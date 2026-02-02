Рейтинг@Mail.ru
Стало известно о задолженности пропавшей в Красноярском крае Усольцевой
05:13 02.02.2026 (обновлено: 06:11 02.02.2026)
Стало известно о задолженности пропавшей в Красноярском крае Усольцевой
Стало известно о задолженности пропавшей в Красноярском крае Усольцевой - РИА Новости, 02.02.2026
Стало известно о задолженности пропавшей в Красноярском крае Усольцевой
Ирина Усольцева, пропавшая вместе с мужем Сергеем и дочерью в Красноярском крае, должна около пяти тысяч рублей за правонарушения, зафиксированные камерами... РИА Новости, 02.02.2026
происшествия
красноярский край
россия
красноярский край
россия
происшествия, красноярский край, россия
Происшествия, Красноярский край, Россия
Стало известно о задолженности пропавшей в Красноярском крае Усольцевой

РИА Новости: пропавшая Ирина Усольцева должна ФССП около пяти тысячей рублей

КРАСНОЯРСК, 2 фев - РИА Новости. Ирина Усольцева, пропавшая вместе с мужем Сергеем и дочерью в Красноярском крае, должна около пяти тысяч рублей за правонарушения, зафиксированные камерами дорожного движения в регионе, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Так, у Ирины Усольцевой имеется три исполнительных производства с общей суммой задолженности в 4750 рублей 65 копеек. Все три документа касаются штрафов за административные правонарушения, зафиксированные камерами дорожного движения Госавтоинспекции Красноярского края. Один из исполнительных листов на сумму 250 рублей 65 копеек был выдан Ирине до ее исчезновения - 10 сентября 2025 года. Два других листа были заведены 19 и 24 декабря, каждый на сумму 2250 рублей.
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда во время поисков семьи Усольцевых - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Двухдневные поиски семьи Усольцевых результатов не дали
Вчера, 07:03
В региональном управлении службы судебных приставов подтвердили РИА Новости, что исполнительные производства находится на исполнении управления. "На данный период времени исполнительные производства о взыскании административных штрафов в отношении гражданки Усольцевой Ирины Владимировны находятся на исполнении, основания для их приостановления отсутствуют. Исполнительных документов по решению судов в отношении должницы на исполнении нет", - сообщили в УФССП.
Также там отметили, что задолженности по неоплаченным административным штрафам не переходят к наследникам.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября 2025 года сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярскомкрае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело по пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц), приоритетной остается версия о несчастном случае. Активные поиски завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели.
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
СК пояснил, почему возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых
30 января, 05:00
 
ПроисшествияКрасноярский крайРоссия
 
 
