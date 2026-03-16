У блогера Лерчек, которой провели химиотерапию, начал слепнуть глаз

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. У блогера Лерчек (Валерий Чекалиной), которой провели химиотерапию для лечения рака четвертой стадии, начал слепнуть один глаз, сообщила в Гагаринском суде Москвы ее адвокат Юлия Лисановская.

Блогер в конце февраля родила четвертого ребёнка, на следующий день после выписки ее госпитализировали в онкологическую реанимацию и обнаружили рак желудка четвертой стадии. В минувшую пятницу ей провели химиотерапию в НМИЦ Онкологии имени Блохина.