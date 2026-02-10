Почему старший сын Усольцевой верит, что семья выжила

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Больше четырех месяцев прошло с момента исчезновения семьи Усольцевых. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Сын пропавшей женщины уверен: мать, отчим и 5-летняя сестра живы.

Что известно о деле семьи сегодня?

Выходные, которые закончились исчезновением

Вечером 27 сентября 2025-го на турбазу в Партизанском районе Красноярского края приехала семья из трех человек: Сергей Усольцев (64 года), его жена Ирина, (48 лет), их общая дочь Арина — 5 лет. По дороге они остановились на Минской петле — известной смотровой площадке с видом на горы. Забронировали баню на вечер.

© МВД 24/Telegram Поиск пропавших в турпоходе двух взрослых и пятилетней девочки из Красноярска © МВД 24/Telegram Поиск пропавших в турпоходе двух взрослых и пятилетней девочки из Красноярска

Утром 28 сентября супруги подробно расспрашивали персонал турбазы о маршруте к скале Буратинка. Директор базы Евгений Кудряшов позже подчеркнул важную деталь: туристической группы не было. Гида тоже. Семья планировала идти только втроем.

В тот же день они покинули турбазу. Их автомобиль Skoda Kodiaq обнаружили у подножия Кутурчинского Белогорья. Свидетели видели двух взрослых с ребенком и рюкзаками — они начали подъем в гору. С этого момента их след затерялся.

Ни одной улики

Активные поиски продолжались до 12 октября 2025 года. Спасатели, волонтеры и полиция прочесывали местность. Применяли беспилотники, тепловизоры и проходимые автомобили, сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Результата не было.

По факту безвестного исчезновения возбудили уголовное дело по пункту "а" части второй статьи 105 Уголовного кодекса — убийство двух или более лиц. Но следователи подчеркивают: приоритетной остается версия несчастного случая.

В конце января 2026-го поиски возобновили, сообщили РИА Новости в ГСУ СК региона, 30 и 31 числа спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда два дня обследовали определенную территорию в рамках расследования уголовного дела. Новой информации также не получили.

Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" продолжает работу со Следственным комитетом и полицией, но в консультативном формате. Активные работы с участием добровольцев возобновятся весной, после схода снега.

Новые детали

Ирина Усольцева занималась духовными практиками и проводила соответствующие встречи, рассказала ее помощница Дарья Фурштейн. Она знала весь рабочий график. И 29 сентября — в понедельник, на следующий день после исчезновения — у Ирины должна была состояться встреча в Красноярске. Когда клиенты сообщили, что женщина не пришла, Фурштейн написала ее сыну Даниилу Баталову. Он и подал заявление в полицию.

Телефон Ирины Усольцевой не подавал сигнала в день исчезновения. Как сообщили в региональном главке Следственного комитета, в районе предполагаемой пропажи сигнал ее мобильного оператора не проходил. "Местность сложная — таежная, горная", — отметил представитель следственного управления.

По данным РИА Новости, у Ирины Усольцевой имелись три исполнительных производства на общую сумму 4750 рублей 65 копеек. Все они касались штрафов за административные нарушения, зафиксированные камерами дорожного движения в Красноярском крае. Один исполнительный лист на 250 рублей был выдан 10 сентября — еще до исчезновения. Два других, на 2250 рублей каждый, завели уже в декабре.

Странный звонок из Испании

Сын Ирины Усольцевой от первого брака, Даниил Баталов, не верит в трагический исход. Он заявил: по его мнению, семья жива. Аргумент — отсутствие следов.

"Я сам там был, я сам там искал и не нашел следов. А такого не бывает. Я все-таки считаю, что они куда-то уехали. Я не знаю причины, как я и говорил ранее. Но я сердцем надеюсь, я головой думаю, что они куда-то уехали", — сказал молодой человек.

Баталов подчеркнул, что старается жить дальше. Переезжать в другой город не планирует. Недавно сделал предложение своей девушке.

После исчезновения родных Даниилу поступил звонок из Испании. "Но это, скорее всего, было подтверждение номера, я как раз телефон менял. Я попытался перезвонить, но номер этот одноразовый", — рассказал он. Баталов признался, что ему хотелось бы верить в связь этого звонка с пропавшими, однако он понимает — такая версия маловероятна.

Могли ли они выжить?

Руководитель и координатор поисковой организации "ПримПоиск" Кристина Вульферт рассказала РИА Новости: чтобы выжить в зимовье при таких суровых условиях, семья должна была очень хорошо подготовиться.

© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Поисково-спасательные работы после исчезновения семьи с ребенком в Красноярском крае © Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Поисково-спасательные работы после исчезновения семьи с ребенком в Красноярском крае

"Тут должно сложиться много факторов: подготовленная избушка (зимовье), наличие лекарств, умение выживать и добывать еду в таких условиях и так далее. Пока люди не найдены, принято их считать живыми. Но здесь, конечно же, сложная история и очень уж суровые условия выживания. Хотя чудеса бывают", — отметила эксперт.