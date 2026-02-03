Усольцева планировала рабочую встречу на следующий после пропажи день

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Ирина Усольцева, пропавшая вместе с мужем и ребенком в тайге Красноярского края, должна была явиться на рабочую встречу на следующий день после пропажи, сообщила помощница женщины Дарья Фурштейн.
"Я знала ее весь график. И, собственно, в понедельник, 29 сентября, у нее должна была быть встреча в Красноярске. И когда клиенты мне уже начали сообщать, что ее не встрече не было, я уже написала Даниилу, сыну (Усольцевой - ред.), и, соответственно, он потом заявление написал в полицию", - рассказала Фурштейн в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.
По ее словам, Усольцева занималась духовными практиками и проводила соответствующие встречи.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября 2025 года сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярскомкрае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело по пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц), приоритетной остается версия о несчастном случае. Активные поиски завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели.
