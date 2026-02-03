Рейтинг@Mail.ru
Сын Усольцевой сообщил, что ему поступил странный звонок из Испании - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:08 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/usoltseva-2072052124.html
Сын Усольцевой сообщил, что ему поступил странный звонок из Испании
Сын Усольцевой сообщил, что ему поступил странный звонок из Испании - РИА Новости, 03.02.2026
Сын Усольцевой сообщил, что ему поступил странный звонок из Испании
Сын пропавшей Ирины Усольцевой Даниил Баталов сообщил, что после исчезновения родных в Красноярском крае ему поступил странный звонок из Испании. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T22:08:00+03:00
2026-02-03T22:08:00+03:00
красноярский край
испания
россия
пусть говорят
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2072051662_0:67:1364:834_1920x0_80_0_0_848e6aa8195d5f9a155bef84973f99d2.png
https://ria.ru/20260203/usoltsevy-2072051814.html
красноярский край
испания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2072051662_82:0:1282:900_1920x0_80_0_0_22e7e055a09a43d0b1043c035838dc5c.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярский край, испания, россия, пусть говорят, происшествия
Красноярский край, Испания, Россия, Пусть говорят, Происшествия
Сын Усольцевой сообщил, что ему поступил странный звонок из Испании

Сын Усольцевой Даниил сообщил, что ему поступил странный звонок из Испании

© Фото : Первый канал/Пусть говорятДаниил Баталов
Даниил Баталов - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : Первый канал/Пусть говорят
Даниил Баталов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Сын пропавшей Ирины Усольцевой Даниил Баталов сообщил, что после исчезновения родных в Красноярском крае ему поступил странный звонок из Испании.
"У меня был звонок, получается, из Испании. Но это, скорее всего, было подтверждение номера, я как раз телефон менял. Я попытался перезвонить, но номер этот одноразовый", - рассказал Баталов в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале. На вопрос эксперта передачи, допускает ли он возможность того, что этот звонок имел отношение к пропавшим родным, он ответил, что хотел бы так думать, но понимает, что это не так.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября 2025 года сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), приоритетной остается версия о несчастном случае. Активные поиски завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели.
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Усольцева планировала рабочую встречу на следующий после пропажи день
Вчера, 22:05
 
Красноярский крайИспанияРоссияПусть говорятПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала