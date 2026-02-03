Рейтинг@Mail.ru
Усольцева планировала рабочую встречу на следующий после пропажи день - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:05 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/usoltsevy-2072051814.html
Усольцева планировала рабочую встречу на следующий после пропажи день
Усольцева планировала рабочую встречу на следующий после пропажи день - РИА Новости, 03.02.2026
Усольцева планировала рабочую встречу на следующий после пропажи день
Ирина Усольцева, пропавшая вместе с мужем и ребенком в тайге Красноярского края, должна была явиться на рабочую встречу на следующий день после пропажи,... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T22:05:00+03:00
2026-02-03T22:05:00+03:00
красноярский край
красноярск
россия
пусть говорят
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2046991785_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ff36443845dd5a3deeb7124e43c2adc7.jpg
https://ria.ru/20251117/poiski-2055368834.html
красноярский край
красноярск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2046991785_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f369d9f2cae5690f278d916c55c30704.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярский край, красноярск, россия, пусть говорят
Красноярский край, Красноярск, Россия, Пусть говорят
Усольцева планировала рабочую встречу на следующий после пропажи день

Усольцева планировала рабочую встречу на следующий день после пропажи в тайге

© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краюСотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Ирина Усольцева, пропавшая вместе с мужем и ребенком в тайге Красноярского края, должна была явиться на рабочую встречу на следующий день после пропажи, сообщила помощница женщины Дарья Фурштейн.
«

"Я знала ее весь график. И, собственно, в понедельник, 29 сентября, у нее должна была быть встреча в Красноярске. И когда клиенты мне уже начали сообщать, что ее не встрече не было, я уже написала Даниилу, сыну (Усольцевой - ред.), и, соответственно, он потом заявление написал в полицию", - рассказала Фурштейн в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.

По ее словам, Усольцева занималась духовными практиками и проводила соответствующие встречи.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября 2025 года сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярскомкрае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело по пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц), приоритетной остается версия о несчастном случае. Активные поиски завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели.
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Спасатели выехали на повторные поиски семьи Усольцевых
17 ноября 2025, 06:51
 
Красноярский крайКрасноярскРоссияПусть говорят
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала