Прокуратура согласилась на приостановку дела против Лерчек из-за ее болезни

В конце февраля блогер родила четвертого ребенка. Спустя несколько дней ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. У нее нашли рак желудка четвертой стадии. Сейчас она проходит курс химиотерапии. Как рассказала адвокат Юлия Лисановская, из-за болезни у Лерчек появились проблемы со зрением. Защита попросила приостановить производство по делу, а также снять с нее домашний арест.