировали в онкологическую реанимацию.

Чекалина и ее бывший супруг Артем находятся под домашним арестом. По версии следствия, с сентября 2021-го по февраль 2022-го фигуранты продавали фитнес-марафоны и вместе с партнером Романом Вишняком и соучастниками перевели более 251,5 миллиона рублей в ОАЭ . При этом банку они предоставили документы c ложными сведениями.