Рейтинг@Mail.ru
"ЛизаАлерт" работают совместно с полицией и СК в вопросе поиска Усольцевых - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:11 30.01.2026 (обновлено: 13:24 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/alert-2071212272.html
"ЛизаАлерт" работают совместно с полицией и СК в вопросе поиска Усольцевых
"ЛизаАлерт" работают совместно с полицией и СК в вопросе поиска Усольцевых - РИА Новости, 30.01.2026
"ЛизаАлерт" работают совместно с полицией и СК в вопросе поиска Усольцевых
Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" работает по поиску семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярском крае в конце сентября прошлого года, со Следственным... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T13:11:00+03:00
2026-01-30T13:24:00+03:00
красноярский край
россия
похищение подростка в красноярске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055402503_0:83:1280:803_1920x0_80_0_0_71db9b5ebb8c2c7b25ad882b3729da55.jpg
https://ria.ru/20260130/usoltsevy-2071194864.html
https://ria.ru/20260130/usoltsevy-2071163736.html
красноярский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055402503_99:0:1218:839_1920x0_80_0_0_6e988a0edcd5f854383d12445caa7459.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярский край, россия, похищение подростка в красноярске
Красноярский край, Россия, Похищение подростка в Красноярске
"ЛизаАлерт" работают совместно с полицией и СК в вопросе поиска Усольцевых

"ЛизаАлерт" работает по поиску Усольцевых с полицией в консультативном формате

© Фото : КГКУ "Спасатель"Спасатели
Спасатели - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото : КГКУ "Спасатель"
Спасатели. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" работает по поиску семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярском крае в конце сентября прошлого года, со Следственным комитетом РФ и полицией в консультативном формате, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
В пятницу краевые спасатели сообщили, что 30 и 31 января начинают повторные поиски пропавшей семьи Усольцевых.
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда во время поисков семьи Усольцевых - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Усольцевы могли бы выжить в зимовье при хорошей подготовке, считает эксперт
Вчера, 12:27
"Координаторы отряда "ЛизаАлерт" Красноярского края, пока место поиска остается труднодоступным и опасным для добровольцев, работает со Следственным комитетом и полицией в консультативном формате", - рассказали в региональной пресс-службе отряда.
МВД по Красноярскому краю 2 октября 2025 года сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц". С учетом имеющихся в деле доказательств приоритетной остается версия о несчастном случае.
Активные поиски завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели. В региональном отделении "Лиза Алерт" поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Эксперт оценила шансы найти Усольцевых
Вчера, 10:49
 
Красноярский крайРоссияПохищение подростка в Красноярске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала