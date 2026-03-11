СМИ раскрыли подробности болезни блогера Лерчек

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. У блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) выявили рак на последней стадии, пишет Life.
"Блогеру Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами", — говорится в публикации.
Как пишет издание со ссылкой на близкую подругу Чекалиной Алину Акилову, блогер страдает от болей и регулярно принимает анальгетики.
В конце февраля Лерчек родила четвертого ребенка. Спустя несколько дней ее госпитализировали в онкологическую реанимацию.
Чекалина и ее бывший супруг Артем находятся под домашним арестом. По версии следствия, с сентября 2021-го по февраль 2022-го фигуранты продавали фитнес-марафоны и вместе с партнером Романом Вишняком и соучастниками перевели более 251,5 миллиона рублей в ОАЭ. При этом банку они предоставили документы c ложными сведениями.
Вишняк признал вину, суд приговорил его к 2,5 года колонии и штрафу 500 тысяч рублей. ФНС требует признать Лерчек банкротом, слушания по этому делу должны начаться 17 марта.
