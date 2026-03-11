Находящаяся под домашним арестом Лерчек проходит лечение в онкоцентре

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Находящаяся под домашним арестом блогер Лерчек (Валерия Чекалина) проходит лечение в государственном онкологическом центре, сообщил РИА Новости источник из её окружения.

От дальнейшего нахождения в больнице она отказалась, чтобы побыть с новорождённым сыном, сообщала РИА Новости ее защита.