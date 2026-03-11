Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли подробности болезни блогера Лерчек - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
09:50 11.03.2026 (обновлено: 10:29 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/bloger-2079877250.html
СМИ раскрыли подробности болезни блогера Лерчек
СМИ раскрыли подробности болезни блогера Лерчек - РИА Новости, 11.03.2026
СМИ раскрыли подробности болезни блогера Лерчек
У блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) выявили рак на последней стадии, пишет Life. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T09:50:00+03:00
2026-03-11T10:29:00+03:00
шоубиз
оаэ
валерия чекалина
федеральная налоговая служба (фнс россии)
россия
москва
артем чекалин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057128723_0:131:2878:1750_1920x0_80_0_0_36bd8252cc2649068eb51ecfea41f5de.jpg
https://ria.ru/20260308/vrachi-2079371321.html
https://ria.ru/20260308/lerchek-2079387442.html
оаэ
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057128723_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_681236b10d527a70b3acc086cab974e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оаэ, валерия чекалина, федеральная налоговая служба (фнс россии), россия, москва, артем чекалин
Шоубиз, ОАЭ, Валерия Чекалина, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Россия, Москва, Артем Чекалин
СМИ раскрыли подробности болезни блогера Лерчек

Life: блогер Лерчек страдает раком желудка в четвертой стадии

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина, обвиняемая в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов, на заседании в Гагаринском суде в Москве
Блогер Валерия Чекалина, обвиняемая в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов, на заседании в Гагаринском суде в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Блогер Валерия Чекалина, обвиняемая в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов, на заседании в Гагаринском суде в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. У блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) выявили рак на последней стадии, пишет Life.
"Блогеру Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами", — говорится в публикации.
Блогер Валерия Чекалина на заседании в Гагаринском суде в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Блогеру Лерчек диагностировали рак
8 марта, 13:44
Как пишет издание со ссылкой на близкую подругу Чекалиной Алину Акилову, блогер страдает от болей и регулярно принимает анальгетики.
В конце февраля Лерчек родила четвертого ребенка. Спустя несколько дней ее госпитализировали в онкологическую реанимацию.
Чекалина и ее бывший супруг Артем находятся под домашним арестом. По версии следствия, с сентября 2021-го по февраль 2022-го фигуранты продавали фитнес-марафоны и вместе с партнером Романом Вишняком и соучастниками перевели более 251,5 миллиона рублей в ОАЭ. При этом банку они предоставили документы c ложными сведениями.
Вишняк признал вину, суд приговорил его к 2,5 года колонии и штрафу 500 тысяч рублей. ФНС требует признать Лерчек банкротом, слушания по этому делу должны начаться 17 марта.
Блогер Валерия Чекалина - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Блогер Лерчек отказалась от госпитализации
8 марта, 15:14
 
ШоубизОАЭВалерия ЧекалинаФедеральная налоговая служба (ФНС России)РоссияМоскваАртем Чекалин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала