https://ria.ru/20260304/arest-2078337548.html
Блогера Лерчек госпитализировали в онкологическую реанимацию
Блогера Лерчек госпитализировали в онкологическую реанимацию - РИА Новости, 04.03.2026
Блогера Лерчек госпитализировали в онкологическую реанимацию
Находящуюся под домашним арестом блогера Лерчек (Валерию Чекалину) госпитализировали в реанимацию онкологического отделения, сообщил РИА Новости источник из ее... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T02:24:00+03:00
2026-03-04T02:24:00+03:00
2026-03-04T02:24:00+03:00
шоубиз
происшествия
москва
валерия чекалина
артем чекалин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063812986_0:0:3126:1758_1920x0_80_0_0_b229651d2befda569bccf318627aedbb.jpg
https://ria.ru/20260302/lerchek-2077960794.html
https://ria.ru/20260207/lerchek-2072859538.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063812986_395:0:3126:2048_1920x0_80_0_0_9507a693ecb2a5736752f9ed71710342.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, валерия чекалина, артем чекалин, россия
Шоубиз, Происшествия, Москва, Валерия Чекалина, Артем Чекалин, Россия
Блогера Лерчек госпитализировали в онкологическую реанимацию
Находящуюся под домашним арестом Лерчек отправили в онкологическую реанимацию