"ЛизаАлерт" работают совместно с полицией и СК в вопросе поиска Усольцевых

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" работает по поиску семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярском крае в конце сентября прошлого года, со Следственным комитетом РФ и полицией в консультативном формате, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

В пятницу краевые спасатели сообщили, что 30 и 31 января начинают повторные поиски пропавшей семьи Усольцевых.

"Координаторы отряда "ЛизаАлерт" Красноярского края , пока место поиска остается труднодоступным и опасным для добровольцев, работает со Следственным комитетом и полицией в консультативном формате", - рассказали в региональной пресс-службе отряда.

МВД по Красноярскому краю 2 октября 2025 года сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц". С учетом имеющихся в деле доказательств приоритетной остается версия о несчастном случае.