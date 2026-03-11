https://ria.ru/20260311/lerchek-2079948130.html
В СПЧ предложили освободить блогера Лерчек из-под домашнего ареста
Блогера Валерию Чекалину (Лерчек), у которой диагностировали рак, нужно освободить из-под домашнего ареста, заявила РИА Новости член Совета при президенте РФ по
В СПЧ предложили освободить блогера Лерчек из-под домашнего ареста
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Блогера Валерию Чекалину (Лерчек), у которой диагностировали рак, нужно освободить из-под домашнего ареста, заявила РИА Новости член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.
Блогер 24 февраля родила четвёртого ребёнка от тренера по танцам аргентинца Луиса Сквиччиарини, а 3 марта была госпитализирована в онкологическую реанимацию. Позже Сквиччиарини сообщил в соцсетях, что у Чекалиной
обнаружили злокачественные клетки. Ей была проведена операция на позвоночнике, поскольку несколько позвонков начали разрушаться, а в легких найдены метастазы. Источник РИА Новости сообщал, что Лерчек проходит лечение в государственном онкологическом центре.
"Однозначно, потому что человеку с таким диагнозом нужно постоянно являться в медицинское учреждение", - сказала Меркачева
, отвечая на вопрос, нужно ли освободить Чекалину из-под домашнего ареста.
По словам члена СПЧ, блогеру можно было бы изменить меру пресечения в виде домашнего ареста, либо вообще ее отменить.
"Это не означает, что уголовное дело будет прекращено. У нас болезнь не является основанием для прекращения уголовного преследования. Но для изменения меры пресечения как раз это такое очень веское основание", - отметила правозащитница.
Чекалина находится под домашним арестом по уголовному делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ
. Вместе с ней фигурантом проходит её бывший супруг Артём Чекалин. Уголовное дело рассматривает Гагаринский суд Москвы
. Последнее перед родами судебное заседание не состоялось, поскольку Чекалину забрала карета скорой помощи из-за боли в суставе.