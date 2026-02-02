Стало известно о задолженности пропавшей в Красноярском крае Усольцевой

Кадр видео, в котором Ирина Усольцева рассказала, что ее 5-летняя девочка решила пойти в поход с родителями. Архивное фото

© Путь в Любовь. Ирина Усольцева/Telegram Кадр видео, в котором Ирина Усольцева рассказала, что ее 5-летняя девочка решила пойти в поход с родителями

КРАСНОЯРСК, 2 фев - РИА Новости. Ирина Усольцева, пропавшая вместе с мужем Сергеем и дочерью в Красноярском крае, должна около пяти тысяч рублей за правонарушения, зафиксированные камерами дорожного движения в регионе, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Так, у Ирины Усольцевой имеется три исполнительных производства с общей суммой задолженности в 4750 рублей 65 копеек. Все три документа касаются штрафов за административные правонарушения, зафиксированные камерами дорожного движения Госавтоинспекции Красноярского края . Один из исполнительных листов на сумму 250 рублей 65 копеек был выдан Ирине до ее исчезновения - 10 сентября 2025 года. Два других листа были заведены 19 и 24 декабря, каждый на сумму 2250 рублей.

В региональном управлении службы судебных приставов подтвердили РИА Новости, что исполнительные производства находится на исполнении управления. "На данный период времени исполнительные производства о взыскании административных штрафов в отношении гражданки Усольцевой Ирины Владимировны находятся на исполнении, основания для их приостановления отсутствуют. Исполнительных документов по решению судов в отношении должницы на исполнении нет", - сообщили в УФССП.

Также там отметили, что задолженности по неоплаченным административным штрафам не переходят к наследникам.