Сын Усольцевой считает, что семья может быть жива

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Сын Ирины Усольцевой, пропавшей с мужем и ребенком в красноярской тайге в конце сентября 2025 года, считает, что семья может быть жива, потому что никаких следов так и не было найдено.
"Я сам там был, я сам там искал и не нашел следов. А такого не бывает. Я все-таки считаю, что они куда-то уехали. Я не знаю причины, как я и говорил ранее. Но я сердцем надеюсь, я головой думаю, что они куда-то уехали", - сказал Даниил Баталов в эфире "Пусть говорят" на Первом канале.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября 2025 года сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), приоритетной остается версия о несчастном случае. Активные поиски завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели.
2 февраля, 10:16