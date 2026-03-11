В СПЧ предложили освободить блогера Лерчек из-под домашнего ареста

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Блогера Валерию Чекалину (Лерчек), у которой диагностировали рак, нужно освободить из-под домашнего ареста, заявила РИА Новости член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

По словам члена СПЧ, блогеру можно было бы изменить меру пресечения в виде домашнего ареста, либо вообще ее отменить.

"Это не означает, что уголовное дело будет прекращено. У нас болезнь не является основанием для прекращения уголовного преследования. Но для изменения меры пресечения как раз это такое очень веское основание", - отметила правозащитница.