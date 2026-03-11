Находящаяся под домашним арестом Лерчек проходит лечение в онкоцентре

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Находящаяся под домашним арестом блогер Лерчек (Валерия Чекалина) проходит лечение в государственном онкологическом центре, сообщил РИА Новости источник из её окружения.
"Валерия проходит лечение в государственном онкологическом центре", - сказал собеседник агентства.
Утром 8 марта отец её ребёнка Луис Сквиччиарини сообщил в соцсетях, что у Чекалиной обнаружили злокачественные клетки. Ей также была проведена операция на позвоночнике, поскольку несколько позвонков начали разрушаться, а в легких найдены метастазы.
От дальнейшего нахождения в больнице она отказалась, чтобы побыть с новорождённым сыном, сообщала РИА Новости ее защита.
Блогер находится под домашним арестом по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ. Она неоднократно жаловалась на состояние здоровья. Сквиччиарини указывал, что за время следствия она обращалась к следователю для разрешения посетить врача, но получала отказы.