Находящаяся под домашним арестом Лерчек проходит лечение в онкоцентре - РИА Новости, 11.03.2026
12:13 11.03.2026
Находящаяся под домашним арестом Лерчек проходит лечение в онкоцентре
Находящаяся под домашним арестом Лерчек проходит лечение в онкоцентре - РИА Новости, 11.03.2026
Находящаяся под домашним арестом Лерчек проходит лечение в онкоцентре
оаэ, валерия чекалина, валерия (алла перфилова)
ОАЭ, Валерия Чекалина, Валерия (Алла Перфилова)
Находящаяся под домашним арестом Лерчек проходит лечение в онкоцентре

РИА Новости: блогер Лерчек проходит лечение в государственном онкоцентре

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина
Блогер Валерия Чекалина - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Блогер Валерия Чекалина. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Находящаяся под домашним арестом блогер Лерчек (Валерия Чекалина) проходит лечение в государственном онкологическом центре, сообщил РИА Новости источник из её окружения.
"Валерия проходит лечение в государственном онкологическом центре", - сказал собеседник агентства.
Утром 8 марта отец её ребёнка Луис Сквиччиарини сообщил в соцсетях, что у Чекалиной обнаружили злокачественные клетки. Ей также была проведена операция на позвоночнике, поскольку несколько позвонков начали разрушаться, а в легких найдены метастазы.
От дальнейшего нахождения в больнице она отказалась, чтобы побыть с новорождённым сыном, сообщала РИА Новости ее защита.
Блогер находится под домашним арестом по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ. Она неоднократно жаловалась на состояние здоровья. Сквиччиарини указывал, что за время следствия она обращалась к следователю для разрешения посетить врача, но получала отказы.
Отец ребенка блогера Лерчек опубликовал фотографии из роддома
2 марта, 17:28
Отец ребенка блогера Лерчек опубликовал фотографии из роддома
2 марта, 17:28
 
