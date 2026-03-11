Что с Лерчек прямо сейчас и как проходит лечение от рака

Блогер Валерия Чекалина, обвиняемая в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов, на заседании в Гагаринском суде в Москве

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Рак желудка — этот диагноз потряс поклонников блогера. Валерия Чекалина узнала о страшной болезни вскоре после родов.

Разбираемся, что известно о ее состоянии, какие прогнозы дают врачи, и есть ли шансы на ремиссию.

Кто такая Лерчек

Семья вела активную светскую жизнь. В 2022-м начались проблемы с законом. Следственный комитет установил : за полгода обвиняемые вывели за границу 251,5 миллиона рублей.

В качестве получателя средств фигурировали компании из Объединенных Арабских Эмиратов. При оформлении транзакций банковским служащим предоставлялись фиктивные документы. На данный момент мера пресечения для Чекалиной — домашний арест.

Как стало известно о раке желудка у Лерчек

Информация о диагнозе появилась в начале марта 2026-го. До этого об онкологии не было известно широкой публике.

Что произошло после родов в феврале 2026 года

Четвертого ребенка Лерчек родила 26 февраля 2026-го. Сын весил 2,5 килограмма. Роды прошли путем экстренного кесарева сечения.

Почти сразу после выписки из роддома, ее экстренно госпитализировали в онкологическую реанимацию.

Гистология плаценты и первые признаки онкологии

Спустя несколько дней после родов под арестом состояние Валерии Чекалиной ухудшилось.

Гистология плаценты показала наличие злокачественных клеток. Последующие обследования подтвердили опасения врачей.

Кто первым рассказал о диагнозе

Луис Сквиччиарини сообщил в соцсетях о страшной новости 8 марта: у Чекалиной обнаружили рак желудка. Позднее стало известно — 4 стадия.

Точный диагноз

Медицинское заключение не оставило сомнений: онкологический диагноз тяжелый.

Что означает 4 стадия рака желудка

Стадии рака желудка классифицируются от 1 до 4. 4 стадия рака желудка — это терминальная фаза заболевания.

Она считается самой тяжелой и запущенной формой болезни. На этом этапе опухоль прорастает через все слои органа и распространяется на соседние ткани. Также дает отдаленные метастазы.

Она считается самой тяжелой и запущенной формой болезни. На этом этапе опухоль прорастает через все слои органа и распространяется на соседние ткани. Также дает отдаленные метастазы.

Именно наличие вторичных очагов опухоли в органах, которые находятся далеко от желудка (в легких, костях или мозге), официально переводит рак в 4-ю стадию.

Метастазы в легкие и поражение позвоночника

У Чекалиной обнаружены метастазы в легких. Кроме того, несколько позвонков начали разрушаться.

Ранее была проведена срочная операция на позвоночнике, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение костной ткани. Без вмешательства пациентка могла потерять подвижность.

Как домашний арест повлиял на своевременность диагностики

Условия домашнего ареста не предполагали свободного посещения медицинских учреждений. Сквиччиарини подчеркнул: несмотря на жалобы на самочувствие, следователь не давал согласия на выезд в больницу в период расследования.

Состояние Лерчек сейчас

По состоянию на 11 марта 2026-го блогер находится дома под арестом.

Обезболивающая терапия и пребывание дома

Болевые ощущения носят регулярный характер, что вынуждает принимать препараты для купирования боли. Госпитализация была прервана по личному требованию — приоритетом стало пребывание с ребенком.

Терапевтический курс осуществляется в рамках государственной системы здравоохранения. Вопрос о присутствии на процессе 16 марта зависит от медицинского заключения о текущем состоянии пациентки

Переговоры с китайским врачом

Близкие блогера ведут переговоры о возможности зарубежного лечения. Алина Акилова, подруга Валерии, рассказала о варианте консультации со специалистом из Китая

Китайский врач может предложить альтернативные протоколы терапии. Однако домашний арест создает сложности для выезда за границу.

Позиция близких и бойфренда Луиса Сквиччиарини

Луис Сквиччиарини активно поддерживает Валерию. Он публикует обновления о состоянии здоровья в соцсетях.

Алина Акилова также выражает поддержку. Близкие надеются на возможность таргетной терапии или иммунотерапии.

Прогнозы врачей

Онкологический диагноз 4 стадии требует честного разговора о перспективах.

Комментарий онколога о шансах на ремиссию

При метастазах в отдаленных органах ремиссия достигается редко. Химиотерапия может замедлить прогрессирование, но не гарантирует излечение.

Евгений Черемушкин, известный онколог, отмечает : при такой картине борьба с заболеванием очень сложная, излечить его практически невозможно.

Статистика выживаемости при 4 стадии рака желудка

Пятилетняя выживаемость при 4 стадии рака желудка не превышает 5–30%. Прогноз выживаемости зависит от ответа на терапию.

Метастазы в легких ухудшают статистику. Поражение позвоночника указывает на системный характер заболевания.

Могла ли беременность ускорить развитие рака

Беременность создает гормональную нагрузку на организм. Евгений Черемушкин считает , что это могло повлиять на скорость роста опухоли.

Четвертый ребенок Лерчек появился на свет здоровым. Однако роды под арестом и стресс могли ослабить иммунитет Валерии.

Реакция общества и близких

Новости о болезни вызвали широкий резонанс в обществе.

Призывы к амнистии и приостановке дела

Катя Гордон, Виктория Боня и другие звезды призвали пересмотреть меру пресечения. Они требуют амнистию для блогера по состоянию здоровья.

Ева Меркачева , член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), предложила освободить Чекалину из-под домашнего ареста для прохождения качественного лечения.

Могут ли освободить Лерчек для лечения

ФНС требует признать Лерчек банкротом, слушания должны начаться 17 марта.