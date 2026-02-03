Сын Усольцевой сообщил, что ему поступил странный звонок из Испании

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Сын пропавшей Ирины Усольцевой Даниил Баталов сообщил, что после исчезновения родных в Красноярском крае ему поступил странный звонок из Испании.
"У меня был звонок, получается, из Испании. Но это, скорее всего, было подтверждение номера, я как раз телефон менял. Я попытался перезвонить, но номер этот одноразовый", - рассказал Баталов в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале. На вопрос эксперта передачи, допускает ли он возможность того, что этот звонок имел отношение к пропавшим родным, он ответил, что хотел бы так думать, но понимает, что это не так.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября 2025 года сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), приоритетной остается версия о несчастном случае. Активные поиски завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели.