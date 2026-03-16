Прокуратура согласилась на приостановку дела против Лерчек из-за ее болезни

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Прокуратура согласилась на приостановку дела против блогера Лерчек из-за ее болезни.
"Мы просим выделить дело в отношении Валерии Чекалиной и приостановить его производство, а в отношении Чекалина Артема продолжить рассмотрение", — сказала прокурор.
В конце февраля блогер родила четвертого ребенка. Спустя несколько дней ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. У нее нашли рак желудка четвертой стадии. Сейчас она проходит курс химиотерапии. Как рассказала адвокат Юлия Лисановская, из-за болезни у Лерчек появились проблемы со зрением. Защита попросила приостановить производство по делу, а также снять с нее домашний арест.
По версии следствия, с сентября 2021-го по февраль 2022-го Чекалина и ее бывший супруг Артем продавали фитнес-марафоны и вместе с партнером Романом Вишняком и соучастниками перевели более 251,5 миллиона рублей в ОАЭ. При этом банку они предоставили документы c ложными сведениями.
Последнее судебное заседание 9 февраля перенесли по причине состояния здоровья блогера: из-за проблем с ногой ее увезли на машине скорой помощи.