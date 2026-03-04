Рейтинг@Mail.ru
Блогера Лерчек госпитализировали в онкологическую реанимацию
02:24 04.03.2026
Блогера Лерчек госпитализировали в онкологическую реанимацию
Блогера Лерчек госпитализировали в онкологическую реанимацию - РИА Новости, 04.03.2026
Блогера Лерчек госпитализировали в онкологическую реанимацию
Находящуюся под домашним арестом блогера Лерчек (Валерию Чекалину) госпитализировали в реанимацию онкологического отделения, сообщил РИА Новости источник из ее... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T02:24:00+03:00
2026-03-04T02:24:00+03:00
Блогера Лерчек госпитализировали в онкологическую реанимацию

Находящуюся под домашним арестом Лерчек отправили в онкологическую реанимацию

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Находящуюся под домашним арестом блогера Лерчек (Валерию Чекалину) госпитализировали в реанимацию онкологического отделения, сообщил РИА Новости источник из ее окружения.
Блогер Валерия Чекалина 24 февраля родила четвертого ребенка от тренера по танцам аргентинца Луиса Сквиччиарини. В понедельник ее выписали с новорожденным сыном из роддома.
Лерчек потребовалась экстренная операция при родах, рассказал отец ребенка
2 марта, 17:25
«
"Валерию во вторник госпитализировали в онкологическую реанимацию", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что новорожденный ребенок остался дома.
Чекалина находится под домашним арестом по уголовному делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ. Вместе с ней фигурантом проходит ее бывший супруг Артем Чекалин.
Дело рассматривает Гагаринский суд Москвы. Утром перед судебным заседанием 9 февраля Чекалину забрала карета скорой помощи, поскольку она почувствовала боль в суставе, у блогера "отнималась нога", сообщала РИА Новости ее защита.
Следствие изъяло у блогера Лерчек украшения и 46 миллионов рублей
7 февраля, 09:49
 
Шоубиз
 
 
