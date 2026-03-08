Блогеру Лерчек диагностировали рак

Рейтинг@Mail.ru
13:44 08.03.2026 (обновлено: 15:14 08.03.2026)
Блогеру Валерии Чекалиной, подозреваемой в незаконном выводе денег за границу, диагностировали рак, сообщил отец ее ребенка Луис Сквиччиарини в соцсетях. РИА Новости, 08.03.2026
россия, оаэ, москва, валерия чекалина, артем чекалин
Россия, ОАЭ, Москва, Валерия Чекалина, Артем Чекалин, Шоубиз
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина на заседании в Гагаринском суде в Москве
Блогер Валерия Чекалина на заседании в Гагаринском суде в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Блогер Валерия Чекалина на заседании в Гагаринском суде в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Блогеру Валерии Чекалиной, подозреваемой в незаконном выводе денег за границу, диагностировали рак, сообщил отец ее ребенка Луис Сквиччиарини в соцсетях.
"Получили результат, найдены злокачественные клетки. Мы проходили большое количество исследований, чтобы найти источник рака. Также была проведена операция на позвоночнике — так как несколько позвонков начали разрушаться. А в легких найдены метастазы", — написал он.
Как заявил адвокат блогера Олег Бадма-Халгаев, она отказалась от пребывания в больнице и уехала домой под расписку.
На минувшей неделе Лерчек родила четвертого ребенка. Спустя несколько дней ее госпитализировали в онкологическую реанимацию.
Чекалина и ее бывший супруг Артем находятся под домашним арестом. По версии следствия, с сентября 2021-го по февраль 2022-го фигуранты продавали фитнес-марафоны и вместе с партнером Романом Вишняком и соучастниками перевели более 251,5 миллиона рублей в ОАЭ. При этом банку они предоставили документы c ложными сведениями.
Вишняк признал вину, суд приговорил его к 2,5 года колонии и штрафу 500 тысяч рублей. ФНС требует признать Лерчек банкротом, слушания по этому делу должны начаться 17 марта.
ШоубизРоссияОАЭМоскваВалерия ЧекалинаАртем Чекалин
 
 
